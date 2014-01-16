«Дни бесплатной картошки» объявили во всех ресторанах Burger King в России 19 и 20 января. Посетителям будут дарить порцию деревенской картошки. В комании пояснили The Village, что акция действует и на тех, кто ничего не заказал. Количество подарков ограничено — всего для акции заготовили ингредиентов на 30 тонн блюда.

Бесплатную раздачу картошки в ресторанах проведут впервые. Так Burger King хочет «поблагодарить каждого посетителя сети за его любовь к ресторанам Burger King» и «поднять ему настроение» после праздников.