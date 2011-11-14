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Андрей Яковлев

На сайте с 29 апреля 2014

Комментарии9
Темы0
Посты1
Коротко0
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
Что нового
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей«Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»
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Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
Что нового

Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей «Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»