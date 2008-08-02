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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
«Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»

Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег

Тротуары после ролика активиста почистили

Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно

Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно

На что живут блогеры
На что живут блогеры Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут блогеры

На что живут блогеры
Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги

Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм

Следствие проведёт третью проверку публикации Носика о Сирии

Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм

Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)

Дело связано с постом Носика в «Живом журнале», где он высказывался за бомбардировки Сирии

Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)

Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова

За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера

Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ

Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»

Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ

В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом

В среднем по больнице

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России

Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия

Долгая дорога домой

Операция «Ы» Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку

Операция «Ы»

Кони, баба и изба Соня Качинская — о том, как остаться русской за границей

Кони, баба и изба

Двушки тебя зовут О платёжеспособных санузлах и совмещённых славянах

Двушки тебя зовут

Учи матчасть Софья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом

Учи матчасть

Фром зе баттом ов май харт Софья Качинская о трудностях понимания и перевода

Фром зе баттом ов май харт

Счастье есть Лера Швец о поисках еды в большом городе

Счастье есть

Окей, Купидон! Софья Качинская о свиданиях по-американски

Окей, Купидон!

«Пошла вон из моей машины!» Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу

«Пошла вон из моей машины!»

«Только не слоёное тесто!» Илья Бухтуев о своём обучении в школе Ragout

«Только не слоёное тесто!»

Между чайником и тазиком Настя Красильникова о нужной городской традиции

Между чайником и тазиком

Мигрант расправил плечи Лера Швец о поиске работы за рубежом

Мигрант расправил плечи

В сети появилась карта Нью-Йорка для москвичей Сохо похож на Старый Арбат, Таймс-сквер напоминает Манежку, а Пятая авеню вызывает в памяти Патриаршие пруды — в интернете составили карту аналогий между Москвой и Нью-Йорком.

В сети появилась карта Нью-Йорка для москвичей

Alice's Food Совсем скоро в сети появится новый блог о еде. Его создательница уроженка Франции, Алиса, девушка с польскими корнями, которая уверена, что еда может быть полезной, простой, а главное вкусной.

Alice's Food

Eater — блог о киевских кафе и ресторанах Неделю назад запустил блог — Eater, как понятно из названия, он посвящен еде. Если быть более конкретным, — то еде в ресторанах и кафе Киева.

Eater — блог о киевских кафе и ресторанах

Traffic blog Ladies & genlemen! У магазинов дизайнерской одежды Траффик и Траффик+ наконец-то появился свой блог. Теперь вы сможете постоянно находится в курсе всех происходящих событий.

Traffic blog