Wendy's откроет закусочные в России Компания Wendy's, третья в мире по размеру сеть закусочных, запускает бизнес в России. Открытие первых ресторанов Wendy's в России запланировано на первый квартал 2011 года. Переговоры о покупке франшизы с американцами ведет российская группа "Фуд сервис капитал", 5 августа пишет газета "Ведомости".