Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome
Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России
Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress
Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)
Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village
В нем расположились 150 магазинов
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Сетка, кружево и фетиш: Новые марки нижнего белья из России 8 имен, заслуживающих внимания
В декабре «Британка» проведет девять интенсивов
Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу
Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana
На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe
Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами
Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов
Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России
Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории
Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни» Почему горожане готовы ездить на «Садовод» за брендовыми пакетами Chanel и Victoria’s Secret
Имя Бузовой зарегистрируют как бренд
Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям
AliExpress запускает в России биржу блогеров
На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров
«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries
Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей
«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University
Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае
В Центре фотографии братьев Люмьер стартовал курс лекций о брендах и искусстве
Мероприятия пройдут 15 и 22 ноября
Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России
Компания использовала его до 1998 года
В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»
Как сообщила пресс-секретарь Ксении Собчак, заявка не подавалась членами предвыборного штаба телеведущей
Новый автомат от Alibaba, развитие «Магнита» и платежный браслет
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В «Европейском» открылся флагманский магазин Benetton
Об этом The Village рассказали представители бренда
Группа «Сафмар» откажется от бренда «Техносила» в августе 2017 года
Сейчас в «Техносиле» идут увольнения
Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса
При этом бизнесмен сохранит в собственности все помещения, в которых сейчас находятся гипермаркеты и супермаркеты
Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию
Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook
Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»
Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина
В «Цветном» откроется корнер Gate31
Специально для корнера бренд подготовил лимитированную коллекцию одежды
Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства
Перепланировка музея приурочена к его пятилетию
В Москве откроется пространство «Архиватор»
На его территории можно будет купить винтажную одежду
На что живут продавцы ЦУМа Сотрудница магазина, где трусы стоят 3 тысячи рублей, а пальто — 200 тысяч, рассказывает о своих доходах и тратах
В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «русиано»
Заявку подал петербургский юрист Виктор Пастернак
«Калашников» получил права на бренды автоматов в играх
Предполагается, что за счет популярности шутеров концерн сможет заработать на них миллионы долларов
Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака
Соответствующая заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности