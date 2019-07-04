Самые дорогие бренды России Исследование провела компания Brand Finance
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих российских брендов 2019 года.
Место
Бренд
Стоимость в миллиардах рублей в 2019 году
Сбербанк
842,1
«Газпром»
552,2
«Лукойл»
397,2
«Роснефть»
246,9
РЖД
185,8
«Магнит»
170,3
ВТБ
144,8
«Татнефть»
132,4
МТС
121,5
«Новатэк»
119,9
Сбербанк признали самым дорогим брендом третий раз подряд — с 2018 года он вырос на 25,6 %. При этом самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82 % за год, в рейтинге этого года предприятие поднялось сразу на десять позиций — с 41-го на 31-е место.
На 11-й позиции списка расположилась «Пятерочка», а на 12-й — «Аэрофлот». Кроме того, в топ-50 в этом году впервые вошла «дочка» компании — перевозчик «Россия» (48-е место). «Яндекс» занял 13-е место рейтинга.
Источник: Brand Finance
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