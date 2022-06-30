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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Bloomberg: Евросоюз может отказаться от упрощенной выдачи виз россиянам

Bloomberg: Евросоюз может отказаться от упрощенной выдачи виз россиянам

Литва и Чехия поддержали инициативу о запрете въезда россиян в ЕС

Литва и Чехия поддержали инициативу о запрете въезда россиян в ЕС

Университеты Чехии ограничат места для студентов ИТ-специальностей из России
30 июня 2022

Университеты Чехии ограничат места для студентов ИТ-специальностей из России

23 июня 2022

Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года

обновлено25 февраля 2022

Чехия перестанет давать вид на жительство россиянам

17 августа 2021

Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения ковидом

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено)

Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено)

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

На «Флаконе» пройдет бесплатный фестиваль Чехии

Гостей ожидают рыцарские представления, чешские напитки и выставка пражских крысариков

На «Флаконе» пройдет бесплатный фестиваль Чехии

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

10 мест в Праге, куда ходят сами пражане
10 мест в Праге, куда ходят сами пражане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Прага без Карлова моста и собора Святого Вита
10 мест в Праге, куда ходят сами пражане

10 мест в Праге, куда ходят сами пражане
The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Прага без Карлова моста и собора Святого Вита

Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге

Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге
Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции

Microsoft закроют разработку Skype в России

Сотрудники корпорации переместятся из Зеленограда в Прагу

Microsoft закроют разработку Skype в России

«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварню
«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварню Сергей Черничкин купил заброшенный чешский завод и стал варить пиво. Местные жители оценили продукт, и ему удалось потеснить Carlsberg и Heineken на полках магазинов.
«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварню

«Киншперский заяц»: Как россиянин восстановил старинную чешскую пивоварню
Сергей Черничкин купил заброшенный чешский завод и стал варить пиво. Местные жители оценили продукт, и ему удалось потеснить Carlsberg и Heineken на полках магазинов.

Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов
Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов Банда грабителей в масках Барака Обамы и Гая Фокса терроризирует краснодарские магазины. H&F вспомнил о других ограблениях с элементами маскарада.
Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов

Маски-шоу: 6 костюмированных ограблений магазинов
Банда грабителей в масках Барака Обамы и Гая Фокса терроризирует краснодарские магазины. H&F вспомнил о других ограблениях с элементами маскарада.

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.
Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники

Как у них: Что смотрят жители Франции, Португалии, Италии, Норвегии в новогодние праздники
Пикантные подробности сельской жизни в России, пьяный слуга и прожорливая Золушка — The Village узнал, какие фильмы смотрят в зимние праздники жители Португалии, Италии, Франции и других стран.

Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы
Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы Торговать матрасами и уехать на заработки в Анголу, бороться за место стажёра и часами сидеть в LinkedIn — The Village поговорил с жителями семи стран о том, тяжело ли им найти работу.
Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы

Как у них: Студенты из Испании, Португалии, Франции, США — о трудностях поиска работы
Торговать матрасами и уехать на заработки в Анголу, бороться за место стажёра и часами сидеть в LinkedIn — The Village поговорил с жителями семи стран о том, тяжело ли им найти работу.

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

Путешествие для мягких игрушек Для тех, у кого нет времени и денег путешествовать самому, интересную идею предложила чешская компания "Toy Traveling", воплотившая в жизнь идею игрушек - путешественников. 

Путешествие для мягких игрушек

Дом там, где тебя понимают Есть города, в которых возможно все. Где чувствуешь себя в самом центре&nbsp; мира, для тебя нет ничего невозможного и выше, кажется, уже некуда.

Дом там, где тебя понимают

Прага. Невыносимая легкость Хорошо оказаться в Праге осенью. Погода в самый раз для неспешных прогулок по городу. Туристов много, но все равно меньше чем летом.

Прага. Невыносимая легкость

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I Кодекс Трипхантера предписывает&nbsp; в путешествиях не идти на компромиссы с массовкой, толпой, программой, а фильтровать маршруты в порядке очевидной неважности, сливаться с аборигенами, есть в правильных местах и безгранично доверять своему чутью и интуиции. Но почувствовать ритмы городов можно всегда – лишь изнутри, исследуя уголки и переулки; слышать дыхание пустынь, дюн, заливов...

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I

Макдональдс в неожиданных местах Говорят, после Армагеддонской битвы выживут тараканы, Сергей Зверев, ну, и еще, пожалуй, Макдональдс.По всему миру расположено около 31 тысячи ресторанов этой сети и слоган "I'm loving it" переведен, как минимум, на 16 языков. И хотя меню в деталях может изменяться от страны к стране, суть в целом остается той же. Суматошные центры городов, аэропорты, пригородные торговые комплексы...

Макдональдс в неожиданных местах

Рождественские ярмарки Европы В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Рождественские ярмарки Европы

Пражская Микстура Я живу в мрачной республике Карелия, и, казалось бы, навидавшись сполна суровых скандинавских видов и в родном motherland'е, и в Швеции/Норвегии/Финляндии, до которых от motherland'a рукой подать, нужно бы мне стремиться к очарованию пляжей с зыбучими песками, к всевозможным пальмам с сочными плодами и к покрытым испариной термометрам, готовым выплюнуть ртуть от жары.

Пражская Микстура

Прага. Удивительное рядом      Прага – это то место, о котором мечтают многие. Сама история города окутана тайнами и мифами. Если Вы решите посетить этот уголок Европы, то обязательно услышите легенды о Големе – глиняном великане, который служил помощником по хозяйству еврейскому раввину, о Железном человеке – рыцаре, который был обращен в камень за неудержимую тягу к развлечениям (кстати, его статую можно...

Прага. Удивительное рядом

Новый блог на Look At Me: Путешествия
Новый блог на Look At Me: Путешествия Здравствуйте!
Новый блог на Look At Me: Путешествия

Новый блог на Look At Me: Путешествия
Здравствуйте!

Budweiser
Budweiser Вы знаете, что пьет за обедом английская королева? Думаете, изысканное вино? Традиционный для англичан эль? Нет, она пьет пиво. Чешское.
Budweiser

Budweiser
Вы знаете, что пьет за обедом английская королева? Думаете, изысканное вино? Традиционный для англичан эль? Нет, она пьет пиво. Чешское.