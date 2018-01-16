Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России
Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце
Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress
Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)
Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено) Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village
В нем расположились 150 магазинов
На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village В нем расположились 150 магазинов
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Самые дорогие бренды России Исследование провела компания Brand Finance
Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды Вещи проходят проверку на подлинность
В декабре «Британка» проведет девять интенсивов
Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу
В декабре «Британка» проведет девять интенсивов Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу
Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana
На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe
Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe
Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами
Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября
Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов
Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
Самые дорогие российские бренды Рейтинг компании Brand Finance снова возглавил Сбербанк
Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России
Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории
Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории
Имя Бузовой зарегистрируют как бренд
Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям
Имя Бузовой зарегистрируют как бренд Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям
AliExpress запускает в России биржу блогеров
На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров
AliExpress запускает в России биржу блогеров На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров
«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries
Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей