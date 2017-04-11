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В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017» На них представлены работы российских и зарубежных фотографов

РедакторРоман Чернянский

В Манеже открылись шесть фотовыставок из программы биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017». Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

Так, экспозиция «Звезды итальянского кино: неизвестные архивы» представит снимки из собрания одного из крупнейших фотоархивов итальянского кинематографа 50–70-х годов, которые никогда до этого не выставлялись. На них запечатлены легендарные деятели кино, такие как Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и Альберто Сорди.

Артист балета Дмитрий Старшинов покажет жизнь Большого театра изнутри в своем проекте «Большой. Новое время», а фотограф Кортни Рой представит проект «Вымышленная Калифорния» — отчет о своем автомобильном путешествии в поисках невзрачных, но колоритных ландшафтов.

Также в Манеже представят проект «Папарацци» арт-группы Мазаччо & Дровилаль, которая использует популярные образы современной культуры, вырванные из привычного контекста. А организаторы фестиваля Circulation(s) продемонстрируют многообразие европейских фотографических практик.

Кроме того, к 200-летию здания Манежа подготовили проект «Манеж. 200 лет в центре событий», рассказывающий об истории строения и его роли в жизни Москвы.

В рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» на центральных площадках города представят более 40 выставок зарубежных и российских фотографов. Экспозиции пройдут в Мультимедиа Арт Музее, Московском музее современного искусства, Еврейском музее и центре толерантности, а также в Третьяковской галерее.

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