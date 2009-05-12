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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность
Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность С помощью приложения Not Hotdog редакция выяснила, все ли хот-доги настоящие
Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность

Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность
С помощью приложения Not Hotdog редакция выяснила, все ли хот-доги настоящие

«Макдоналдс» запустит сервис доставки

О сроках запуска доставки пока неизвестно

«Макдоналдс» запустит сервис доставки

Ginza Project потратит $20 млн на грузовики с бургерами

Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом и продавать еду

Ginza Project потратит $20 млн на грузовики с бургерами

Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка?
Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка?

Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка?
The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии? Все о еде в большом городе в беседе главного редактора журнала «Афиша-Еда» и совладельца «Гинзы».

Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии?

На «Курской» открылся киоск с уличной едой Mama's

В Нижнем Сусальном переулке открылся киоск с уличной едой, приготовленной по британским рецептам.

На «Курской» открылся киоск с уличной едой Mama's

Новый московский фастфуд: Концепция Meet & Greet Кулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.

Новый московский фастфуд: Концепция Meet & Greet

На Тверской открылась пельменная Pelman Hand Made

Известный ресторатор Александр Аксёнов открыл на Тверской пельменную Pelman Hand Made с демократичными ценами и самообслуживанием.

На Тверской открылась пельменная Pelman Hand Made

В России появятся детские пиццерии Chuck E. Cheese’s

Сеть американских пиццерий Chuck E. Cheese's с видеоиграми, скалодромами и детскими развлечениями выходит на российский рынок.

В России появятся детские пиццерии Chuck E. Cheese’s

По-быстрому: 4 новых фастфуда в Москве Вьетнамская еда навынос, сэндвичи и соки в продуктовом магазине на Льва Толстого, бургеры из автобуса в парке Горького и в Сити — The Village рассказывает о новых столичных фастфудах.

По-быстрому: 4 новых фастфуда в Москве

На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты

На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер» На Новом Арбате открылось третье заведение российской сети фаст-фуда

На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер»

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's

10 новых точек с едой на скорую руку
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку

10 новых точек с едой на скорую руку
The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню

Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's

Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's
Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве

Прямая речь: Директор сети «Стардог's» о сносе уличных палаток The Village поговорил с директором по развитию сети быстрого питания «Стардог's» о сносе киосков в Москве и о дальнейших действиях компании

Прямая речь: Директор сети «Стардог's» о сносе уличных палаток

В Москве открылся вегетарианский фаст-фуд "Королевский Фалафель" Настоящая вегетарианская фалафельная открылась на Спортивной

В Москве открылся вегетарианский фаст-фуд "Королевский Фалафель"

Закон бутерброда
Закон бутерброда Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.
Закон бутерброда

Закон бутерброда
Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.