«Газпром» 552,2

«Лукойл» 397,2

«Роснефть» 246,9

РЖД 185,8

«Магнит» 170,3

ВТБ 144,8

«Татнефть» 132,4

МТС 121,5

«Новатэк» 119,9

Сбербанк признали самым дорогим брендом третий раз подряд — с 2018 года он вырос на 25,6 %. При этом самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82 % за год, в рейтинге этого года предприятие поднялось сразу на десять позиций — с 41-го на 31-е место.

На 11-й позиции списка расположилась «Пятерочка», а на 12-й — «Аэрофлот». Кроме того, в топ-50 в этом году впервые вошла «дочка» компании — перевозчик «Россия» (48-е место). «Яндекс» занял 13-е место рейтинга.

Источник: Brand Finance