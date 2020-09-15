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Коротко
46
Юля Галкина
На сайте с 14 апреля 2014
Комментарии
33
Темы
1
Посты
2454
Коротко
46
15 сентября
2020-09-15T12:10:59.000+03:00
15 сентября 2020
Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год
28 августа
Курьез дня
2020-08-28T13:00:19.000+03:00
28 августа 2020
В приграничных финских городах ограничили продажи сыра. Причина — спекулянты, перепродающие сыр в России
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