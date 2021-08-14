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Мыть арбузы и дыни с мылом
Совет дня
14 августа 2021

Мыть арбузы и дыни с мылом

В Москве открылись бахчевые развалы
3 августа 2021

В Москве открылись бахчевые развалы

3 августа 2020

Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне

Арбузный сезон открывается!
31 июля 2020

Московские бахчевые развалы начнут работу с 3 августа