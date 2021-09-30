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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
30 сентября 2021

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!

Конкурс
23 июня 2021

Открылся прием заявок на участие в Третьей молодежной архитектурной биеннале

Биеннале молодого искусства перейдет в онлайн
26 ноября 2020

Биеннале молодого искусства перейдет в онлайн

5 августа 2020

Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате

В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства

Традиционные ремесла в современной интерпретации, видео-арт и классическая графика

В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие

Работы участников представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие

На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Свои работы покажут около 40 российских и зарубежных стрит-арт-художников

На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве
Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве Что молодые художники и кураторы хотят рассказать горожанам
Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве

Главные выставки биеннале молодого искусства в Москве
Что молодые художники и кураторы хотят рассказать горожанам

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов

Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале

В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России

Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале

Что смотреть на 7-й Московской биеннале современного искусства
Что смотреть на 7-й Московской биеннале современного искусства Бьорк, «битва инвалидов», японский поп-арт и еще 7 выставок, которые нельзя пропустить
Что смотреть на 7-й Московской биеннале современного искусства

Что смотреть на 7-й Московской биеннале современного искусства
Бьорк, «битва инвалидов», японский поп-арт и еще 7 выставок, которые нельзя пропустить

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017»

На них представлены работы российских и зарубежных фотографов

В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017»

Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу

Всего в программе могут участвовать 100 человек

Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу

Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства

Заявки принимаются до 10 марта

Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства

В Москве пройдёт первая биеннале квартирников

Авторы проекта планируют развивать его по всему миру

В Москве пройдёт первая биеннале квартирников

Чем заняться в Москве вечером 28 июля

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Чем заняться в Москве вечером 28 июля

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Она будет идти с 30 августа по 10 января

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures

Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures

Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая

Она состоится в Центральном доме художника

Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая

Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура

Заявку на участие в биеннале могут подать все желающие художники до 35 лет, а также кураторы

Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура

Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом
Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом Чилийский архитектор Алехандро Аравена рассказал The Village о том, как русская литература может спасти российские города
Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом

Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом
Чилийский архитектор Алехандро Аравена рассказал The Village о том, как русская литература может спасти российские города

В Москве открылась Московская биеннале современного искусства

В мероприятии примут участие 70 художников из разных стран

В Москве открылась Московская биеннале современного искусства

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично» Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»

Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»
Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже

Park Live, фестиваль «Паркотроника» и Международная биеннале молодого искусства
Park Live, фестиваль «Паркотроника» и Международная биеннале молодого искусства Общегородской велопарад на 10 тысяч участников, Вим Дельвуа в Пушкинском музее, новые «Трансформеры» и ещё несколько событий из календаря The Village
Park Live, фестиваль «Паркотроника» и Международная биеннале молодого искусства

Park Live, фестиваль «Паркотроника» и Международная биеннале молодого искусства
Общегородской велопарад на 10 тысяч участников, Вим Дельвуа в Пушкинском музее, новые «Трансформеры» и ещё несколько событий из календаря The Village

Выходные в городе: 27−29 сентября
Выходные в городе: 27−29 сентября Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 27−29 сентября

Выходные в городе: 27−29 сентября
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram Мировые звезды, русская матерщина, обнаженка, звери, смерть и Путин — что фотографируют москвичи на биеннале современного искусства.

V Московская биеннале современного искусства в снимках Instagram

Выходные в городе: 20−22 сентября
Выходные в городе: 20−22 сентября Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 20−22 сентября

Выходные в городе: 20−22 сентября
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Планы на весну: 16 выставок
Планы на весну: 16 выставок Смерть, платья от-кутюр, первый Винни-Пух, московские тусовщики и уральские дарования — в числе героев арт-событий сезона.
Планы на весну: 16 выставок

Планы на весну: 16 выставок
Смерть, платья от-кутюр, первый Винни-Пух, московские тусовщики и уральские дарования — в числе героев арт-событий сезона.

В Москве открылась IV Биеннале современного искусства В рамках 4-й биеннале весь месяц в Москве будут проходить выставки современных художников из 33 стран мира.

В Москве открылась IV Биеннале современного искусства

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова Производственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».

«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова