На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках
Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах
На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах
У книжного клуба «Депо» откроют первый в Москве регулярный блошиный рынок
Торговать старыми вещами будут на аллее между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов
У книжного клуба «Депо» откроют первый в Москве регулярный блошиный рынок Торговать старыми вещами будут на аллее между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов
Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино
На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора
Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора
Музей Москвы организует очередной городской блошиный рынок
Тематика мероприятия — «Московские дачники»
Музей Москвы организует очередной городской блошиный рынок Тематика мероприятия — «Московские дачники»
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок
Купить можно будет товары прошлого столетия
В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок Купить можно будет товары прошлого столетия
«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях «Дольф Лундгрен был: купил фотоаппарат и два значка. Ждали Шварценеггера, но он так и не приехал»
Во дворе Музея Москвы 30 июля пройдет блошиный рынок
Очередной маркет посвящен истории столицы
Во дворе Музея Москвы 30 июля пройдет блошиный рынок Очередной маркет посвящен истории столицы
Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок
Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»
Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»
Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок
Темой рынка станет советское фотоискусство
Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок Темой рынка станет советское фотоискусство
В Музее Москвы 30 апреля состоится блошиный рынок
Основной темой рынка станет народное искусство
В Музее Москвы 30 апреля состоится блошиный рынок Основной темой рынка станет народное искусство
В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина» Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье
Музей Москвы проведет блошиный рынок в честь 100-летия революции
На маркете будут представлены предметы первых десятилетий XX века
Музей Москвы проведет блошиный рынок в честь 100-летия революции На маркете будут представлены предметы первых десятилетий XX века
В Музее Москвы пройдет блошиный рынок Мероприятие пройдет в воскресенье, 19 февраля
В Музее Москвы 25 сентября пройдёт «Блошиный рынок»
На рынке сделают специальную зону для игр детей, где они смогут обмениваться уже ненужными вещами
В Музее Москвы 25 сентября пройдёт «Блошиный рынок» На рынке сделают специальную зону для игр детей, где они смогут обмениваться уже ненужными вещами
В Музее Москвы 31 июля пройдёт «Блошиный рынок»
Здесь соберутся любители старины, антиквары, художники, музыканты, фотографы и букинисты
В Музее Москвы 31 июля пройдёт «Блошиный рынок» Здесь соберутся любители старины, антиквары, художники, музыканты, фотографы и букинисты
В Музее Москвы 24 апреля пройдёт «Блошиный рынок»
Здесь можно будет купить ювелирные украшения, платья, книги, игрушки и кухонную утварь
В Музее Москвы 24 апреля пройдёт «Блошиный рынок» Здесь можно будет купить ювелирные украшения, платья, книги, игрушки и кухонную утварь
В Музее Москвы 17 января пройдёт блошиный рынок
На ярмарке будут продавать товары периода с конца XIX века до 80-х годов XX века
В Музее Москвы 17 января пройдёт блошиный рынок
На ярмарке будут продавать товары периода с конца XIX века до 80-х годов XX века
В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки
Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители
В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки
Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители
В саду имени Баумана по воскресеньям будет проходить блошиный рынок
Первый блошиный рынок откроется 18 октября