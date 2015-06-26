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МЭ

Мария Элькина

На сайте с 26 июня 2015

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Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеров
Город
Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеровПочему Исаакиевский собор воспринимается как общая территория и как сочетаются церкви, музеи и религия в мире
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Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеров
Город

Соборы как общественное пространство — 8 мировых примеров Почему Исаакиевский собор воспринимается как общая территория и как сочетаются церкви, музеи и религия в мире

Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс Петербурга
Архитектура
Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс ПетербургаВласти города выбрали лучшие проекты по реновации cерого пояса. The Village посмотрел, что предлагают архитекторы
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Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс Петербурга
Архитектура

Новый Роттердам, модернистский рай и зоопарк: Каким может быть cерый пояс Петербурга Власти города выбрали лучшие проекты по реновации cерого пояса. The Village посмотрел, что предлагают архитекторы

«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой Голландии
Интервью
«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой ГолландииThe Village поговорил с основателем бюро West 8, которое отвечает за реставрацию острова
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«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой Голландии
Интервью

«Мы больше думали об антропологии и социологии»: Адриан Гезе — о Новой Голландии The Village поговорил с основателем бюро West 8, которое отвечает за реставрацию острова

9 самых неудачных примеров современной архитектуры Петербурга
Архитектура

9 самых неудачных примеров современной архитектуры ПетербургаThe Village рассказывает о самой спорной городской архитектуре, появившейся за последние пять лет

Архитектура

9 самых неудачных примеров современной архитектуры Петербурга The Village рассказывает о самой спорной городской архитектуре, появившейся за последние пять лет

Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответов
Архитектура
Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответовРусский музей в Петербурге, возможно, ожидает реконструкция. Объясняем, зачем она нужна, в чём её опасность и что будет с Михайловским дворцом
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Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответов
Архитектура

Что будет с Русским музеем: 8 главных вопросов и ответов Русский музей в Петербурге, возможно, ожидает реконструкция. Объясняем, зачем она нужна, в чём её опасность и что будет с Михайловским дворцом

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
Архитектура
Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражанияThe Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира
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Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания
Архитектура

Музей блокады Ленинграда: Пять примеров для подражания The Village посмотрел, как архитектура рассказывает о трагедиях в других городах мира

Архитектура
Должен ли архитектор заботиться о маленьком человекеАрхитектурный критик Мария Элькина о премии Притцкера, Алехандро Аравене и петербургских муравейниках
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Архитектура

Должен ли архитектор заботиться о маленьком человеке Архитектурный критик Мария Элькина о премии Притцкера, Алехандро Аравене и петербургских муравейниках

«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне
Прямая речь
«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне Бывший главный дизайнер музея Метрополитен в Нью-Йорке делится с The Village секретами мастерства
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«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне
Прямая речь

«Архитектура Эрмитажа не должна подавлять»: Джеффри Дэйли — о правильном музейном дизайне Бывший главный дизайнер музея Метрополитен в Нью-Йорке делится с The Village секретами мастерства

Архитектура
Почему Петербургу нужно здание Захи ХадидМария Элькина — про диву современной мировой архитектуры, её выставку в Эрмитаже и утраченные культурные традиции
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Архитектура

Почему Петербургу нужно здание Захи Хадид Мария Элькина — про диву современной мировой архитектуры, её выставку в Эрмитаже и утраченные культурные традиции

Город
«Малиновка» как залог стабильностиМария Элькина — о том, почему революции не нужны, когда есть парки
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Город

«Малиновка» как залог стабильности Мария Элькина — о том, почему революции не нужны, когда есть парки