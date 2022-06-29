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МЫ В СОЦСЕТЯХ

KFC и Burger King заменят Coca-Cola на «Черноголовку»
29 июня 2022

KFC и Burger King заменят Coca-Cola на «Черноголовку»

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала

Для настоящих майских праздников

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью

Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью

Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах

Клиентам изменения объяснили новыми стандартами

Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS

Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

«Шоколадница» решила не менять расценки

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Угрозы создателя эфира, джинсы Steve Jobs и итоги года от «Черного зеркала»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угрозы создателя эфира, джинсы Steve Jobs и итоги года от «Черного зеркала»

Burger King против фильма «Оно», Лондон без Uber и киберспорт на олимпиаде

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Burger King против фильма «Оно», Лондон без Uber и киберспорт на олимпиаде

Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров
Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров Откуда появились вопперкоины, биокоины, мамакоины и чем они отличаются от наклеек за покупки в магазинах
Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров

Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров
Откуда появились вопперкоины, биокоины, мамакоины и чем они отличаются от наклеек за покупки в магазинах

Представителей Burger King вызвали в прокуратуру из-за «вопперкоинов»

Их попросили написать заявление о том, что компания не проводила массовую эмиссию виртуальной валюты

Представителей Burger King вызвали в прокуратуру из-за «вопперкоинов»

ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах

Ранее ведомство завело дела на сети Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му», завышающие цены в аэропортах

ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах

Самый дорогой и самый дешевый бургер
Самый дорогой и самый дешевый бургер Узнали, где продаются самые дешевые бургеры (вы тоже это знаете) и сколько стоит бургер с черным трюфелем и фуа-гра
Самый дорогой и самый дешевый бургер

Самый дорогой и самый дешевый бургер
Узнали, где продаются самые дешевые бургеры (вы тоже это знаете) и сколько стоит бургер с черным трюфелем и фуа-гра

В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро

На этот раз «МаксимаТелеком» не устроили слоганы «Рискнешь взять в рот?» и «Ням-ням-ням, спалил мне бороду к жуям!»

В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро

Для чего делают скандальную рекламу
Для чего делают скандальную рекламу Бургер Павленского, оскорбление полных людей, развод Анджелины Джоли и другие странные способы привлечь внимание к своему бизнесу
Для чего делают скандальную рекламу

Для чего делают скандальную рекламу
Бургер Павленского, оскорбление полных людей, развод Анджелины Джоли и другие странные способы привлечь внимание к своему бизнесу

Burger King отозвал иск к Шнурову

Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения

Burger King отозвал иск к Шнурову

Burger King пожаловался на цензуру со стороны оператора Wi-Fi в метро

«МаксимаТелеком» потребовала заменить баннер акции «Пойдём пожрём картошку» на менее провоцирующий

Burger King пожаловался на цензуру со стороны оператора Wi-Fi в метро

УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King

По результатам опроса могут быть возбуждены дела в отношении рекламодателя

УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны

Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда

Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда

Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда

Россияне стали чаще употреблять фастфуд

Предполагается, что приток потребителей связан с открытием новых точек и спадом спроса на услуги ресторанов

Россияне стали чаще употреблять фастфуд

Роспотребнадзор выявил нарушения в 78 московских ресторанах Burger King

Во всех проверенных ресторанах быстрого питания выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов

Роспотребнадзор выявил нарушения в 78 московских ресторанах Burger King

Антисанитария в Burger King, гибкие смартфоны Samsung и «Ё-мобиль» для Жириновского

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Антисанитария в Burger King, гибкие смартфоны Samsung и «Ё-мобиль» для Жириновского

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
Великие компании, которые появились на свет в кризис

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы

Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King

Суд оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей

Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King

Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом

Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом
Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь

Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King

Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King
Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха

Burger King заменит McDonald’s в Крыму

Когда именно и какое количество точек появится на полуострове, пока что не уточняется

Burger King заменит McDonald’s в Крыму

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King

Все они расположены в Европе

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни

McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе

РПЦ одобрила постное меню в Burger King

Представленные в заведении блюда доработали таким образом, чтобы не потерять прежних клиентов и, возможно, даже привлечь новых

РПЦ одобрила постное меню в Burger King

В Burger King появилось одобренное РПЦ постное меню

В ресторанах сети Burger King появилось постное меню, одобренное РПЦ, — бургеры с бобовыми котлетами и овощные роллы

В Burger King появилось одобренное РПЦ постное меню

В Burger King будут бесплатно раздавать картошку

Во всех ресторанах Burger King в России объявят «Дни бесплатной картошки».

В Burger King будут бесплатно раздавать картошку

McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри

Таким образом компания попытается ответить на требования активистов прекратить пропаганду нездоровой пищи среди детей, хотя раньше подобные инициативы и не находили отклика у потребителей

McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри

Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии

Ранее он уже открывал рестораны сети в России

Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии

Между булок: Внутренности 20 московских бургеров
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров

Между булок: Внутренности 20 московских бургеров
The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.

Тенденция: Американская кухня
Тенденция: Американская кухня The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время
Тенденция: Американская кухня

Тенденция: Американская кухня
The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время

Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1
Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1 The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из десяти московских кафе и ресторанов
Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1

Между булок: что внутри у самых больших московских бургеров, часть 1
The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из десяти московских кафе и ресторанов

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года

Wendy's откроет закусочные в России
Wendy's откроет закусочные в России Компания Wendy's, третья в мире по размеру сеть закусочных, запускает бизнес в России. Открытие первых ресторанов Wendy's в России запланировано на первый квартал 2011 года. Переговоры о покупке франшизы с американцами ведет российская группа "Фуд сервис капитал", 5 августа пишет газета "Ведомости".
Wendy's откроет закусочные в России

Wendy's откроет закусочные в России
Компания Wendy's, третья в мире по размеру сеть закусочных, запускает бизнес в России. Открытие первых ресторанов Wendy's в России запланировано на первый квартал 2011 года. Переговоры о покупке франшизы с американцами ведет российская группа "Фуд сервис капитал", 5 августа пишет газета "Ведомости".

Всё на булочке с кунжутом, но не так
Всё на булочке с кунжутом, но не так В Москве открылся первый Burger King.
Всё на булочке с кунжутом, но не так

Всё на булочке с кунжутом, но не так
В Москве открылся первый Burger King.

Реклама Burger King
Реклама Burger King Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.
Реклама Burger King

Реклама Burger King
Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.