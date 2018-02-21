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Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото Как это сделали в Норвегии
Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото

Инфлюенсеры и подписчики — о том, нужно ли вводить обязательную маркировку отретушированных фото
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Лучший снимок сделал парень из Петербурга

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Лучший снимок сделал парень из Петербурга

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
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TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником И на каких трендах стоит играть прямо сейчас
TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
СПЕЦПРОЕКТ

TikTok рулит: Как стать блогером-миллионником
И на каких трендах стоит играть прямо сейчас

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
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Как выглядят люди в самоизоляции

Как выглядят люди в самоизоляции«Это я»

Как выглядят люди в самоизоляции

Как выглядят люди в самоизоляции
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В ЗИЛе пройдет фотовыставка про жизнь за пределами центра Москвы

Трогательное Чертаново глазами австрийских фотографов

В ЗИЛе пройдет фотовыставка про жизнь за пределами центра Москвы
Трогательное Чертаново глазами австрийских фотографов

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Так социальная сеть собирается бороться с фейками

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Так социальная сеть собирается бороться с фейками

Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети

Искусственный интеллект сможет изменить не только цвет, но и композицию кадра

Adobe представила бесплатное приложение, которое редактирует снимки с помощью нейросети
Искусственный интеллект сможет изменить не только цвет, но и композицию кадра

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

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Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

Пользователи соцсетей — о «странной» совместной фотографии Собянина и Голиковой

Кадр сравнили с мемами и сценами из популярных фильмов

Пользователи соцсетей — о «странной» совместной фотографии Собянина и Голиковой
Кадр сравнили с мемами и сценами из популярных фильмов

Вайны и бьюти на языке жестов
Вайны и бьюти на языке жестов 7 блогов, которые смогли привлечь внимание без слов
Вайны и бьюти на языке жестов

Вайны и бьюти на языке жестов
7 блогов, которые смогли привлечь внимание без слов

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений
На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах

Футбольные болельщики из разных стран на улицах Москвы

Речевки, плакаты и яркая экипировка иностранных фанатов на столичных улицах

Футбольные болельщики из разных стран на улицах Москвы
Речевки, плакаты и яркая экипировка иностранных фанатов на столичных улицах

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов

Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»
Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь» Если вы устали от красивых завтраков и фитоняшек
Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»

Жители улиц в инстаграме «Сука-жизнь»
Если вы устали от красивых завтраков и фитоняшек

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»
О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду

Москва без света в «Час Земли»

Снимки темных зданий и москвичей при свечах

Москва без света в «Час Земли»
Снимки темных зданий и москвичей при свечах

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Яндекс» закрыл бесплатный хостинг «Фотки»

Фотографии будут храниться в специальной папке на «Яндекс.Диск», которая не будет занимать места в облаке

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Фотографии будут храниться в специальной папке на «Яндекс.Диск», которая не будет занимать места в облаке

Углы инста-фотографа Евгения Иванова
Углы инста-фотографа Евгения Иванова Как получить внимание мирового бренда, снимая углы в метро и на памятниках
Углы инста-фотографа Евгения Иванова

Углы инста-фотографа Евгения Иванова
Как получить внимание мирового бренда, снимая углы в метро и на памятниках

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