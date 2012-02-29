В сети появилась карта Нью-Йорка для москвичей Сохо похож на Старый Арбат, Таймс-сквер напоминает Манежку, а Пятая авеню вызывает в памяти Патриаршие пруды — в интернете составили карту аналогий между Москвой и Нью-Йорком.
Создатели блога NY As Moscow решили посмотреть на Нью-Йорк глазами москвичей и составили карту аналогий между улицами, парками и районами обоих городов. Так, Сохо с дорогой недвижимостью и толпами туристов, по мнению авторов карты, напоминает Старый Арбат. Пятая авеню, как ни странно, оказалась похожа на Патриаршие пруды, а Парк-авеню в чем-то повторяет Кутузовский проспект. Всего на карте 25 таких объектов и их аналогов.
Придумали блог два московских эмигранта: бывший сотрудник журнала «Сноб» Григорий Кегелес и его приятель Павел Пуш, автор блога In NY. Переехав жить в Нью-Йорк, Григорий сам для себя решил проводить параллели, чтобы лучше ориентироваться в незнакомом городе. К его игре быстро подключился Павел, а затем знакомый дизайнер Наташа Милешина нарисовала карту. Сейчас команда собирает альтернативные варианты «схемы ориентирования на местности для москвичей и сочувствующих» и в самое ближайшее время собирается опубликовать их на сайте.
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Григорий Кегелес, создатель блога NY As Moscow: «Последние два года я живу в Нью-Йорке. Приехал запускать в США журнал „Сноб“, да и остался. Естественно, как человек, только переехавший из Москвы и пытающийся сориентироваться, я волей-неволей стал искать какие-то параллели между знакомыми мне московскими объектами и малознакомыми, но очень интересными нью-йоркскими. Теперь мы, разумеется, не собираемся останавливаться на достигнутом».
Чтобы лучше понять, как подыскивались аналоги, The Village попросил Григория Кегелеса рассказать о самых интересных и неожиданных сравнениях.
Мясоразделочный район и «Красный Октябрь» — бывшие промышленные районы в «самом центре» (насколько бы в Нью-Йорке это ни было абстрактным утверждением), сейчас до отказа наполненные офисами модных медиакомпаний и не менее модными клубами. Кстати, из этой аналогии родилась и история с мостом «Патриарх». Именно из Мясоразделочного района начинается знаменитый и очень модный парк High Line. С мостом «Патриарх» его объединяет только местоположение и приподнятость над землей, потому что московский аналог, по-моему, чудовищный, а High Line прекрасен по стилю и содержанию и скорее напоминает двор института «Стрелка».
По этой же причине Остоженка поехала в Трайбеку — район не менее элитный, но все-таки заточенный под новое или переделанное жилье с более гламурным (опять же в московских терминах) статусом.
Мне очень нравится наша аналогия Сохо — Старый Арбат. Внешне они, вроде как, вообще не похожи, но по сути в городе и сейчас, и исторически выполняли одни и те же функции — районы с некогда богемным флером, превратившиеся в очень туристическое место, до отказа наполненное дорогой (или элитной в московской терминологии) недвижимостью.
Еще один мой фаворит. Мы искали способ найти аналогии площади на углу у центрального парка, а нашли московскую площадь на углу у центрального парка с памятником посредине, памятник представляет собой колонну, на вершине которой стоит первооткрыватель. Дополнительно на обеих площадях стоит по две башни.
Парк-авеню, помимо опять же статуса дорогих домов «с историей», в отличие от своих соседок широка и имеет важный транспортный статус — ближайшая аналогия нашлась именно на Кутузовском. Так же как Кутузовский, Парк-авеню из-за транспортной ориентации слегка пустовата с точки зрения жизни для пешеходов.
Здесь мы выбрали самый очевидный вариант. Для ньюйоркца Юнион-сквер — это место, где собираются все желающие против чего-нибудь попротестовать. Аналогия с Триумфальной площадью благодаря «несогласным» напрашивалась сама собой. Правда, за последние годы Юнион превратился прежде всего в место расположения одной из крупнейших на Манхэттене фермерских ярмарок. Этой судьбы мы искренне желаем и Триумфальной.
Много хлопот нам доставили авеню к востоку от парка. Очевидно, что и 5-й, и Парк-авеню, и Мэдисон надо было найти аналогии. Прежде всего мы разобрались с 5-й авеню. Все-таки с точки зрения статуса самого престижного старого жилья в Москве и наличия какой-никакой зелени аналогии лучше, чем Патриаршие, всё равно не было.
Мэдисон-авеню с ее сверхнасыщенной дорогими магазинами и ресторанами жизнью и достаточно камерными пропорциями, естественно, заняла статус сразу целого букета московских улиц такого типа. Она представляет собой такую вытянутую в одну линию Петровку, Кузнецкий Мост и Столешников.
Комментарии
Помимо весело должен быть какой-то смысл, а его сдесь нет не в одном из примеров!!
Вы видели все эти места вживую?
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