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17 февраля 2022

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии 10 признаков устойчивого бренда

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
АвторThe Village Specials

Индустрия красоты вредит экологии не меньше, чем транспорт: тройной слой упаковки для каждой баночки, микропластик в составе средств, затраты топлива на доставку редких ингредиентов. К счастью, многие компании постепенно приходят к политике устойчивого развития: снижают углеродный след от производств, делают упаковку перерабатываемой и придерживаются принципов циркулярной экономики. Пионер в области устойчивой красоты — компания Lumene. На примере бренда рассказываем, что такое sustainable beauty и как индустрия уменьшает свое влияние на экологию.

Индустрия красоты вредит экологии не меньше, чем транспорт: тройной слой упаковки для каждой баночки, микропластик в составе средств, затраты топлива на доставку редких ингредиентов. К счастью, многие компании постепенно приходят к политике устойчивого развития: снижают углеродный след от производств, делают упаковку перерабатываемой и придерживаются принципов циркулярной экономики. Пионер в области устойчивой красоты — компания Lumene. На примере бренда рассказываем, что такое sustainable beauty и как индустрия уменьшает свое влияние на экологию.

01

Натуральный
состав

В составе средств Lumene от 80 до 100 % натуральных компонентов. Морошка, черника, овес, морские водоросли, березовая кора — лишь малая часть растений, которые компания использует в своих продуктах. Все они растут в Финляндии, что позволяет бренду снизить выбросы углерода из-за транспортировки сырья. А вот торф в Lumene использовать перестали, чтобы защитить финские водно-болотные угодья.

02

Перерабатываемая упаковка

Марка постоянно работает над тем, чтобы упаковка стала еще более экологичной. Так, в Lumene отказались от целлофана, а металлические детали заменили пластиковыми — их проще переработать. Более того, многие продукты начали выпускать в банках из вторичных материалов — например, в упаковке увлажняющего коктейля для лица содержится переработанное стекло.

03

Углеродно-нейтральное производство

Выбросы CO2 — одна из главных проблем любого производства. За последние два года Lumene уже сократила объем выбросов на 92 %. Полностью углеродно-нейтральной компанией она планирует стать к 2025 году. Для этого бренд внедрил использование альтернативных источников энергии — гидроэлектростанций, сокращает потребление ресурсов и создает условия для ресайклинга.

04

Экологичное сырье

Составы бьюти-средств очень важны — их часть попадает в сточные воды и может нарушить биоразнообразие. Именно поэтому в продуктах Lumene нет микропластика, цикличных силиконов и пальмового масла. Зато в составе можно найти дикие северные ягоды, растущие без удобрений и полива, и чистую арктическую родниковую воду, которую получают в финской части Лапландии. Там же она проходит очистку естественным путем.

05

Циркулярная экономика

Уже более 20 лет Lumene придерживается принципа циркулярной экономики и повторно использует продукты пищевой и лесной промышленности — ресурсы дольше остаются в обороте, что позволяет сократить количество используемого сырья. Например, новая сыворотка-пилинг Nordic-C содержит масло семян морошки — это побочный продукт пищевой промышленности. Такой шаг позволяет использовать в 130 раз меньше свежих ягод.

06

Гуманность

Компания использует альтернативные способы тестирования продукции и ее ингредиентов. Кроме того, Lumene не экспортирует косметику в страны, где закон обязывает проводить исследования на животных. Уже сегодня почти все средства бренда подходят веганам, а в ближайшее время значок «Vegan» получат абсолютно все баночки Lumene.

07

Экологичные альтернативы

Микропластик используют во многих отшелушивающих средствах и декоративной косметике (например, в глиттерах). Но Lumene отказался от него в пользу более экологичных вариантов. Например, бренд выпустил скраб из березовой коры. Кстати, искусственные загустители в составах заменяют гидролизированным кукурузным крахмалом, каррагинаном и другими экоальтернативами.

08

Локальные инициативы

Экологические инициативы реализуют не только на производстве, но и в офисах. Сотрудники разделяют мусор, а собранное сырье отправляют в компанию «Сфера экологии» — за 2020 год удалось сдать на переработку 24 килограмма бумаги и четыре килограмма пластика. А это, между прочим, сэкономило 297 литров воды и 19 киловатт энергии.

09

Диалог с покупателем

В соцсетях Lumene рассказывает о ключевых ингредиентах средств, новых экорешениях, внедряемых в производство, и делится их результатами. Кроме того, бренд помогает внести свой вклад и покупателям — например, предлагает приносить использованные флаконы обратно в корнеры в Москве и Петербурге (кстати, за это можно получить скидку 10 %).

10

Прозрачность

Экологические инициативы Lumene уже показывают результаты — и бренд о них открыто рассказывает. Так, использование воды на производстве сократилось на 40 % по сравнению с 2007 годом, на 23 % уменьшились отходы производства, 100 % электричества поступает из возобновляемых источников энергии. И это только начало.

Получите скидку 10 % по промокоду Sustainable

* Предложение действует по 8 марта и не распространяется на наборы.

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