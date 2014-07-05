В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства
Традиционные ремесла в современной интерпретации, видео-арт и классическая графика
В Москве впервые пройдет биеннале кавказского искусства
Традиционные ремесла в современной интерпретации, видео-арт и классическая графика
Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие
Работы участников представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине
Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале принимает заявки на участие Работы участников представят в галерее Aedes Architecture Forum в Берлине
На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Свои работы покажут около 40 российских и зарубежных стрит-арт-художников
На «Винзаводе» откроется третья биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Свои работы покажут около 40 российских и зарубежных стрит-арт-художников
РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов
Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции
РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции
Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике
Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы
Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы
Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале
В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России
Объявлены победители Российской молодежной архитектурной биеннале В 2017-2018 годах экспозиция биеннале будет представлена в крупных городах России
В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале
Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале
В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале
В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017»
На них представлены работы российских и зарубежных фотографов
В Манеже открылись выставки биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017» На них представлены работы российских и зарубежных фотографов
Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу
Всего в программе могут участвовать 100 человек
Московская биеннале современного искусства объявила образовательную программу Всего в программе могут участвовать 100 человек
Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства
Заявки принимаются до 10 марта
Открыт прием заявок на участие в Московской биеннале современного искусства Заявки принимаются до 10 марта
В Москве пройдёт первая биеннале квартирников
Авторы проекта планируют развивать его по всему миру
В Москве пройдёт первая биеннале квартирников Авторы проекта планируют развивать его по всему миру
Чем заняться в Москве вечером 28 июля
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия
Чем заняться в Москве вечером 28 июля The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия
В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства
Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»
В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»
В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Она будет идти с 30 августа по 10 января
В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Она будет идти с 30 августа по 10 января
В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures
Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре
В ЦДХ пройдёт кинофестиваль Living Architectures Здесь покажут четыре французских документальных фильма об архитектуре
Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая
Она состоится в Центральном доме художника
Архитектурная биеннале пройдёт в Москве с 18 по 22 мая
Она состоится в Центральном доме художника
Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура
Заявку на участие в биеннале могут подать все желающие художники до 35 лет, а также кураторы
Главной площадкой 5-й биеннале молодого искусства станет Трёхгорная мануфактура Заявку на участие в биеннале могут подать все желающие художники до 35 лет, а также кураторы
Куратор Венецианской архитектурной биеннале — о том, как архитекторы борются с бизнесом Чилийский архитектор Алехандро Аравена рассказал The Village о том, как русская литература может спасти российские города
В Москве открылась Московская биеннале современного искусства
В мероприятии примут участие 70 художников из разных стран