«Британка» набирает студентов на обучение контент-маркетингу и публичным выступлениям
Курсы длятся 3–4 месяца
В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool
В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет
На открытии «Буфетной» в доме Щепкина пройдет аудиокулинарный перформанс
Там же откроется выставка студентов «Британки»
«Британка» проведет выставку проектов выпускников с использованием AR
Экспозиция будет длиться с 1 по 15 июня
В декабре «Британка» проведет девять интенсивов
Участников научат дизайну, маркетингу и сторителлингу
«Британка» проведет бесплатные воркшопы по компьютерным играм и созданию сериалов
Занятия будут вести приглашенные специалисты из Великобритании
БВШД впервые разыграет гранты на 21 программу обучения
Желающие могут претендовать на место по британским и российским программам образования
В Artplay покажут лучшие работы выпускников «Британки»
Студенты представят более 100 работ по различным направлениям современного искусства
Студенты БВШД проведут спектакль-инсталляцию в Боярских палатах
Мероприятие посвящено исследованиям о теории относительности
Научную конференцию в «Британке» посвятят ИИ в современном искусстве
На мероприятие приглашают вольнослушателей
На новогоднем маркете «Британки» продадут эксклюзивные работы студентов
Праздник состоится на «Хлебозаводе»
В Британской высшей школе дизайна пройдет выставка дипломных проектов выпускников
Свои работы представят более 90 студентов учебного заведения
Британская высшая школа дизайна запустила летнюю программу для школьников
Курсы будут проходить по фотографии, художественному творчеству и видеоблогингу
«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде Выпускники Британки — о своих дебютных коллекциях, которые дают надежду на возрождение российской моды
Внешний вид знака «Сделано в России» определится уже на следующей неделе
Сейчас в Минпромторге активно работают над новой системой сертификации продукции
Онлайн-биржа Yesjob.ru позволит найти работников творческих специальностей
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