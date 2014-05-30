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«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
«Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно

Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства

Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно
Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства

На что живут блогеры
На что живут блогеры Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут блогеры

На что живут блогеры
Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов

Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны

Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ

Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»

Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ
Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»

В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом

В среднем по больнице
Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими

Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими
Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России

Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия

Долгая дорога домой
Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия

Операция «Ы» Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку

Операция «Ы»
Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку

Кони, баба и изба Соня Качинская — о том, как остаться русской за границей

Кони, баба и изба
Соня Качинская — о том, как остаться русской за границей

Двушки тебя зовут О платёжеспособных санузлах и совмещённых славянах

Двушки тебя зовут
О платёжеспособных санузлах и совмещённых славянах

Учи матчасть Софья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом

Учи матчасть
Софья Качинская о том, как сложно найти друзей за рубежом

Фром зе баттом ов май харт Софья Качинская о трудностях понимания и перевода

Фром зе баттом ов май харт
Софья Качинская о трудностях понимания и перевода

Счастье есть Лера Швец о поисках еды в большом городе

Счастье есть
Лера Швец о поисках еды в большом городе

Окей, Купидон! Софья Качинская о свиданиях по-американски

Окей, Купидон!
Софья Качинская о свиданиях по-американски

«Пошла вон из моей машины!» Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу

«Пошла вон из моей машины!»
Софья Качинская с историей, которую не расскажешь американцу

«Только не слоёное тесто!» Илья Бухтуев о своём обучении в школе Ragout

«Только не слоёное тесто!»
Илья Бухтуев о своём обучении в школе Ragout

Между чайником и тазиком Настя Красильникова о нужной городской традиции

Между чайником и тазиком
Настя Красильникова о нужной городской традиции

Мигрант расправил плечи Лера Швец о поиске работы за рубежом

Мигрант расправил плечи
Лера Швец о поиске работы за рубежом

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