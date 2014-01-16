В Burger King будут бесплатно раздавать картошку Во всех ресторанах Burger King в России объявят «Дни бесплатной картошки».
«Дни бесплатной картошки» объявили во всех ресторанах Burger King в России 19 и 20 января. Посетителям будут дарить порцию деревенской картошки. В комании пояснили The Village, что акция действует и на тех, кто ничего не заказал. Количество подарков ограничено — всего для акции заготовили ингредиентов на 30 тонн блюда.
Бесплатную раздачу картошки в ресторанах проведут впервые. Так Burger King хочет «поблагодарить каждого посетителя сети за его любовь к ресторанам Burger King» и «поднять ему настроение» после праздников.
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