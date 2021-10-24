Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

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Во время нерабочих дней в октябре-ноябре в России не будут работать федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев.
В списке федеральных учреждений культуры — около 70 организаций — это театры, библиотеки, филармонии, цирки. Также есть отдельный перечень государственных музеев.
При этом театрам и музеям разрешили работать, если в период нерабочих дней число их посетителей не превышает 50 %, а после завершения нерабочего периода — 70 %. Пускать посетителей будут по QR-кодам, бумажному сертификату о вакцинации или справке о перенесенном ковиде или медотводе от прививки.
Ранее из-за роста заболеваемости ковидом власти ввели нерабочие дни в стране с 28 октября по 7 ноября. Как будут работать в это время заведения общепита, театры и другие учреждения, читайте здесь.
Источник: Правительство