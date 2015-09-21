МК
Михаил Карелов
На сайте с 20 декабря 2013
Есть вопрос
Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму?Профессиональные историки отвечают, должны ли почитать в городе участника блокады Ленинграда
Есть вопрос
Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму? Профессиональные историки отвечают, должны ли почитать в городе участника блокады Ленинграда
Гид The Village
От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов ПетербургаБелая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора
Гид The Village
От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов Петербурга Белая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора
Как всё устроено
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистовСотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Как всё устроено
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Прямая речь
«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города Автор книги «История городов будущего» рассказывает The Village о скрытой энергии Петербурга и о счастье не быть столицей
Прямая речь
«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города Автор книги «История городов будущего» рассказывает The Village о скрытой энергии Петербурга и о счастье не быть столицей
Ситуация
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
Ситуация
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78 Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
Есть вопрос
Почему многие стесняются флешмобов, но всё равно в них участвуют?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане
Есть вопрос