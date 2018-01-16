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Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
Спецпроект
Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов И почему такие товары стоят дешевле аналогичных
Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
Спецпроект

Зачем торговым сетям собственные бренды продуктов
И почему такие товары стоят дешевле аналогичных

Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России

Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце

Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России
Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress
Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)
Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village

В нем расположились 150 магазинов

На Новорижском шоссе открылся торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village
В нем расположились 150 магазинов

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Самые дорогие бренды России

Исследование провела компания Brand Finance

Самые дорогие бренды России
Исследование провела компания Brand Finance

Новая коллекция украшений Avgvst
Новая коллекция украшений Avgvst Бисер, фенечки, пайетки — 90-е
Новая коллекция украшений Avgvst

Новая коллекция украшений Avgvst
Бисер, фенечки, пайетки — 90-е

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

Вещи проходят проверку на подлинность

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды
Вещи проходят проверку на подлинность

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов

Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов
Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana
На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами

Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами
Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов

Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов
Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры

Самые дорогие российские бренды

Рейтинг компании Brand Finance снова возглавил Сбербанк

Самые дорогие российские бренды
Рейтинг компании Brand Finance снова возглавил Сбербанк

Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России

Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории

Люксовые бренды закрывают бутики на самой дорогой улице России
Запрет на парковку лишил Столешников переулок целевой аудитории

Имя Бузовой зарегистрируют как бренд

Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям

Имя Бузовой зарегистрируют как бренд
Его можно будет использовать при оказании медицинских услуг людям, животным и растениям

AliExpress запускает в России биржу блогеров

На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров

AliExpress запускает в России биржу блогеров
На бирже верифицированные блогеры смогут писать обзоры товаров

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries

Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей

«СТС Медиа» подала в суд на Wildberries
Медиахолдинг требует взыскать с ретейлера 40 миллионов рублей

Лучшие и худшие марки кефира

Роскачество проверило 36 брендов

Лучшие и худшие марки кефира
Роскачество проверило 36 брендов

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