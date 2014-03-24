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Новости

Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире

По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях

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Новости

Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях

Новости

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

Учиться можно до конца сентября

0
Новости

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира Учиться можно до конца сентября

Новости

Что изучают россияне на Coursera

Многие хотят научиться учиться

0
Новости

Что изучают россияне на Coursera Многие хотят научиться учиться

Новости

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах

По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

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Новости

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

Новости

Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков

Образовательная платформа Coursera назвала востребованные умения на мировом рынке

0
Новости

Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков Образовательная платформа Coursera назвала востребованные умения на мировом рынке

Чему можно научиться за лето
Работа
Чему можно научиться за летоПолезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе
7
Чему можно научиться за лето
Работа

Чему можно научиться за лето Полезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе

Как выбрать полезные для работы онлайн-курсы
Рабочий вопрос
Как выбрать полезные для работы онлайн-курсыВыпускники рассказывают, чему они научились в интернете и как смогли не бросить программу
1
Как выбрать полезные для работы онлайн-курсы
Рабочий вопрос

Как выбрать полезные для работы онлайн-курсы Выпускники рассказывают, чему они научились в интернете и как смогли не бросить программу

Новости

На российском YouTube началась «Неделя знаний»

На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

0
Новости

На российском YouTube началась «Неделя знаний» На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

Ситуация

Coursera возобновила работу в Крыму вопреки санкциям

Это стало первым случаем частичного снятия американских ограничительных мер против России

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Ситуация

Coursera возобновила работу в Крыму вопреки санкциям Это стало первым случаем частичного снятия американских ограничительных мер против России

Новости

Новые партнёры МТС, «аналог Facebook» от Габрелянова и соцсеть сталкеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новые партнёры МТС, «аналог Facebook» от Габрелянова и соцсеть сталкеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Образование

«Стрелка» открывает зимнюю программу

Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории

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Образование

«Стрелка» открывает зимнюю программу Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательствуОнлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
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Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем

Новости

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

5 действительно полезных курсов
Работа
5 действительно полезных курсовРедактор The Village Анна Соколова выбрала курсы, которые помогут приобрести полезные в наше время навыки и знания — от программирования до пошива одежды
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5 действительно полезных курсов
Работа

5 действительно полезных курсов Редактор The Village Анна Соколова выбрала курсы, которые помогут приобрести полезные в наше время навыки и знания — от программирования до пошива одежды

Работа
Что делать, если вас увольняютThe Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы
7
Работа

Что делать, если вас увольняют The Village попросил юриста, HR-специалиста и психолога рассказать, что делать в случае потери работы

Онлайн-курсы: 5 программ о психологии для бизнесмена
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ о психологии для бизнесменаH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ для улучшения понимания клиентов, партнёров и конкурентов.
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Онлайн-курсы: 5 программ о психологии для бизнесмена
Менеджмент

Онлайн-курсы: 5 программ о психологии для бизнесмена H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ для улучшения понимания клиентов, партнёров и конкурентов.

Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идей
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идейH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по развитию творческого потенциала.
1
Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идей
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идей H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по развитию творческого потенциала.

Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономикиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.
0
Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ о законах экономики H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по основам бизнеса.

Новости

ABBYY поможет перевести Coursera на русский при помощи краудсорсинга

В создание необходимой для этого платформы уже вложили $400 000

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Новости

ABBYY поможет перевести Coursera на русский при помощи краудсорсинга В создание необходимой для этого платформы уже вложили $400 000

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