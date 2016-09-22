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Как это работает22 сентября 2016

Для чего делают скандальную рекламу Бургер Павленского, оскорбление полных людей, развод Анджелины Джоли и другие странные способы привлечь внимание к своему бизнесу

Для чего делают скандальную рекламу
РедакторАнна Соколова

На днях сервис заказа билетов Aviasales снова отличился в социальных сетях, предложив находящемуся в процессе развода Брэду Питту сэкономить «бабки на бабках» и покупать билеты к бабушкам детей по всему миру со скидкой. Усыновленных детей пары при этом назвали «массовкой». В комментариях к возмущенному посту выступил и основатель сервиса Константин Калинов, который предложил «выписать мужика» в ответ на замечание главреда Wonderzine Ольги Страховской, что такая реклама нарушает права человека и подобный SMM неприемлем. Скандал в социальных сетях продолжается до сих пор. Мы собрали другие примеры провокационной российской рекламы.

Скандальный трафик

Основатель сервиса Aviasales Константин Калинов довольно долго искал директора по маркетингу: некоторые кандидаты не смогли продержаться в компании, офис которой расположен на Пхукете, и пары месяцев. На эту должность требовался человек «с яйцами», и в этом году стало понятно, что он все же нашелся. Компания стала активно реагировать на разные новости. После того как представителей Фонда борьбы с коррупцией избили в Анапе, компания проиллюстрировала предложение слетать туда фотографией казаков. Одна такая картинка дает 10 тысяч кликов и 50 проданных билетов, рассказывал представитель компании Янис Дзенис. Кроме того, сервис часто использует для продвижения фото российских политиков (например, билеты продает Владимир Путин, собирающийся на рыбалку). Летом он запустил совместную игру с Тинькофф-банк — о том, какие опасности подстерегают человека в Европе. А после блокировки сайта Pornhub в России оформил предложения слетать в разные города в стиле описаний порнороликов. Число посетителей сайта резко пошло вверх.

Бургер для отвлечения внимания

Свои последние рекламные кампании сеть фастфуда Burger King строит на провокации. «Смотри не обострись», — предупреждает реклама нового бургера. «Налижемся!» — предлагает реклама мороженого. Федеральная антимонопольная служба даже проводила расследование в отношении этих слоганов, но не нашла в них нарушения закона «О рекламе». Шокирующая реклама помогает сети не только привлекать внимание, но и отвлекать аудиторию от негативных новостей. В тот же день, когда появились сообщения о том, что в одном из ресторанов обнаружили тело мужчины с признаками передозировки наркотиков, компания разослала сообщения о новом бургере в честь художника Павленского — в съедобной колючей проволоке, с яйцом, прибитым к платформе гвоздем, или с подгоревшей булочкой.

Было-сало

О неоднозначных слоганах региональных компаний, призванных привлечь внимание клиентов, обычно сообщает ФАС. Антимонопольная служба регулярно заводит дела по поводу нарушения закона «О рекламе». Из последних случаев — реклама алтайского фитнес-клуба со слоганами «Было-сало» и «Покупаем летний жир». Ее служба признала этичной, несмотря на высмеивание полных людей. Ничего оскорбительного не нашли антимонопольщики и в рекламе питерского производителя курятины. На плакате со слоганом «Обожаю эту курочку» был изображен молодой человек, обнимающий девушку. Брянскому суши-бару повезло меньше со слоганом «Наши Роллы ЗА...Танаки...ИСЬ Закажи и Убедись!» — ФАС сочла, что он ассоциируется с бранными словами, и заведению пришлось его убрать.

обложка: Aviasales

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