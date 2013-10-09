Новые питерские: Как рестораторы из Ginza, Food Retail и Global Point покорили Москву

Столичные рестораторы острят, что лучшие места в городе заняли заведения из Петербурга. Шутки шутками, но питерские компании и правда оккупировали рынок общепита. H&F рассказывает историю экспансии.