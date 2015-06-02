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Самые важные события 2018 года, по мнению самих россиян
Лучше всего граждане запомнили открытие Крымского моста и пенсионную реформу
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В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
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«Сатана сидит во мне»: Как Untitled сделал имя на тематических вечеринках Разбираемся в компании Губина-бомжа, Агутина-осьминога и Баскова-пикачу
Появился маршрут кругосветного путешествия для игроков в Pokémon GO
Игроки побывают в четырёх странах и поймают новых покемонов
Появился маршрут кругосветного путешествия для игроков в Pokémon GO Игроки побывают в четырёх странах и поймают новых покемонов
Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте
Он пройдёт в Москве и Петербурге
Организаторы Geek Picnic проведут фестиваль о здоровье и красоте Он пройдёт в Москве и Петербурге
Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop BoysСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Концерты Майкла Джиры и Земфиры, новые песни Дрейка и альбом Pet Shop Boys События, сериалы, книги и музыка на выходные
В Москве пройдёт музыкальный фестиваль Moscow Music Week
В течение четырёх дней музыканты самых разных жанров выступят примерно на 25 концертных площадках столицы
В Москве пройдёт музыкальный фестиваль Moscow Music Week В течение четырёх дней музыканты самых разных жанров выступят примерно на 25 концертных площадках столицы
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest
На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки»
В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте
Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки» В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»
Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России» Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль
Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике
В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике
В Москве пройдёт фестиваль африканской культуры Afrofest 2015
В программе фестиваля — выступления африканских артистов, дегустация национальных блюд и мастер-классы по африканским танцам