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2021-09-30T16:22:50.000+03:00
30 сентября 2021
В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
Конкурс
2021-06-23T13:53:04.000+03:00
23 июня 2021
Открылся прием заявок на участие в Третьей молодежной архитектурной биеннале
2020-11-26T18:21:17.000+03:00
26 ноября 2020
Биеннале молодого искусства перейдет в онлайн
2020-08-05T15:18:55.000+03:00
5 августа 2020
Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате
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