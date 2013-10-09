Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России
Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook
Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian
На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian
Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры
Дмитрия Сергеева подозревают в хищении денег, выделенных на реставрацию культурных объектов
Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры Дмитрия Сергеева подозревают в хищении денег, выделенных на реставрацию культурных объектов
Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken
Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа
Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа
Команда AQ Kitchen открывает ресторан AQ Chicken Главным блюдом в меню станет курица
Stay Hungry и Ginza Project: «Очень хочется построить мостик между нашими двумя мирами» Ginza переделает Даниловский рынок совместно со Stay Hungry. The Village поговорил с представителями обеих команд, чтобы выяснить, как такое вообще возможно и чего ждут стороны друг от друга
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
На Большой Грузинской открылся ресторан AQ Kitchen
Название ресторана происходит от первых букв имени шеф-повара Адриана Кетгласа
На Большой Грузинской открылся ресторан AQ Kitchen Название ресторана происходит от первых букв имени шеф-повара Адриана Кетгласа
Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP
По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт
Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт
Скандал дня: Подписи Дурова на ряде документов «ВКонтакте» оказались поддельными
Ранее доверенностью на финансовую подпись от его имени располагали братья Перекопские
Скандал дня: Подписи Дурова на ряде документов «ВКонтакте» оказались поддельными Ранее доверенностью на финансовую подпись от его имени располагали братья Перекопские
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».
Главред «Газеты.ру» Михаил Котов не захотел работать с новым руководством
На должность исполнительного директора издания назначен Дмитрий Сергеев