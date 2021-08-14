Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт 6 вариантов для завтрака, обеда и аперитива
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза
Эксперты советуют сперва обращать внимание на внешний вид плода
Сезон торговли арбузами и дынями в Москве завершится 1 октября
В этом году в городе работало около 300 бахчевых развалов
Точки по продаже арбузов в Москве начнут работать с 3 августа
Всего на территории города будет работать 297 бахчевых развалов
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире
В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь
Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
Арбузная карта Москвы The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
В Москве появился сервис доставки арбузов
Доставка одного арбуза обойдётся в 500 рублей, вне зависимости от его веса
В Москве открываются арбузные развалы
По словам главы департамента торговли, все они будут постоянно проверяться Роспотребнадзором