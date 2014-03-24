Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире
По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях
Россияне показали самые высокие компетенции в области технологий и науки о данных в мире По данным Coursera, наша страна пока не дотягивает в бизнес-компетенциях
Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира
Учиться можно до конца сентября
Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира Учиться можно до конца сентября
Что изучают россияне на Coursera Многие хотят научиться учиться
Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах
По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта
Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта
Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков
Образовательная платформа Coursera назвала востребованные умения на мировом рынке
Страны — лидеры мирового рейтинга востребованных навыков Образовательная платформа Coursera назвала востребованные умения на мировом рынке
Чему можно научиться за лето Полезные интенсивы и онлайн-курсы для тех, кто остается в городе
Как выбрать полезные для работы онлайн-курсы Выпускники рассказывают, чему они научились в интернете и как смогли не бросить программу
На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
На российском YouTube началась «Неделя знаний» На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
Coursera возобновила работу в Крыму вопреки санкциям
Это стало первым случаем частичного снятия американских ограничительных мер против России
Coursera возобновила работу в Крыму вопреки санкциям Это стало первым случаем частичного снятия американских ограничительных мер против России
Новые партнёры МТС, «аналог Facebook» от Габрелянова и соцсеть сталкеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые партнёры МТС, «аналог Facebook» от Габрелянова и соцсеть сталкеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Стрелка» открывает зимнюю программу
Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории
«Стрелка» открывает зимнюю программу Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории
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Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые женщины США, поисковик Apple и MBA на Coursera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке