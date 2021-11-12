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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Переулки Арбата благоустроят
12 ноября 2021

Переулки Арбата благоустроят

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома»

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома» Тучерез, о котором писал Маяковский

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома»

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома» Тучерез, о котором писал Маяковский

10 июня 2021

В Москве появятся еще 35 «медленных зон» для электросамокатов. Теперь на Арбате, у «Выставочной», в Хамовниках

Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц

Основные причины — ограничения из-за пандемии и отсутствие туристов

Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантинаВыгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина
Выгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате

Москва на карантине: Фоторепортаж

Москва на карантине: ФоторепортажПустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег

Москва на карантине: Фоторепортаж

Москва на карантине: Фоторепортаж
Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате Без больших привозов, но с тем же пивом
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Без больших привозов, но с тем же пивом

На Арбате откроется Музей истории проституции

Коллекцию собрал художник Валерий Переверзев

На Арбате откроется Музей истории проституции

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

Проектом занимается гастропаб «Оптимист»

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»
«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате

На сувениры обещают делать скидки

«Калашников» открыл фирменный магазин оружия на Арбате

Ресторан «Прага» попробуют продать через Avito за 2 миллиарда рублей

Один из старейших ресторанов Москвы не может найти покупателя

Ресторан «Прага» попробуют продать через Avito за 2 миллиарда рублей

Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве

Семикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров находится на Арбате

Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве

Самые дорогие районы Москвы

Дороже всего оценили районы с историческими памятниками и галереями

Самые дорогие районы Москвы

Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты

Теперь в точках сети предложат вьетнамскую уличную еду и японские сладости

Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов

Теперь здесь можно попробовать фалафель, гавайский стритфуд и израильскую домашнюю кухню

Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов

Пожар на Новом Арбате, законопроект о соцсетях и премьера «Игры престолов»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Пожар на Новом Арбате, законопроект о соцсетях и премьера «Игры престолов»

На Новом Арбате загорелся «дом-книжка» (обновлено)

Данных о пострадавших пока нет

На Новом Арбате загорелся «дом-книжка» (обновлено)

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

На весь июль к команде сети присоединились три стартапа

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»

Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»

Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»

На Новом Арбате открылся третий Steak It Easy

Это самое большое заведение сети Steak It Easy

На Новом Арбате открылся третий Steak It Easy

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

В каждом месте на месяц появится свой проект

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов

Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов

В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе

Цена части блюд зависит от объема порции

В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе

В Москве проведут более 30 бесплатных экскурсий

Экскурсии пройдут с 28 апреля по 8 мая

В Москве проведут более 30 бесплатных экскурсий

У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата

Там будет кафедра сценического движения и репетиционный зал

У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата

Самые удобные районы Москвы для жизни и для развлечений

«Яндекс» составил список на основе данных «Яндекс.Карт» об организациях

Самые удобные районы Москвы для жизни и для развлечений

Поставить памятник мигрантам

С такой инициативой выступило руководство муниципального округа Арбат

Поставить памятник мигрантам

На Арбате в январе проведут бесплатные экскурсии

Также запланированы футбольные матчи между командами местных жителей и сборной туристов

На Арбате в январе проведут бесплатные экскурсии

Nike запустил экскурсии в кроссовках по Арбату

Акция продлится до конца декабря

Nike запустил экскурсии в кроссовках по Арбату

Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника

В конце июля пассажир BMW с правительственными номерами серии «АМР» напал на девушку на Старом Арбате

Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника

На Арбате начал работать новый «Гадкий койот»

Бар открыт практически круглосуточно

На Арбате начал работать новый «Гадкий койот»

В центрах госуслуг появился сурдоперевод

Для этого используется видеосурдопереводчик

В центрах госуслуг появился сурдоперевод

ФСБ проводит обыски в здании ГСУ СК по Москве (обновлено)

Обыски связаны с недавним задержанием «вора в законе» Захария Калашова

ФСБ проводит обыски в здании ГСУ СК по Москве (обновлено)

«Московское варенье»: Огромные банки, китайские фонарики и греческие амфоры в центре столицы
«Московское варенье»: Огромные банки, китайские фонарики и греческие амфоры в центре столицы The Village посмотрел, как выглядят арт-объекты, которыми украсили город к фестивалю
«Московское варенье»: Огромные банки, китайские фонарики и греческие амфоры в центре столицы

«Московское варенье»: Огромные банки, китайские фонарики и греческие амфоры в центре столицы
The Village посмотрел, как выглядят арт-объекты, которыми украсили город к фестивалю

Нападение экс-чиновника на девушку на Арбате

Против Матаева возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые из хулиганских побуждений»

Нападение экс-чиновника на девушку на Арбате

На экс-чиновника завели дело за инцидент с дракой на пешеходной зоне Арбата

Ему вменяют статью об умышленном уничтожении имущества

На экс-чиновника завели дело за инцидент с дракой на пешеходной зоне Арбата

Художникам и букинистам выделили 20 площадок для работы на Арбате

При этом уличные музыканты больше не будут выступать на Арбате

Художникам и букинистам выделили 20 площадок для работы на Арбате

Перенести или закрасить «стену Цоя»

По словам муниципальных депутатов, на шумные компании вокруг стены жалуются местные жители

Перенести или закрасить «стену Цоя»

«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей

Открыть обновлённую стену должны 21 июня, в день рождения певца

«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей

Музей-квартира Вахтангова откроется 31 марта

Посетители смогут увидеть здесь записки и письма Станиславского и Немировича-Данченко, портреты, фотографии и книги

Музей-квартира Вахтангова откроется 31 марта

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов

Фестиваль запланирован на май

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов

Госсекретарь США Джон Керри на Арбате

Керри выбрал новогодние подарки в одном из арбатских магазинов

Госсекретарь США Джон Керри на Арбате

Казаки начнут патрулировать Арбат в декабре

Казачьи патрули будут дежурить с 09:00 до 21:00 каждый день

Казаки начнут патрулировать Арбат в декабре

В Москве хотят установить памятник актёру Георгию Вицину

Согласно концепции памятника, актёр будет сидеть у детской площадки на скамейке и кормить голубей

В Москве хотят установить памятник актёру Георгию Вицину

Казаки могут начать патрулировать Арбат

Предполагается, что это придаст определённый колорит району

Казаки могут начать патрулировать Арбат

На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов

В фестивале смогут поучаствовать все, кто связан с уличной культурой

На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Художники Арбата смогут размещать картины только на специальных стендах

Под картины планируется отвести 10–12 стендов

Художники Арбата смогут размещать картины только на специальных стендах

Самые безопасные и криминогенные районы Москвы

Самым безопасным районом Москвы оказалось Марфино, наиболее криминогенным — Арбат

Самые безопасные и криминогенные районы Москвы

На старом Арбате появятся говорящие лазерные фигуры

Фигуры будут появляться с помощью голосового управления

На старом Арбате появятся говорящие лазерные фигуры

Дома на Арбате украсят скандинавскими мхами

Возможно, из мхов выложат разноцветную карту района

Дома на Арбате украсят скандинавскими мхами

Самая дорогая московская квартира в аренду

Специалисты компании «Инком-Недвижимость» подсчитали, за сколько сейчас сдаётся самая дорогая квартира в Москве

Самая дорогая московская квартира в аренду

Почему в Москве борются с уличными музыкантами
Почему в Москве борются с уличными музыкантами The Village поговорил с исполнителями, полицией, депутатом и узнал, кто виноват в ситуации
Почему в Москве борются с уличными музыкантами

Почему в Москве борются с уличными музыкантами
The Village поговорил с исполнителями, полицией, депутатом и узнал, кто виноват в ситуации

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