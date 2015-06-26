Мария Элькина
На сайте с 26 июня 2015
Город
Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеровПочему Исаакиевский собор воспринимается как общая территория и как сочетаются церкви, музеи и религия в мире
Город
Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеров Почему Исаакиевский собор воспринимается как общая территория и как сочетаются церкви, музеи и религия в мире
Архитектура
Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс ПетербургаВласти города выбрали лучшие проекты по реновации cерого пояса. The Village посмотрел, что предлагают архитекторы
Архитектура
Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс Петербурга Власти города выбрали лучшие проекты по реновации cерого пояса. The Village посмотрел, что предлагают архитекторы
Интервью
«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой ГолландииThe Village поговорил с основателем бюро West 8, которое отвечает за реставрацию острова
Интервью
«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой Голландии The Village поговорил с основателем бюро West 8, которое отвечает за реставрацию острова
Архитектура
9 самых неудачных примеров современной архитектуры ПетербургаThe Village рассказывает о самой спорной городской архитектуре, появившейся за последние пять лет
Архитектура
9 самых неудачных примеров современной архитектуры Петербурга The Village рассказывает о самой спорной городской архитектуре, появившейся за последние пять лет
Архитектура
Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответовРусский музей в Петербурге, возможно, ожидает реконструкция. Объясняем, зачем она нужна, в чём её опасность и что будет с Михайловским дворцом
Архитектура
Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответов Русский музей в Петербурге, возможно, ожидает реконструкция. Объясняем, зачем она нужна, в чём её опасность и что будет с Михайловским дворцом
Архитектура
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражанияThe Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
Архитектура
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
Архитектура
Должен ли архитектор заботиться о маленьком человекеАрхитектурный критик Мария Элькина о премии Притцкера, Алехандро Аравене и петербургских муравейниках
Архитектура
Должен ли архитектор заботиться о маленьком человеке Архитектурный критик Мария Элькина о премии Притцкера, Алехандро Аравене и петербургских муравейниках
Прямая речь
«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне Бывший главный дизайнер музея Метрополитен в Нью-Йорке делится с The Village секретами мастерства
Прямая речь
«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне Бывший главный дизайнер музея Метрополитен в Нью-Йорке делится с The Village секретами мастерства
Архитектура
Почему Петербургу нужно здание Захи ХадидМария Элькина — про диву современной мировой архитектуры, её выставку в Эрмитаже и утраченные культурные традиции
Архитектура