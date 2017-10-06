Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки Но стоимость проекта соседи пока не знают
На «Флаконе» пройдет День Финляндии
На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
На «Флаконе» пройдет День Финляндии На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
С сентября нужно будет предоставлять копии билетов и справку о зарплате
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян С сентября нужно будет предоставлять копии билетов и справку о зарплате
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы 1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами Также в программе участвуют финский и эстонский языки
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts
В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткого метра Nordic Shorts В программе — фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 % Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки Рейсы выполняются ежедневно
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Победа» запустит рейсы в Хельсинки А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу
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Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии
Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов
Рассказавший о пытках петербуржец попросил убежища в Финляндии Илья Капустин проходит свидетелем по делу антифашистов
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Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии
Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки
Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки
Freedom House признала Россию несвободной страной
В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Freedom House признала Россию несвободной страной В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году