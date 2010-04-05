Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Парк Бродского в усадьбе «Веретьево» Пятнистые олени, природная библиотека и светские рауты
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце»
Арт-объект создал архитектор Александр Бродский
Вилла из бетонных плит для аренды в «Николе-Ленивце» Арт-объект создал архитектор Александр Бродский
Главное здание Пушкинского музея закроют на четыре года для реконструкции
Уже сейчас на территории музея идет строительство Музейного квартала
Главное здание Пушкинского музея закроют на четыре года для реконструкции Уже сейчас на территории музея идет строительство Музейного квартала
Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»
Он пройдет с 24 по 28 июля
Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории» Он пройдет с 24 по 28 июля
В парке «Никола-Ленивец» пройдет летняя школа Global Practice Unit
Занятия в ней будут проводить Николай Полисский и Александр Бродский
В парке «Никола-Ленивец» пройдет летняя школа Global Practice Unit Занятия в ней будут проводить Николай Полисский и Александр Бродский
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в МосквеКто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
Не только сносить: Как выглядит лучшая реставрация в Москве Кто восстанавливал флигель Музея архитектуры и что с ним будет дальше
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
«Пролив» Мити Борисова, новый мясной ресторан и гастроли шефов в Москве На этой неделе — два ресторана и несколько важных новостей
На Никитском бульваре открылся ресторан «ПроливProliv»
Идея принадлежит ресторатору Мите Борисову и архитектору Александру Бродскому
На Никитском бульваре открылся ресторан «ПроливProliv» Идея принадлежит ресторатору Мите Борисову и архитектору Александру Бродскому
Самые влиятельные российские художники 2016 года Рейтинг составило издание «Артгид»
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Маршрут на выходные: Парк «Никола-Ленивец» The Village запускает новую серию о том, как провести выходные вне города. Во втором выпуске — «Никола-Ленивец», самый большой арт-парк Европы в паре сотен километров от Москвы.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода» Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.
Офис недели (Москва): Администрация «Винзавода» Офис администрации Центра современного искусства «Винзавод» в одном из корпусов бывшего завода.
На «Стрелке» стартовал зимний проект «Летоисчисление» Каждую зиму с этого года двор института «Стрелка» будет становиться площадкой для художественных высказываний. Проект открывается композицией архитектора Александра Бродского «Тепляки».
На «Стрелке» стартовал зимний проект «Летоисчисление» Каждую зиму с этого года двор института «Стрелка» будет становиться площадкой для художественных высказываний. Проект открывается композицией архитектора Александра Бродского «Тепляки».
Архиwood: 7 деревянных зданий в Москве и Московской области The Village выбрал семь проектов-победителей архитектурной премии Архиwood, построенных в Москве и Московской области, поговорил с создателями зданий и узнал, почему они сделаны из дерева.