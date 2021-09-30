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В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
30 сентября 2021

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!

Конкурс
23 июня 2021

Открылся прием заявок на участие в Третьей молодежной архитектурной биеннале

Биеннале молодого искусства перейдет в онлайн
26 ноября 2020

Биеннале молодого искусства перейдет в онлайн

5 августа 2020

Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате