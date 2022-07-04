На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой Это вообще законно?
На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях
В финских обменниках не принимают рубли. Россиянам приходится менять деньги подпольно по курсу 120 рублей за евро
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск» Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»
С 1 октября Финляндия расширит выдачу виз. Но ковидные ограничения на въезд в страну остаются в силе
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
На «Флаконе» пройдет День Финляндии
На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
С сентября нужно будет предоставлять копии билетов и справку о зарплате
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts
В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
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Директор финской школы — об отказе от школьных предметов Лена Лиусваара из школы Ressu рассказала, как работает беспредметный способ обучения
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