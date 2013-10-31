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Люди с чужими органами

Люди с чужими органамиКаково пережить пересадку сердца, почки и легких

Люди с чужими органами

Люди с чужими органами Каково пережить пересадку сердца, почки и легких

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду

Где сдать плазму, если переболел коронавирусом
Где сдать плазму, если переболел коронавирусом Адреса центров переливания крови, телефоны и требования
Где сдать плазму, если переболел коронавирусом

Где сдать плазму, если переболел коронавирусом
Адреса центров переливания крови, телефоны и требования

The Village ищет доноров крови

The Village ищет доноров кровиМы приглашаем тех, кто был донором хотя бы раз, принять участие в акции #друзьяпокрови

The Village ищет доноров крови

The Village ищет доноров крови
Мы приглашаем тех, кто был донором хотя бы раз, принять участие в акции #друзьяпокрови

Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать? Объясняем по пунктам, почему это не сложно, но очень важно
Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?

Я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне надо знать?
Объясняем по пунктам, почему это не сложно, но очень важно

Все о донорстве костного мозга

Все о донорстве костного мозгаИ о том, как вы можете спасти человека от рака крови

Все о донорстве костного мозга

Все о донорстве костного мозга
И о том, как вы можете спасти человека от рака крови

Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах

Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org

Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах
Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org

Выплаты донорам крови вырастут на 20 %

Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства

Выплаты донорам крови вырастут на 20 %
Мэрия Москвы занялась популяризацией донорства

Сколько россиян становились донорами крови

Не боятся заразиться инфекционными заболеваниями 70 % россиян

Сколько россиян становились донорами крови
Не боятся заразиться инфекционными заболеваниями 70 % россиян

В Госдуму внесут законопроект о создании регистра доноров

Инициатива позволит россиянам фиксировать свое согласие или несогласие на посмертное изъятие органов

В Госдуму внесут законопроект о создании регистра доноров
Инициатива позволит россиянам фиксировать свое согласие или несогласие на посмертное изъятие органов

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит

В России стартовала международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник

Инициатором выступил фонд «КАФ»

В России стартовала международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник
Инициатором выступил фонд «КАФ»

Look At Media запускает проект для поиска доноров в соцсетях

Программа помогает найти потенциальных доноров или реципиентов среди друзей пользователя в Facebook или «ВКонтакте»

Look At Media запускает проект для поиска доноров в соцсетях
Программа помогает найти потенциальных доноров или реципиентов среди друзей пользователя в Facebook или «ВКонтакте»

Почётные доноры

Почётные донорыThe Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных

Почётные доноры

Почётные доноры
The Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных

Сколько можно заработать на своём теле
Сколько можно заработать на своём теле Кровь, волосы, яйцеклетки и сперма — The Village выяснил, что вы можете продать без ущерба для здоровья и сколько на этом можно заработать
Сколько можно заработать на своём теле

Сколько можно заработать на своём теле
Кровь, волосы, яйцеклетки и сперма — The Village выяснил, что вы можете продать без ущерба для здоровья и сколько на этом можно заработать

Как сдают кровь в Москве и что с ней потом делают
Как сдают кровь в Москве и что с ней потом делают The Village съездил в Центр крови ФМБА и узнал, эффективна ли диета по группе крови, что толкает людей на кровопускание и сколько можно заработать на себе
Как сдают кровь в Москве и что с ней потом делают

Как сдают кровь в Москве и что с ней потом делают
The Village съездил в Центр крови ФМБА и узнал, эффективна ли диета по группе крови, что толкает людей на кровопускание и сколько можно заработать на себе

Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России The Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений
Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России

Возьми моё сердце: Как развивается трансплантология в России
The Village узнал, как происходит поиск и трансплантация жизненно важных органов безнадёжным больным, зачем нужен новый закон о донорстве и единый реестр волеизъявлений

Указывать в паспорте согласие на изъятие органов для трансплантации

С таким предложением выступил член Совета Федерации Антон Беляков

Указывать в паспорте согласие на изъятие органов для трансплантации
С таким предложением выступил член Совета Федерации Антон Беляков

На Ленинградском вокзале откроют пункт сдачи крови

Все желающие смогут сдать кровь в специально оборудованных вагонах поезда «Донорская стрела»

На Ленинградском вокзале откроют пункт сдачи крови
Все желающие смогут сдать кровь в специально оборудованных вагонах поезда «Донорская стрела»

Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца
Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, почему цена спермы россиянина и иностранца так сильно различается.
Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца

Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца
The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, почему цена спермы россиянина и иностранца так сильно различается.