Мясоразделочный район и «Красный Октябрь» — бывшие промышленные районы в «самом центре» (насколько бы в Нью-Йорке это ни было абстрактным утверждением), сейчас до отказа наполненные офисами модных медиакомпаний и не менее модными клубами. Кстати, из этой аналогии родилась и история с мостом «Патриарх». Именно из Мясоразделочного района начинается знаменитый и очень модный парк High Line. С мостом «Патриарх» его объединяет только местоположение и приподнятость над землей, потому что московский аналог, по-моему, чудовищный, а High Line прекрасен по стилю и содержанию и скорее напоминает двор института «Стрелка». По этой же причине Остоженка поехала в Трайбеку — район не менее элитный, но все-таки заточенный под новое или переделанное жилье с более гламурным (опять же в московских терминах) статусом. Мне очень нравится наша аналогия Сохо — Старый Арбат. Внешне они, вроде как, вообще не похожи, но по сути в городе и сейчас, и исторически выполняли одни и те же функции — районы с некогда богемным флером, превратившиеся в очень туристическое место, до отказа наполненное дорогой (или элитной в московской терминологии) недвижимостью. Еще один мой фаворит. Мы искали способ найти аналогии площади на углу у центрального парка, а нашли московскую площадь на углу у центрального парка с памятником посредине, памятник представляет собой колонну, на вершине которой стоит первооткрыватель. Дополнительно на обеих площадях стоит по две башни.

Парк-авеню, помимо опять же статуса дорогих домов «с историей», в отличие от своих соседок широка и имеет важный транспортный статус — ближайшая аналогия нашлась именно на Кутузовском. Так же как Кутузовский, Парк-авеню из-за транспортной ориентации слегка пустовата с точки зрения жизни для пешеходов. Здесь мы выбрали самый очевидный вариант. Для ньюйоркца Юнион-сквер — это место, где собираются все желающие против чего-нибудь попротестовать. Аналогия с Триумфальной площадью благодаря «несогласным» напрашивалась сама собой. Правда, за последние годы Юнион превратился прежде всего в место расположения одной из крупнейших на Манхэттене фермерских ярмарок. Этой судьбы мы искренне желаем и Триумфальной. Много хлопот нам доставили авеню к востоку от парка. Очевидно, что и 5-й, и Парк-авеню, и Мэдисон надо было найти аналогии. Прежде всего мы разобрались с 5-й авеню. Все-таки с точки зрения статуса самого престижного старого жилья в Москве и наличия какой-никакой зелени аналогии лучше, чем Патриаршие, всё равно не было. Мэдисон-авеню с ее сверхнасыщенной дорогими магазинами и ресторанами жизнью и достаточно камерными пропорциями, естественно, заняла статус сразу целого букета московских улиц такого типа. Она представляет собой такую вытянутую в одну линию Петровку, Кузнецкий Мост и Столешников.