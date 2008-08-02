«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег
Тротуары после ролика активиста почистили
Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно
Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства
На что живут блогеры Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм
Следствие проведёт третью проверку публикации Носика о Сирии
Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)
Дело связано с постом Носика в «Живом журнале», где он высказывался за бомбардировки Сирии
Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова
За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ
Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»