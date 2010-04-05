Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»
Арт-объект создал архитектор Александр Бродский
Главное здание Пушкинского музея закроют на четыре года для реконструкции
Уже сейчас на территории музея идет строительство Музейного квартала
Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»
Он пройдет с 24 по 28 июля
В парке «Никола-Ленивец» пройдет летняя школа Global Practice Unit
Занятия в ней будут проводить Николай Полисский и Александр Бродский
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в МосквеКто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве Кто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
На Никитском бульваре открылся ресторан «ПроливProliv»
Идея принадлежит ресторатору Мите Борисову и архитектору Александру Бродскому
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода» Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода» Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.
На «Стрелке» стартовал зимний проект «Летоисчисление» Каждую зиму с этого года двор института «Стрелка» будет становиться площадкой для художественных высказываний. Проект открывается композицией архитектора Александра Бродского «Тепляки».
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.