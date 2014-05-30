«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении Главным редактором стал Борис Акимов
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Русскоязычный Instagram-аккаунт с картинами из порно
Автор анонимного блога иронически переосмысляет связь порнографии и искусства
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На что живут блогеры Девушка, которая ведёт успешный блог в Instagram, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
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Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
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Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ
Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»
Илья Варламов превратил свой блог в авторское СМИ Фотограф запустил новый сайт под своим именем, в который встроил блог в «Живом Журнале»
В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом
В среднем по больнице Переехавшая год назад в США корреспондент Софья Качинская рассуждает, почему нет таких шкафов, банковских счетов и тюрем, в которые можно было бы спрятать нашу жизнь, и поздравляет всех с Новым годом
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России
Автор блога Sad and Useless — о том, почему все смеются над русскими Невесты с баночными коктейлями, гопники на кортах и злоупотребление коврами — The Village обсудил с создателем популярного блога стереотипы о современной России
Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия
Долгая дорога домой Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, почему твой дом и твоё место — разные понятия
Операция «Ы» Переехавшая год назад в Штаты корреспондент The Village Софья Качинская — о том, как непросто научить иностранца русскому языку