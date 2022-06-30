Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки
Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено)
Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы
Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых
Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %
На «Флаконе» пройдет бесплатный фестиваль Чехии
Гостей ожидают рыцарские представления, чешские напитки и выставка пражских крысариков
Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
10 мест в Праге, куда ходят сами пражане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Прага без Карлова моста и собора Святого Вита
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Microsoft закроют разработку Skype в России
Сотрудники корпорации переместятся из Зеленограда в Прагу