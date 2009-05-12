Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность С помощью приложения Not Hotdog редакция выяснила, все ли хот-доги настоящие
Не ешь, подумай: Проверяем московские хот-доги на подлинность С помощью приложения Not Hotdog редакция выяснила, все ли хот-доги настоящие
Ginza Project потратит $20 млн на грузовики с бургерами
Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом и продавать еду
Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: Откуда в «Крошке-картошке» такая большая картошка? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Алексей Зимин и Вадим Лапин: Что творится в гастрономии? Все о еде в большом городе в беседе главного редактора журнала «Афиша-Еда» и совладельца «Гинзы».
На «Курской» открылся киоск с уличной едой Mama's
В Нижнем Сусальном переулке открылся киоск с уличной едой, приготовленной по британским рецептам.
Новый московский фастфуд: Концепция Meet & Greet Кулинары и телеведущие Альбина Прейс и Кристина Черняховская составили меню и придумали концепцию для нового фастфуда.
На Тверской открылась пельменная Pelman Hand Made
Известный ресторатор Александр Аксёнов открыл на Тверской пельменную Pelman Hand Made с демократичными ценами и самообслуживанием.
В России появятся детские пиццерии Chuck E. Cheese’s
Сеть американских пиццерий Chuck E. Cheese's с видеоиграми, скалодромами и детскими развлечениями выходит на российский рынок.
По-быстрому: 4 новых фастфуда в Москве Вьетнамская еда навынос, сэндвичи и соки в продуктовом магазине на Льва Толстого, бургеры из автобуса в парке Горького и в Сити — The Village рассказывает о новых столичных фастфудах.
На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер» На Новом Арбате открылось третье заведение российской сети фаст-фуда
В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве
Прямая речь: Директор сети «Стардог's» о сносе уличных палаток The Village поговорил с директором по развитию сети быстрого питания «Стардог's» о сносе киосков в Москве и о дальнейших действиях компании
В Москве открылся вегетарианский фаст-фуд "Королевский Фалафель" Настоящая вегетарианская фалафельная открылась на Спортивной
Закон бутерброда Фаст- Фуд - не обязательно синоним слова "отстой" и "ожирение". Тут представлены несколько вкусных заведений. Правда,чтобы их посетить, нужно иметь Загранпаспорт.