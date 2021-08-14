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Совет дня
2021-08-14T15:25:21.000+03:00
14 августа 2021
Мыть арбузы и дыни с мылом
2021-08-03T14:51:09.000+03:00
3 августа 2021
В Москве открылись бахчевые развалы
2020-08-03T16:24:46.000+03:00
3 августа 2020
Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне
Арбузный сезон открывается!
2020-07-31T19:19:01.000+03:00
31 июля 2020
Московские бахчевые развалы начнут работу с 3 августа
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