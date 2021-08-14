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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мыть арбузы и дыни с мылом
Совет дня
14 августа 2021

Мыть арбузы и дыни с мылом

В Москве открылись бахчевые развалы
3 августа 2021

В Москве открылись бахчевые развалы

Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт
Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт 6 вариантов для завтрака, обеда и аперитива
Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт

Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт
6 вариантов для завтрака, обеда и аперитива

3 августа 2020

Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне

Арбузный сезон открывается!
31 июля 2020

Московские бахчевые развалы начнут работу с 3 августа

Самые дешевые и дорогие арбузы
Самые дешевые и дорогие арбузы В каких районах Москвы цена сезонных плодов выше всего
Самые дешевые и дорогие арбузы

Самые дешевые и дорогие арбузы
В каких районах Москвы цена сезонных плодов выше всего

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза

Эксперты советуют сперва обращать внимание на внешний вид плода

Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза

Сезон торговли арбузами и дынями в Москве завершится 1 октября

В этом году в городе работало около 300 бахчевых развалов

Сезон торговли арбузами и дынями в Москве завершится 1 октября

Точки по продаже арбузов в Москве начнут работать с 3 августа

Всего на территории города будет работать 297 бахчевых развалов

Точки по продаже арбузов в Москве начнут работать с 3 августа

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом

Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире

В Москве начинают работать бахчевые развалы

На них можно купить арбузы и дыни разных сортов

В Москве начинают работать бахчевые развалы

В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь

Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая

В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь

Арбузная карта Москвы
Арбузная карта Москвы The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
Арбузная карта Москвы

Арбузная карта Москвы
The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города

Специалисты — о том, как правильно выбрать арбуз В Москве начался сезон арбузов. The Village узнал у экспертов, как выбрать арбуз так, чтобы избежать разочарования

Специалисты — о том, как правильно выбрать арбуз

В Москве появился сервис доставки арбузов

Доставка одного арбуза обойдётся в 500 рублей, вне зависимости от его веса

В Москве появился сервис доставки арбузов

В Москве открываются арбузные развалы

По словам главы департамента торговли, все они будут постоянно проверяться Роспотребнадзором

В Москве открываются арбузные развалы

Комментарий: Дмитрий Потапенко о квадратных арбузах The Village спросил у управляющего партнёра сетей «Гастрономчикъ» и «Продэко», почему квадратный арбуз стоит 28 тысяч рублей и зачем они нужны «Азбуке вкуса».

Комментарий: Дмитрий Потапенко о квадратных арбузах

В Москве разрешили продавать арбузы В Москве 1 августа открылись бахчевые развалы.&nbsp;Цена на эти ягоды составит около 25 рублей за килограмм.&nbsp;Об это РИА Новости сообщил представитель столичного департамента потребительского рынка и услуг.&nbsp;

В Москве разрешили продавать арбузы

В Москве открывается арбузный сезон
В Москве открывается арбузный сезон В этом году плоды будут реже продавать на улицах.
В Москве открывается арбузный сезон

В Москве открывается арбузный сезон
В этом году плоды будут реже продавать на улицах.