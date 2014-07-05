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В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства

Традиционные ремесла в современной интерпретации, видео-арт и классическая графика

В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства
Традиционные ремесла в современной интерпретации, видео-арт и классическая графика

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие

Работы участников представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие
Работы участников представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине

На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Свои работы покажут около 40 российских и зарубежных стрит-арт-художников

На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Свои работы покажут около 40 российских и зарубежных стрит-арт-художников

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов

Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов
Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике
Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале

В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России

Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале
В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале
Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017»

На них представлены работы российских и зарубежных фотографов

В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017»
На них представлены работы российских и зарубежных фотографов

Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу

Всего в программе могут участвовать 100 человек

Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу
Всего в программе могут участвовать 100 человек

Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства

Заявки принимаются до 10 марта

Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства
Заявки принимаются до 10 марта

В Москве пройдёт первая биеннале квартирников

Авторы проекта планируют развивать его по всему миру

В Москве пройдёт первая биеннале квартирников
Авторы проекта планируют развивать его по всему миру

Чем заняться в Москве вечером 28 июля

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Чем заняться в Москве вечером 28 июля
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства
Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Она будет идти с 30 августа по 10 января

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Она будет идти с 30 августа по 10 января

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures

Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре

В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures
Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре

Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая

Она состоится в Центральном доме художника

Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая
Она состоится в Центральном доме художника

Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура

Заявку на участие в биеннале могут подать все желающие художники до 35 лет, а также кураторы

Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура
Заявку на участие в биеннале могут подать все желающие художники до 35 лет, а также кураторы

Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом
Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом Чилийский архитектор Алехандро Аравена рассказал The Village о том, как русская литература может спасти российские города
Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом

Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом
Чилийский архитектор Алехандро Аравена рассказал The Village о том, как русская литература может спасти российские города

В Москве открылась Московская биеннале современного искусства

В мероприятии примут участие 70 художников из разных стран

В Москве открылась Московская биеннале современного искусства
В мероприятии примут участие 70 художников из разных стран

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

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