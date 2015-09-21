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Михаил Карелов

На сайте с 20 декабря 2013

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Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму?
Есть вопрос
Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму?Профессиональные историки отвечают, должны ли почитать в городе участника блокады Ленинграда
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Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму?
Есть вопрос

Почему в Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму? Профессиональные историки отвечают, должны ли почитать в городе участника блокады Ленинграда

От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов Петербурга
Гид The Village

От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов ПетербургаБелая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора

Гид The Village

От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов Петербурга Белая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Как всё устроено
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистовСотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
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Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов
Как всё устроено

Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр

«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города
Прямая речь
«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города Автор книги «История городов будущего» рассказывает The Village о скрытой энергии Петербурга и о счастье не быть столицей
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«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города
Прямая речь

«Петербургу нужен хороший психоаналитик»: Дэниел Брук — о будущем города Автор книги «История городов будущего» рассказывает The Village о скрытой энергии Петербурга и о счастье не быть столицей

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Ситуация
Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка
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Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78
Ситуация

Такая жизнь: Как запускался новый петербургский телеканал Life78 Бывший сотрудник телеканала Арама Габрелянова рассказывает, как команда проекта готовилась к покорению городского медиарынка

Почему многие стесняются флешмобов, но всё равно в них участвуют?
Есть вопрос
Почему многие стесняются флешмобов, но всё равно в них участвуют?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане
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Почему многие стесняются флешмобов, но всё равно в них участвуют?
Есть вопрос

Почему многие стесняются флешмобов, но всё равно в них участвуют? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане