вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии33Темы1Посты2454Коротко46
ЮГ

Юля Галкина

На сайте с 14 апреля 2014

Комментарии33Темы1Посты2454Коротко46

15 сентября

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год
15 сентября 2020

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год

28 августа

Курьез дня
28 августа 2020

В приграничных финских городах ограничили продажи сыра. Причина — спекулянты, перепродающие сыр в России