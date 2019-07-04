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Новости4 июля 2019

Самые дорогие бренды России Исследование провела компания Brand Finance

РедакторАлена Дергачева

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих российских брендов 2019 года.

Место

Бренд

Стоимость в миллиардах рублей в 2019 году

Сбербанк

842,1

«Газпром»

552,2

«Лукойл»

397,2

«Роснефть»

246,9

РЖД

185,8

«Магнит»

170,3

ВТБ

144,8

«Татнефть»

132,4

МТС

121,5

«Новатэк»

119,9

Сбербанк признали самым дорогим брендом третий раз подряд — с 2018 года он вырос на 25,6 %. При этом самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82 % за год, в рейтинге этого года предприятие поднялось сразу на десять позиций — с 41-го на 31-е место.

На 11-й позиции списка расположилась «Пятерочка», а на 12-й — «Аэрофлот». Кроме того, в топ-50 в этом году впервые вошла «дочка» компании — перевозчик «Россия» (48-е место). «Яндекс» занял 13-е место рейтинга.

Источник: Brand Finance

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