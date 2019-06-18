С 24 по 26 октября в Иннополисе пройдет вторая Российская молодежная архитектурная биеннале, учрежденная министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и правительством Республики Татарстан.

До 20 июня можно подать заявку на участие в биеннале. Это могут сделать специалисты до 35 лет с российским гражданством и высшим профильным образованием. Поучаствовать можно, представив индивидуальный или групповой проект. Предварительные итоги объявят 4 июля на Московском урбанистическом форуме.

Затем для финалистов с 10 по 14 июля проведут сессию в Казани. Эксперты расскажут участникам, как работать с историческими объектами на примере двух промышленных зон — завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе и Казанского элеватора. Всего выберут четырех призеров — жюри определит два лучших проекта для каждого из этих объектов. Затем работы первой и второй биеннале представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине.

В этом году впервые пройдет детское биеннале, в котором смогут принять участие воспитанники архитектурных школ. Ее победители посетят Берлин вместе с куратором биеннале Сергеем Чобаном и руководителем архитектурных бюро Speech и Tchoban Voss Architekten.