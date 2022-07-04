Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы

На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой
На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой Это вообще законно?
На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой

На границе с Финляндией у туристов изымают евро. На границе с Эстонией — не пропускают с валютой
Это вообще законно?

Финляндия в два раза сократит количество принимаемых от россиян заявлений на визы

обновлено

Финляндия в два раза сократит количество принимаемых от россиян заявлений на визы

На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях

обновлено

На петербуржца, живущего в Финляндии с 2020 года, составили протокол по «митинговой» статье за пост в соцсетях

Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, приезжающим в страну только для транзита

Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, приезжающим в страну только для транзита

Yle: 58 % жителей Финляндии выступают против выдачи туристических виз россиянам

Yle: 58 % жителей Финляндии выступают против выдачи туристических виз россиянам

Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам

Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам

Власти Финляндии могут ужесточить процедуру выдачи виз россиянам уже на следующей неделе

Власти Финляндии могут ужесточить процедуру выдачи виз россиянам уже на следующей неделе

В финских обменниках не принимают рубли. Россиянам приходится менять деньги подпольно по курсу 120 рублей за евро

В финских обменниках не принимают рубли. Россиянам приходится менять деньги подпольно по курсу 120 рублей за евро

Россияне не могут перейти границу с Финляндией и Эстонией, несмотря на отмену ограничений

Россияне не могут перейти границу с Финляндией и Эстонией, несмотря на отмену ограничений

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями
4 июля 2022

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями

21 июня 2022

Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля

20 июня 2022

Финляндия откроет границу с Россией для туристов 30 июня

Институт Финляндии окончательно прекратил работу в России
20 июня 2022

Институт Финляндии окончательно прекратил работу в России

обновлено12 апреля 2022

СДЭК продолжит отправлять посылки в Финляндию

Финляндия вернет в Россию предметы искусства, которые застряли на таможне
8 апреля 2022

Финляндия вернет в Россию предметы искусства, которые застряли на таможне

Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала

Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала
Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок

Финляндия закроет железные дороги для пассажиров из России с 28 марта
25 марта 2022

Финляндия закроет железные дороги для пассажиров из России с 28 марта

Россия опустилась на 80-е место в списке счастливых стран
Рейтинг
18 марта 2022

Россия опустилась на 80-е место в списке счастливых стран

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии 10 признаков устойчивого бренда
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
10 признаков устойчивого бренда

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск» Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»

С 1 октября Финляндия расширит выдачу виз. Но ковидные ограничения на въезд в страну остаются в силе
14 сентября 2021

С 1 октября Финляндия расширит выдачу виз. Но ковидные ограничения на въезд в страну остаются в силе

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

Но стоимость проекта соседи пока не знают

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

С сентября нужно будет предоставлять копии билетов и справку о зарплате

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки

От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки
Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

Также в программе участвуют финский и эстонский языки

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки

Рейсы выполняются ежедневно

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки

20 музыкантов финского фестиваля Flow
20 музыкантов финского фестиваля Flow От Кендрика Ламара и Arctic Monkeys до Терри Райли и Любомира Мельника
20 музыкантов финского фестиваля Flow

20 музыкантов финского фестиваля Flow
От Кендрика Ламара и Arctic Monkeys до Терри Райли и Любомира Мельника

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

«Sisu. Финское искусство стойкости»: Как преодолевать трудности и переживать холода
«Sisu. Финское искусство стойкости»: Как преодолевать трудности и переживать холода Для тех, кому поднадоело хюгге
«Sisu. Финское искусство стойкости»: Как преодолевать трудности и переживать холода

«Sisu. Финское искусство стойкости»: Как преодолевать трудности и переживать холода
Для тех, кому поднадоело хюгге

Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии

Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов

Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии

Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Акция начнет действовать в 2018 году

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Директор финской школы — об отказе от школьных предметов

Директор финской школы — об отказе от школьных предметовЛена Лиусваара из школы Ressu рассказала, как работает беспредметный способ обучения

Директор финской школы — об отказе от школьных предметов

Директор финской школы — об отказе от школьных предметов
Лена Лиусваара из школы Ressu рассказала, как работает беспредметный способ обучения

На «Флаконе» пройдет фестиваль в честь 100-летия независимости Финляндии

Там проведут мастер-классы, кинопоказы и концерты

На «Флаконе» пройдет фестиваль в честь 100-летия независимости Финляндии

Зачем безработным в Финляндии платят по 560 евро ежемесячно
Зачем безработным в Финляндии платят по 560 евро ежемесячно И при чем тут искусственный интеллект и феминизм
Зачем безработным в Финляндии платят по 560 евро ежемесячно

Зачем безработным в Финляндии платят по 560 евро ежемесячно
И при чем тут искусственный интеллект и феминизм

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки

Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки

В Москве пройдет фестиваль финского кино

Фестиваль приурочен к празднованию столетия независимости страны

В Москве пройдет фестиваль финского кино

Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Возвращение Nokia, стоимость недосыпания и Android-инфекция

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, стоимость недосыпания и Android-инфекция

Отставка мэра Иннополиса, AR/VR-хакатон и инвестиции с «Улицы Сезам»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Отставка мэра Иннополиса, AR/VR-хакатон и инвестиции с «Улицы Сезам»

Новый патент Samsung, ссылки в Instagram и бот-коллектор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый патент Samsung, ссылки в Instagram и бот-коллектор

Сколько стоят шенгенские визы
Сколько стоят шенгенские визы В каких странах ниже сервисные сборы и больше шансов получить долгосрочный «шенген»
Сколько стоят шенгенские визы

Сколько стоят шенгенские визы
В каких странах ниже сервисные сборы и больше шансов получить долгосрочный «шенген»

Турпоток в Россию сократился на треть

Страну стали посещать реже как жители сопредельных государств, так и дальнего зарубежья

Турпоток в Россию сократился на треть

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ