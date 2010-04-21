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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям

Курсы длятся 3–4 месяца

«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям

В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool

В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет

В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool

На открытии «Буфетной» в доме Щепкина пройдет аудиокулинарный перформанс

Там же откроется выставка студентов «Британки»

На открытии «Буфетной» в доме Щепкина пройдет аудиокулинарный перформанс

«Британка» проведет выставку проектов выпускников с использованием AR

Экспозиция будет длиться с 1 по 15 июня

«Британка» проведет выставку проектов выпускников с использованием AR

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов

Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу

В декабре «Британка» проведет девять интенсивов

«Британка» проведет бесплатные воркшопы по компьютерным играм и созданию сериалов

Занятия будут вести приглашенные специалисты из Великобритании

«Британка» проведет бесплатные воркшопы по компьютерным играм и созданию сериалов

БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения

Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования

БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения

В Artplay покажут лучшие работы выпускников «Британки»

Студенты представят более 100 работ по различным направлениям современного искусства

В Artplay покажут лучшие работы выпускников «Британки»

Студенты БВШД проведут спектакль-инсталляцию в Боярских палатах

Мероприятие посвящено исследованиям о теории относительности

Студенты БВШД проведут спектакль-инсталляцию в Боярских палатах

Научную конференцию в «Британке» посвятят ИИ в современном искусстве

На мероприятие приглашают вольнослушателей

Научную конференцию в «Британке» посвятят ИИ в современном искусстве

На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов

Праздник состоится на «Хлебозаводе»

На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов

На Artplay пройдет выставка выпускников программ Британки

Вход — бесплатный

На Artplay пройдет выставка выпускников программ Британки

В Британской высшей школе дизайна пройдет выставка дипломных проектов выпускников

Свои работы представят более 90 студентов учебного заведения

В Британской высшей школе дизайна пройдет выставка дипломных проектов выпускников

Британская высшая школа дизайна запустила летнюю программу для школьников

Курсы будут проходить по фотографии, художественному творчеству и видеоблогингу

Британская высшая школа дизайна запустила летнюю программу для школьников

«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде
«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде Выпускники Британки — о своих дебютных коллекциях, которые дают надежду на возрождение российской моды
«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде

«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде
Выпускники Британки — о своих дебютных коллекциях, которые дают надежду на возрождение российской моды

Что будут покупать в кризис Специалист по продвижению товаров рассказал The Village, как меняются приоритеты российских потребителей из-за санкций и почему кризис — это не страшно, а даже хорошо

Что будут покупать в кризис

Внешний вид знака «Сделано в России» определится уже на следующей неделе

Сейчас в Минпромторге активно работают над новой системой сертификации продукции

Внешний вид знака «Сделано в России» определится уже на следующей неделе

Онлайн-биржа Yesjob.ru позволит найти работников творческих специальностей

На сайте можно найти работников, специализирующихся в таких областях, как веб-дизайн, мода, реклама, архитектура, кинопроизводство и т.д

Онлайн-биржа Yesjob.ru позволит найти работников творческих специальностей

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.

Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)
Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна) Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.
Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)

Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)
Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.

Новое образование: Московская архитектурная школа
Новое образование: Московская архитектурная школа Известные архитекторы Евгений Асс и Никита Токарев открывают в Москве новую архитектурную школу. The Village узнал, чему там будут учить и как это поможет российско-европейской интеграции.
Новое образование: Московская архитектурная школа

Новое образование: Московская архитектурная школа
Известные архитекторы Евгений Асс и Никита Токарев открывают в Москве новую архитектурную школу. The Village узнал, чему там будут учить и как это поможет российско-европейской интеграции.

Главное на неделе: события с 20 по 26 июня Выставка «Расширенное кино» в «Гараже», XXXIII Московский международный кинофестиваль и фестиваль «Мирное искусство / W. Art»

Главное на неделе: события с 20 по 26 июня

Главное на неделе: события с 6 по 12 июня Выставка Джеймса Таррелла в «Гараже», World Press Photo 2011 на «Красном Октябре» и экспозиция «Шедевры ХХ века» в ММСИ.

Главное на неделе: события с 6 по 12 июня

Творческие кластеры: Дизайн-центр Artplay
Творческие кластеры: Дизайн-центр Artplay The Village отправился на активно развивающийся&nbsp;квартал дизайнеров и архитекторов Artplay, чтобы поговорить с его создателем Сергеем Десятовым о будущем квартала дизайнеров и архитекторов.&nbsp;
Творческие кластеры: Дизайн-центр Artplay

Творческие кластеры: Дизайн-центр Artplay
The Village отправился на активно развивающийся&nbsp;квартал дизайнеров и архитекторов Artplay, чтобы поговорить с его создателем Сергеем Десятовым о будущем квартала дизайнеров и архитекторов.&nbsp;

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.