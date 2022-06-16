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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

«Ъ»: Компания Crocs будет работать под другим юрлицом

Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome

Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome

Магазин Leviʼs возобновил работу под брендом JNS

Магазин Leviʼs возобновил работу под брендом JNS

Самые дорогие бренды мира по версии Kantar BrandZ
Рейтинг
16 июня 2022

Самые дорогие бренды мира по версии Kantar BrandZ

Shell в России будет работать под брендом Teboil
7 июня 2022

Shell в России будет работать под брендом Teboil

Магазины L'Occitane откроются под вывесками «Л'Окситан»
22 мая 2022

Магазины L'Occitane откроются под вывесками «Л'Окситан»

Маркетплейс CDEK.Shopping для покупок товаров зарубежных брендов
Ссылка дня
8 мая 2022

Маркетплейс CDEK.Shopping для покупок товаров зарубежных брендов

Россияне не переживают из-за ухода брендов
Опрос
11 апреля 2022

Россияне не переживают из-за ухода брендов

Сеть мебельных магазинов Jysk уходит из России
31 марта 2022

Сеть мебельных магазинов Jysk уходит из России

Рейтинг
26 января 2022

Самые дорогие бренды в мире

14 января 2022

Uniqlo повысит цены на свою продукцию

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции
24 декабря 2021

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг

Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
Спецпроект
Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов И почему такие товары стоят дешевле аналогичных
Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
Спецпроект

Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
И почему такие товары стоят дешевле аналогичных

Список
30 ноября 2020

Любимые бренды зумеров

Экохуди из переработанных материалов марки LetHed
Товар дня
4 ноября 2020

Экохуди из переработанных материалов марки LetHed

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России
6 октября 2020

Спортивный бренд Fila запустил онлайн-магазин в России

Онлайн-каталог локальных российских брендов
Ссылка дня
30 августа 2020

Онлайн-каталог локальных российских брендов

AliExpress проведет месяц российских брендов
25 августа 2020

AliExpress проведет месяц российских брендов

Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России

Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце

Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village

В нем расположились 150 магазинов

На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Самые дорогие бренды России

Исследование провела компания Brand Finance

Самые дорогие бренды России

Новая коллекция украшений Avgvst
Новая коллекция украшений Avgvst Бисер, фенечки, пайетки — 90-е
Новая коллекция украшений Avgvst

Новая коллекция украшений Avgvst
Бисер, фенечки, пайетки — 90-е

Сетка, кружево и фетиш: Новые марки нижнего белья из России
Сетка, кружево и фетиш: Новые марки нижнего белья из России 8 имен, заслуживающих внимания
Сетка, кружево и фетиш: Новые марки нижнего белья из России

Сетка, кружево и фетиш: Новые марки нижнего белья из России
8 имен, заслуживающих внимания

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

Вещи проходят проверку на подлинность

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов

Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами

Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов

Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов

Самые дорогие российские бренды

Рейтинг компании Brand Finance снова возглавил Сбербанк

Самые дорогие российские бренды

Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России

Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории

Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России

Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»
Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни» Почему горожане готовы ездить на «Садовод» за брендовыми пакетами Chanel и Victoria’s Secret
Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»

Пакет ЦУМа: Символ «другой жизни»
Почему горожане готовы ездить на «Садовод» за брендовыми пакетами Chanel и Victoria’s Secret

Имя Бузовой зарегистрируют как бренд

Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям

Имя Бузовой зарегистрируют как бренд

AliExpress запускает в России биржу блогеров

На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров

AliExpress запускает в России биржу блогеров

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries

Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries

Лучшие и худшие марки кефира

Роскачество проверило 36 брендов

Лучшие и худшие марки кефира

Лучшие и худшие крабовые палочки

Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов

Лучшие и худшие крабовые палочки

В Lotte Plaza распродают дизайнерские вещи со скидками до 90 %

Акция завершится 24 декабря

В Lotte Plaza распродают дизайнерские вещи со скидками до 90 %

«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University

Отделения центра также есть в Токио, Лондоне, Сиднее, Иллинойсе, Мюнхене, Сан-Паулу и Шанхае

«Макдоналдс» откроет в России обучающий центр Hamburger University

В Центре фотографии братьев Люмьер стартовал курс лекций о брендах и искусстве

Мероприятия пройдут 15 и 22 ноября

В Центре фотографии братьев Люмьер стартовал курс лекций о брендах и искусстве

Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России

Компания использовала его до 1998 года

Apple подала заявку на регистрацию радужного логотипа в России

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»

Как сообщила пресс-секретарь Ксении Собчак, заявка не подавалась членами предвыборного штаба телеведущей

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «#Собчакпротиввсех»

Новый автомат от Alibaba, развитие «Магнита» и платежный браслет

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый автомат от Alibaba, развитие «Магнита» и платежный браслет

В «Европейском» открылся флагманский магазин Benetton

Об этом The Village рассказали представители бренда

В «Европейском» открылся флагманский магазин Benetton

Группа «Сафмар» откажется от бренда «Техносила» в августе 2017 года

Сейчас в «Техносиле» идут увольнения

Группа «Сафмар» откажется от бренда «Техносила» в августе 2017 года

Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса

При этом бизнесмен сохранит в собственности все помещения, в которых сейчас находятся гипермаркеты и супермаркеты

Владелец «Седьмого континента» решил выйти из розничного бизнеса

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook

Основатели «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad запускают контентную студию

Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»

Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина

Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»

В «Цветном» откроется корнер Gate31

Специально для корнера бренд подготовил лимитированную коллекцию одежды

В «Цветном» откроется корнер Gate31

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Перепланировка музея приурочена к его пятилетию

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

В Москве откроется пространство «Архиватор»

На его территории можно будет купить винтажную одежду

В Москве откроется пространство «Архиватор»

На что живут продавцы ЦУМа
На что живут продавцы ЦУМа Сотрудница магазина, где трусы стоят 3 тысячи рублей, а пальто — 200 тысяч, рассказывает о своих доходах и тратах
На что живут продавцы ЦУМа

На что живут продавцы ЦУМа
Сотрудница магазина, где трусы стоят 3 тысячи рублей, а пальто — 200 тысяч, рассказывает о своих доходах и тратах

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «русиано»

Заявку подал петербургский юрист Виктор Пастернак

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «русиано»

«Калашников» получил права на бренды автоматов в играх

Предполагается, что за счет популярности шутеров концерн сможет заработать на них миллионы долларов

«Калашников» получил права на бренды автоматов в играх

Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака

Соответствующая заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности

Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ