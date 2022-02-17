Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии

Индустрия красоты вредит экологии не меньше, чем транспорт: тройной слой упаковки для каждой баночки, микропластик в составе средств, затраты топлива на доставку редких ингредиентов. К счастью, многие компании постепенно приходят к политике устойчивого развития: снижают углеродный след от производств, делают упаковку перерабатываемой и придерживаются принципов циркулярной экономики. Пионер в области устойчивой красоты — компания Lumene. На примере бренда рассказываем, что такое sustainable beauty и как индустрия уменьшает свое влияние на экологию.

Индустрия красоты вредит экологии не меньше, чем транспорт: тройной слой упаковки для каждой баночки, микропластик в составе средств, затраты топлива на доставку редких ингредиентов. К счастью, многие компании постепенно приходят к политике устойчивого развития: снижают углеродный след от производств, делают упаковку перерабатываемой и придерживаются принципов циркулярной экономики. Пионер в области устойчивой красоты — компания Lumene. На примере бренда рассказываем, что такое sustainable beauty и как индустрия уменьшает свое влияние на экологию.