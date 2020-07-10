Юля Галкина
На сайте с 14 апреля 2014
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Маршрут
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Маршрут
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Маршрут
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
Маршрут
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача» Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина островаМикс дореволюционной и сталинской застройки
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
Дача недели
Дом под Белоостровом с прозрачными стенамиОбилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дача недели
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Новости
«Полина против сталкера»: Игра от петербургской студии Noesis
Она поможет узнать, как бороться со сталкингом правовыми методами
Новости
«Полина против сталкера»: Игра от петербургской студии Noesis Она поможет узнать, как бороться со сталкингом правовыми методами
Маршрут
Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской» Кировский райсовет, жилмассив на Тракторной и фабрика-кухня — в маршруте на час
Маршрут
Раннесоветская архитектура авангарда на «Нарвской» Кировский райсовет, жилмассив на Тракторной и фабрика-кухня — в маршруте на час
Дача недели
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Дача недели
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
Новости
На журналиста, которому полицейский сломал руку, хотят составить протокол о неповиновении силовикам
Неожиданный поворот в деле петербургского корреспондента «Медиазоны»
Новости
На журналиста, которому полицейский сломал руку, хотят составить протокол о неповиновении силовикам Неожиданный поворот в деле петербургского корреспондента «Медиазоны»
Дача недели
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Дача недели
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Маршрут
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга Маршрут на час по Свердловской набережной
Маршрут