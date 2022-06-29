Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала
Для настоящих майских праздников
Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью
Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России
Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах
Клиентам изменения объяснили новыми стандартами
Какие приложения для заказа еды наиболее уязвимы для взлома
Сервисы для платформы Android защищены значительно лучше, чем их аналоги для iOS
Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в московских аэропортах
«Шоколадница» решила не менять расценки
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угрозы создателя эфира, джинсы Steve Jobs и итоги года от «Черного зеркала»
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Burger King против фильма «Оно», Лондон без Uber и киберспорт на олимпиаде
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Зачем нужны криптовалюты для мам и любителей бургеров Откуда появились вопперкоины, биокоины, мамакоины и чем они отличаются от наклеек за покупки в магазинах
Представителей Burger King вызвали в прокуратуру из-за «вопперкоинов»
Их попросили написать заявление о том, что компания не проводила массовую эмиссию виртуальной валюты
ФАС проверит цены во всех магазинах и кафе в московских аэропортах
Ранее ведомство завело дела на сети Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му», завышающие цены в аэропортах
Самый дорогой и самый дешевый бургер Узнали, где продаются самые дешевые бургеры (вы тоже это знаете) и сколько стоит бургер с черным трюфелем и фуа-гра
В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро
На этот раз «МаксимаТелеком» не устроили слоганы «Рискнешь взять в рот?» и «Ням-ням-ням, спалил мне бороду к жуям!»
Для чего делают скандальную рекламу Бургер Павленского, оскорбление полных людей, развод Анджелины Джоли и другие странные способы привлечь внимание к своему бизнесу
Burger King отозвал иск к Шнурову
Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения
Burger King пожаловался на цензуру со стороны оператора Wi-Fi в метро
«МаксимаТелеком» потребовала заменить баннер акции «Пойдём пожрём картошку» на менее провоцирующий
УФАС запустило опрос по поводу рекламы Burger King
По результатам опроса могут быть возбуждены дела в отношении рекламодателя
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны
Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе
Протоиерей Всеволод Чаплин — о греховности фастфуда
Чаплин признал, что иногда вынужден питаться фастфудом, но берёт постные блюда
Россияне стали чаще употреблять фастфуд
Предполагается, что приток потребителей связан с открытием новых точек и спадом спроса на услуги ресторанов
Роспотребнадзор выявил нарушения в 78 московских ресторанах Burger King
Во всех проверенных ресторанах быстрого питания выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов
Антисанитария в Burger King, гибкие смартфоны Samsung и «Ё-мобиль» для Жириновского
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Великие компании, которые появились на свет в кризис Экономические трудности не всегда убивают бизнес. The Village вспомнил известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы
Роспотребнадзор обнаружил мух в одном из московских ресторанов Burger King
Суд оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей
Как китайцы, американцы, финны и англичане рвут с интернетом Приложения для борьбы с приложениями, digital detox лагеря и вечеринки без смартфона — The Village узнал, как жители разных стран уходят из онлайна, чтобы вернуться в реальную жизнь
Звезда фастфуда: Как молодой директор вдохнул новую жизнь в Burger King Компания Burger King переживает второе рождение и растёт быстрее конкурентов. The Village выяснил, в чём причина успеха
Burger King заменит McDonald’s в Крыму
Когда именно и какое количество точек появится на полуострове, пока что не уточняется
McDonald's переориентируется с гамбургеров на завтраки и кофе
Этого требует увлечение аудитории здоровым образом жизни
РПЦ одобрила постное меню в Burger King
Представленные в заведении блюда доработали таким образом, чтобы не потерять прежних клиентов и, возможно, даже привлечь новых
В Burger King появилось одобренное РПЦ постное меню
В ресторанах сети Burger King появилось постное меню, одобренное РПЦ, — бургеры с бобовыми котлетами и овощные роллы
В Burger King будут бесплатно раздавать картошку
Во всех ресторанах Burger King в России объявят «Дни бесплатной картошки».
McDonald’s предложит фрукты и овощи вместо картошки фри
Таким образом компания попытается ответить на требования активистов прекратить пропаганду нездоровой пищи среди детей, хотя раньше подобные инициативы и не находили отклика у потребителей
Россиянин стал совладельцем крупнейшего франчайзи Burger King в Германии
Ранее он уже открывал рестораны сети в России