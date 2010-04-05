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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»

Парк Бродского в усадьбе «Веретьево»
Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям

Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»

Арт-объект создал архитектор Александр Бродский

Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»

Главное здание Пушкинского музея закроют на четыре года для реконструкции

Уже сейчас на территории музея идет строительство Музейного квартала

Главное здание Пушкинского музея закроют на четыре года для реконструкции

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

Он пройдет с 24 по 28 июля

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

В парке «Никола-Ленивец» пройдет летняя школа Global Practice Unit

Занятия в ней будут проводить Николай Полисский и Александр Бродский

В парке «Никола-Ленивец» пройдет летняя школа Global Practice Unit

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в МосквеКто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве

Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве
Кто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве

«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве
На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей

На Никитском бульваре открылся ресторан «ПроливProliv»

Идея принадлежит ресторатору Мите Борисову и архитектору Александру Бродскому

На Никитском бульваре открылся ресторан «ПроливProliv»

Самые влиятельные российские художники 2016 года

Рейтинг составило издание «Артгид»

Самые влиятельные российские художники 2016 года

Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец»
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец»

Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец»
The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.

Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода»
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода» Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода»

Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода»
Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.

На «Стрелке» стартовал зимний проект «Летоисчисление» Каждую зиму с этого года двор института «Стрелка» будет становиться площадкой для художественных высказываний. Проект открывается композицией архитектора Александра Бродского «Тепляки».

На «Стрелке» стартовал зимний проект «Летоисчисление»

Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.

Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области

Квартира Марата Гельмана
Квартира Марата Гельмана Квартира семьи галериста Марата Гельмана.
Квартира Марата Гельмана

Квартира Марата Гельмана
Квартира семьи галериста Марата Гельмана.