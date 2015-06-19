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Владислав Моисеев

На сайте с 9 июня 2015

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Как живёт самый маленький город России
На месте

Как живёт самый маленький город РоссииThe Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней

На месте

Как живёт самый маленький город России The Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
Как всё устроено
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборахThe Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения
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Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах
Как всё устроено

Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения

«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАО
Комментарий
«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАОThe Village поговорил с жительницей улицы Академика Анохина о том, почему горожане вышли на сход против местных властей
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«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАО
Комментарий

«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАО The Village поговорил с жительницей улицы Академика Анохина о том, почему горожане вышли на сход против местных властей

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании
Люди в городе

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

Люди в городе

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным
Прямая речь
Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешнымУрбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы
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Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным
Прямая речь

Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным Урбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы

Самые экстремистские города России
Ситуация
Самые экстремистские города РоссииThe Village узнал, в каких городах России принимают наибольшее количество решений о пополнении списка экстремистских материалов
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Самые экстремистские города России
Ситуация

Самые экстремистские города России The Village узнал, в каких городах России принимают наибольшее количество решений о пополнении списка экстремистских материалов

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в летнем кинотеатре для бездомных
Фоторепортаж

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в летнем кинотеатре для бездомныхThe Village побывал в пункте оказания срочной социальной помощи у Комсомольской площади

Фоторепортаж

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в летнем кинотеатре для бездомных The Village побывал в пункте оказания срочной социальной помощи у Комсомольской площади

ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры Москвы
Город
ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры МосквыThe Village собрал самые сложные сокращения названий столичных учреждений
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ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры Москвы
Город

ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры Москвы The Village собрал самые сложные сокращения названий столичных учреждений

«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в Котловке
Личный опыт
«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в КотловкеThe Village отправился в спальный район, в котором местные жители создали центр локального сообщества
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«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в Котловке
Личный опыт

«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в Котловке The Village отправился в спальный район, в котором местные жители создали центр локального сообщества

Город
Нам пишутКорреспондент The Village Владислав Моисеев отвечает департаменту культуры Москвы
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Город

Нам пишут Корреспондент The Village Владислав Моисеев отвечает департаменту культуры Москвы

«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***»
Город
«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***»Сотрудники департамента культуры анонимно рассказали The Village о том, как изменилась культурная политика Москвы после прихода Александра Кибовского
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«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***»
Город

«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***» Сотрудники департамента культуры анонимно рассказали The Village о том, как изменилась культурная политика Москвы после прихода Александра Кибовского

Как соблюдать Рамадан в полярный день?
Есть вопрос
Как соблюдать Рамадан в полярный день?Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце
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Как соблюдать Рамадан в полярный день?
Есть вопрос

Как соблюдать Рамадан в полярный день? Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце

Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к России
Интервью
Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к РоссииThe Village поговорил с Салаватом Щербаковым о том, почему князь Владимир — позитивный персонаж
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Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к России
Интервью

Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к России The Village поговорил с Салаватом Щербаковым о том, почему князь Владимир — позитивный персонаж

Повесть о настоящем постчеловеке
Личный опыт
Повесть о настоящем постчеловекеThe Village побывал на первой московской конференции киборгов и узнал, как и зачем они модифицируют своё тело
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Повесть о настоящем постчеловеке
Личный опыт

Повесть о настоящем постчеловеке The Village побывал на первой московской конференции киборгов и узнал, как и зачем они модифицируют своё тело