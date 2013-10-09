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Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России
Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

Яки, русская кухня и крабы
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Яки, русская кухня и крабы

Яки, русская кухня и крабы
Главные гастрономические события недели

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»

«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook

Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

На Цветном бульваре открывается ресторан итальянской кухни The Mad Cook
Заведение открывает бывший шеф-повар ресторана Christian

Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры

Дмитрия Сергеева подозревают в хищении денег, выделенных на реставрацию культурных объектов

Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры
Дмитрия Сергеева подозревают в хищении денег, выделенных на реставрацию культурных объектов

Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken

Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа

Адриан Кетглас открыл в Трёхпрудном переулке ресторан AQ Chicken
Главным блюдом в меню является курица — любимый продукт Кетгласа

Команда AQ Kitchen открывает ресторан AQ Chicken

Главным блюдом в меню станет курица

Команда AQ Kitchen открывает ресторан AQ Chicken
Главным блюдом в меню станет курица

Stay Hungry и Ginza Project: «Очень хочется построить мостик между нашими двумя мирами»
Stay Hungry и Ginza Project: «Очень хочется построить мостик между нашими двумя мирами» Ginza переделает Даниловский рынок совместно со Stay Hungry. The Village поговорил с представителями обеих команд, чтобы выяснить, как такое вообще возможно и чего ждут стороны друг от друга
Stay Hungry и Ginza Project: «Очень хочется построить мостик между нашими двумя мирами»

Stay Hungry и Ginza Project: «Очень хочется построить мостик между нашими двумя мирами»
Ginza переделает Даниловский рынок совместно со Stay Hungry. The Village поговорил с представителями обеих команд, чтобы выяснить, как такое вообще возможно и чего ждут стороны друг от друга

Кафе Babetta
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta

Кафе Babetta
Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер

На Большой Грузинской открылся ресторан AQ Kitchen

Название ресторана происходит от первых букв имени шеф-повара Адриана Кетгласа

На Большой Грузинской открылся ресторан AQ Kitchen
Название ресторана происходит от первых букв имени шеф-повара Адриана Кетгласа

Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP

По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт

Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP
По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт

Скандал дня: Подписи Дурова на ряде документов «ВКонтакте» оказались поддельными

Ранее доверенностью на финансовую подпись от его имени располагали братья Перекопские

Скандал дня: Подписи Дурова на ряде документов «ВКонтакте» оказались поддельными
Ранее доверенностью на финансовую подпись от его имени располагали братья Перекопские

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф

Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Главред «Газеты.ру» Михаил Котов не захотел работать с новым руководством

На должность исполнительного директора издания назначен Дмитрий Сергеев

Главред «Газеты.ру» Михаил Котов не захотел работать с новым руководством
На должность исполнительного директора издания назначен Дмитрий Сергеев

Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву
Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву Столичные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.
Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву

Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву
Столичные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.