Владислав Моисеев
На сайте с 9 июня 2015
На месте
Как живёт самый маленький город РоссииThe Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней
На месте
Как живёт самый маленький город России The Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней
Как всё устроено
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборахThe Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения
Как всё устроено
Политтехнолог — о добре, зле и региональных выборах The Village узнал, как устроена работа серого политического кардинала, зачем в России нужны выборы и какие суммы воруют в процессе их проведения
Комментарий
«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАОThe Village поговорил с жительницей улицы Академика Анохина о том, почему горожане вышли на сход против местных властей
Комментарий
«Не мы должны власти предлагать варианты, а власть — нам»: Как сносят гаражи в ЗАО The Village поговорил с жительницей улицы Академика Анохина о том, почему горожане вышли на сход против местных властей
Люди в городе
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
Люди в городе
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
Прямая речь
Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешнымУрбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы
Прямая речь
Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным Урбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы
Ситуация
Самые экстремистские города РоссииThe Village узнал, в каких городах России принимают наибольшее количество решений о пополнении списка экстремистских материалов
Ситуация
Самые экстремистские города России The Village узнал, в каких городах России принимают наибольшее количество решений о пополнении списка экстремистских материалов
Фоторепортаж
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в летнем кинотеатре для бездомныхThe Village побывал в пункте оказания срочной социальной помощи у Комсомольской площади
Фоторепортаж
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в летнем кинотеатре для бездомных The Village побывал в пункте оказания срочной социальной помощи у Комсомольской площади
Город
ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры МосквыThe Village собрал самые сложные сокращения названий столичных учреждений
Город
ГУЗМОМОЦПБСПИДИЗ и другие странные аббревиатуры Москвы The Village собрал самые сложные сокращения названий столичных учреждений
Личный опыт
«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в КотловкеThe Village отправился в спальный район, в котором местные жители создали центр локального сообщества
Личный опыт
«Грубо говоря, кафе»: Как автослесарь открыл общественное пространство в Котловке The Village отправился в спальный район, в котором местные жители создали центр локального сообщества
Город
Нам пишут Корреспондент The Village Владислав Моисеев отвечает департаменту культуры Москвы
Город
«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***»Сотрудники департамента культуры анонимно рассказали The Village о том, как изменилась культурная политика Москвы после прихода Александра Кибовского
Город
«Когда ты видишь, что бюджет праздника варенья — 30 миллионов рублей, — это ***» Сотрудники департамента культуры анонимно рассказали The Village о том, как изменилась культурная политика Москвы после прихода Александра Кибовского
Есть вопрос
Как соблюдать Рамадан в полярный день?Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце
Есть вопрос
Как соблюдать Рамадан в полярный день? Мулла из Норильска и мусульмане Севера рассказали The Village о том, как поститься в местах, где круглые сутки не заходит солнце
Интервью
Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к РоссииThe Village поговорил с Салаватом Щербаковым о том, почему князь Владимир — позитивный персонаж
Интервью
Рупор всего хорошего: Скульптор памятника князю Владимиру — о варварстве и любви к России The Village поговорил с Салаватом Щербаковым о том, почему князь Владимир — позитивный персонаж
Личный опыт
Повесть о настоящем постчеловекеThe Village побывал на первой московской конференции киборгов и узнал, как и зачем они модифицируют своё тело
Личный опыт