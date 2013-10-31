Где сдать плазму, если переболел коронавирусом Адреса центров переливания крови, телефоны и требования
The Village ищет доноров кровиМы приглашаем тех, кто был донором хотя бы раз, принять участие в акции #друзьяпокрови
The Village ищет доноров крови Мы приглашаем тех, кто был донором хотя бы раз, принять участие в акции #друзьяпокрови
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?
Объясняем по пунктам, почему это не сложно, но очень важно
Все о донорстве костного мозга И о том, как вы можете спасти человека от рака крови
Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах
Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org
Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org
Выплаты донорам крови вырастут на 20 % Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства
Сколько россиян становились донорами крови
Не боятся заразиться инфекционными заболеваниями 70 % россиян
Сколько россиян становились донорами крови Не боятся заразиться инфекционными заболеваниями 70 % россиян
В Госдуму внесут законопроект о создании регистра доноров
Инициатива позволит россиянам фиксировать свое согласие или несогласие на посмертное изъятие органов
В Госдуму внесут законопроект о создании регистра доноров Инициатива позволит россиянам фиксировать свое согласие или несогласие на посмертное изъятие органов
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
В России стартовала международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник
Инициатором выступил фонд «КАФ»
В России стартовала международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник Инициатором выступил фонд «КАФ»
Look At Media запускает проект для поиска доноров в соцсетях
Программа помогает найти потенциальных доноров или реципиентов среди друзей пользователя в Facebook или «ВКонтакте»
Look At Media запускает проект для поиска доноров в соцсетях Программа помогает найти потенциальных доноров или реципиентов среди друзей пользователя в Facebook или «ВКонтакте»
Почётные донорыThe Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных
Почётные доноры The Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных
Сколько можно заработать на своём теле Кровь, волосы, яйцеклетки и сперма — The Village выяснил, что вы можете продать без ущерба для здоровья и сколько на этом можно заработать
Как сдают кровь в Москве и что с ней потом делают The Village съездил в Центр крови ФМБА и узнал, эффективна ли диета по группе крови, что толкает людей на кровопускание и сколько можно заработать на себе
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России The Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений
Указывать в паспорте согласие на изъятие органов для трансплантации
С таким предложением выступил член Совета Федерации Антон Беляков
Указывать в паспорте согласие на изъятие органов для трансплантации С таким предложением выступил член Совета Федерации Антон Беляков
На Ленинградском вокзале откроют пункт сдачи крови
Все желающие смогут сдать кровь в специально оборудованных вагонах поезда «Донорская стрела»