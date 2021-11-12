В Москве появятся еще 35 «медленных зон» для электросамокатов. Теперь на Арбате, у «Выставочной», в Хамовниках
Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц
Основные причины — ограничения из-за пандемии и отсутствие туристов
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантинаВыгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина Выгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
Москва на карантине: Фоторепортаж Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег
Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра
Реконструкцию планируют закончить к 2023 году
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке
Проектом занимается гастропаб «Оптимист»
«Я живу у самого уютного двора Москвы» «Старомосковский дух нельзя закатать в банку»
Ресторан «Прага» попробуют продать через Avito за 2 миллиарда рублей
Один из старейших ресторанов Москвы не может найти покупателя
Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве
Семикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров находится на Арбате
Самые дорогие районы Москвы
Дороже всего оценили районы с историческими памятниками и галереями
Сеть «ОбедБуфет» обновила гастропроекты
Теперь в точках сети предложат вьетнамскую уличную еду и японские сладости
Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург
Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители
Сеть «ОбедБуфет» обновила состав гастропроектов
Теперь здесь можно попробовать фалафель, гавайский стритфуд и израильскую домашнюю кухню
Пожар на Новом Арбате, законопроект о соцсетях и премьера «Игры престолов»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты
На весь июль к команде сети присоединились три стартапа
В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket
В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки
Министр внутренних дел назвал задержание мальчика на Арбате «изъятием»
Речь идет о ребенке, который декламировал стихи из «Гамлета»
В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты
В каждом месте на месяц появится свой проект
Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов
Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00
В «Китайских новостях» на Новом Арбате заработало экспресс-кафе
Цена части блюд зависит от объема порции
У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата
Там будет кафедра сценического движения и репетиционный зал
Самые удобные районы Москвы для жизни и для развлечений
«Яндекс» составил список на основе данных «Яндекс.Карт» об организациях
Поставить памятник мигрантам
С такой инициативой выступило руководство муниципального округа Арбат
На Арбате в январе проведут бесплатные экскурсии
Также запланированы футбольные матчи между командами местных жителей и сборной туристов
Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника
В конце июля пассажир BMW с правительственными номерами серии «АМР» напал на девушку на Старом Арбате
ФСБ проводит обыски в здании ГСУ СК по Москве (обновлено)
Обыски связаны с недавним задержанием «вора в законе» Захария Калашова
«Московское варенье»: Огромные банки, китайские фонарики и греческие амфоры в центре столицы The Village посмотрел, как выглядят арт-объекты, которыми украсили город к фестивалю
Нападение экс-чиновника на девушку на Арбате
Против Матаева возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые из хулиганских побуждений»
На экс-чиновника завели дело за инцидент с дракой на пешеходной зоне Арбата
Ему вменяют статью об умышленном уничтожении имущества
Художникам и букинистам выделили 20 площадок для работы на Арбате
При этом уличные музыканты больше не будут выступать на Арбате
Перенести или закрасить «стену Цоя»
По словам муниципальных депутатов, на шумные компании вокруг стены жалуются местные жители
«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей
Открыть обновлённую стену должны 21 июня, в день рождения певца
Музей-квартира Вахтангова откроется 31 марта
Посетители смогут увидеть здесь записки и письма Станиславского и Немировича-Данченко, портреты, фотографии и книги
Госсекретарь США Джон Керри на Арбате
Керри выбрал новогодние подарки в одном из арбатских магазинов
Казаки начнут патрулировать Арбат в декабре
Казачьи патрули будут дежурить с 09:00 до 21:00 каждый день
В Москве хотят установить памятник актёру Георгию Вицину
Согласно концепции памятника, актёр будет сидеть у детской площадки на скамейке и кормить голубей
Казаки могут начать патрулировать Арбат
Предполагается, что это придаст определённый колорит району
На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов
В фестивале смогут поучаствовать все, кто связан с уличной культурой
На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя
Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября
На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя
Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени
Художники Арбата смогут размещать картины только на специальных стендах
Под картины планируется отвести 10–12 стендов
Самые безопасные и криминогенные районы Москвы
Самым безопасным районом Москвы оказалось Марфино, наиболее криминогенным — Арбат
На старом Арбате появятся говорящие лазерные фигуры
Фигуры будут появляться с помощью голосового управления
Дома на Арбате украсят скандинавскими мхами
Возможно, из мхов выложат разноцветную карту района
Самая дорогая московская квартира в аренду
Специалисты компании «Инком-Недвижимость» подсчитали, за сколько сейчас сдаётся самая дорогая квартира в Москве