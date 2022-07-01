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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как играют в футбол во время *****?

Как играют в футбол во время *****?Большое интервью с Вадимом Лукомским из Sports.ru

Как играют в футбол во время *****?

Как играют в футбол во время *****? Большое интервью с Вадимом Лукомским из Sports.ru

Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут
Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут
Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут

Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут

Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди
Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди
Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди

Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди

В России откроют бесплатный лагерь «Шанс» для молодых футболисток
1 июля 2022

В России откроют бесплатный лагерь «Шанс» для молодых футболисток

Иностранные футболисты смогут приостановить контракты в России до лета 2023 года
21 июня 2022

Иностранные футболисты смогут приостановить контракты в России до лета 2023 года

В Москве задержали более 50 фанатов «Спартака»
30 мая 2022

В Москве задержали более 50 фанатов «Спартака»

УЕФА отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23
3 мая 2022

УЕФА отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23

Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»
Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»
Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»

Без соревнований, трансляций, фан-токенов и лыж: Чего лишился российский спорт из-за «спецоперации»

adidas перестал сотрудничать с Российским футбольным союзом
1 марта 2022

adidas перестал сотрудничать с Российским футбольным союзом

обновлено1 марта 2022

Россию отстранили от международных соревнований по баскетболу

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

29 ноября 2021

В Москве задержали более 400 болельщиков ЦСКА из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

По следам Евро-2020
Промо
По следам Евро-2020 Как футбол и арт объединились в проекте современных художников
По следам Евро-2020
Промо

По следам Евро-2020
Как футбол и арт объединились в проекте современных художников

Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу
8 июля 2021

Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу

Футбольная команда нашего корреспондента «Кривоногие журналисты» собирает донаты «Ночлежке» и «РакФонду»
21 апреля 2021

Футбольная команда нашего корреспондента «Кривоногие журналисты» собирает донаты «Ночлежке» и «РакФонду»

19 апреля 2021

Футбольная команда «Сестры Вичовски» начала фандрайзинг. Он поможет попасть в благотворительный турнир «Меняй игру!»

«Нужна помощь» проведет благотворительный турнир по футболу с Сергеем Игнашевичем и волонтерами фонда
22 марта 2021

«Нужна помощь» проведет благотворительный турнир по футболу с Сергеем Игнашевичем и волонтерами фонда

«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
«Как я отметил день рождения в первый день карантина» «Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»
«Как я отметил день рождения в первый день карантина»

«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
«Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге

Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

Что едят профессиональные футболисты
Что едят профессиональные футболисты И как выглядит меню национальной сборной в день игры
Что едят профессиональные футболисты

Что едят профессиональные футболисты
И как выглядит меню национальной сборной в день игры

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу

Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу

Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира

Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID

На баннере оценили, на что можно было потратить 6 миллиардов рублей вместо создания паспорта болельщика

Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя

Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя

«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse

Гостям не обязательно любить футбол

«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»

Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»

В Москве пройдет открытый футбольный турнир в поддержку фонда «Нужна помощь»

Победителей ждет матч с участием Сергея Игнашевича

В Москве пройдет открытый футбольный турнир в поддержку фонда «Нужна помощь»

Бренд Heart of Moscow со второй попытки выпустил коллекцию футбольных сувениров

Ранее проекту помешал запрет со стороны ФИФА, владеющей правами на название «Москва 2018»

Бренд Heart of Moscow со второй попытки выпустил коллекцию футбольных сувениров

Футбольный комментатор
Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко — об Уткине, Оксимироне, ставках и Навальном
Футбольный комментатор

Футбольный комментатор
Сергей Кривохарченко — об Уткине, Оксимироне, ставках и Навальном

В Москве появится футбольное поле с подогревом

Новая спортивная площадка будет работать круглый год

В Москве появится футбольное поле с подогревом

Собянин назвал гулянья на Никольской во время ЧМ-2018 «незапланированным испытанием»

При этом коммунальные службы справились с потоком туристов, отметил мэр

Собянин назвал гулянья на Никольской во время ЧМ-2018 «незапланированным испытанием»

В России появится новый спортивный телеканал «Сила ТВ»

Он будет доступен в кабеле и спутнике

В России появится новый спортивный телеканал «Сила ТВ»

Режиссер церемонии ЧМ-2018 — о Pussy Riot и о том, как подготовить шоу за две недели
Режиссер церемонии ЧМ-2018 — о Pussy Riot и о том, как подготовить шоу за две недели «Мы могли бы разжечь политический скандал»
Режиссер церемонии ЧМ-2018 — о Pussy Riot и о том, как подготовить шоу за две недели

Режиссер церемонии ЧМ-2018 — о Pussy Riot и о том, как подготовить шоу за две недели
«Мы могли бы разжечь политический скандал»

Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018
Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018 Собрали фотографии с гуляний после финального матча
Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018

Как Москва праздновала окончание ЧМ-2018
Собрали фотографии с гуляний после финального матча

adidas устроит праздник в парке Горького в честь завершения ЧМ-2018

На мероприятии организуют финал международного турнира по уличному футболу с музыкальным лайнапом

adidas устроит праздник в парке Горького в честь завершения ЧМ-2018

Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта
Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта Которые можно носить, даже если вы не болельщик
Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта

Не футболом единым: 8 джерси для тех, кто далек от спорта
Которые можно носить, даже если вы не болельщик

В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party

На мероприятии можно послушать рэпера Obladaet, а также поиграть в приставку в интерактивной футбольной зоне

В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

На «Трехгорке» бесплатно покажут современное кино о футболе

Кинопоказы организуют на площадке COPA90 Clubhouse 8 июля

На «Трехгорке» бесплатно покажут современное кино о футболе

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России

Президент похвалил «народных журналистов»

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России

«Я заработал на победах российской сборной»
«Я заработал на победах российской сборной» Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018
«Я заработал на победах российской сборной»

«Я заработал на победах российской сборной»
Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018

Из 11 городов-участников на ЧМ-2018 заработает только Москва

К таким выводам пришли аналитики международных рейтинговых агентств

Из 11 городов-участников на ЧМ-2018 заработает только Москва

Сколько россиян верят в победу сборной в матче против хорватов

Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля

Сколько россиян верят в победу сборной в матче против хорватов

Бутылки Coca-Cola с победным счетом матча Россия — Испания

Купить напиток можно в некоторых московских барах и ресторанах

Бутылки Coca-Cola с победным счетом матча Россия — Испания

В Москве откроют вторую фан-зону за шесть матчей до окончания ЧМ-2018

Ее расположат около стадиона «Спартак»

В Москве откроют вторую фан-зону за шесть матчей до окончания ЧМ-2018

Сколько россиян верят в победу наших футболистов на ЧМ-2018

Второе место пророчат Бразилии, а третье Франции

Сколько россиян верят в победу наших футболистов на ЧМ-2018

Сколько россиян видели историческую победу сборной России над Испанией

Россия впервые в современной истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сколько россиян видели историческую победу сборной России над Испанией

Что творилось в Москве после победы сборной России над испанцами
Что творилось в Москве после победы сборной России над испанцами Собрали самые яркие фотографии с празднования исторической победы российской сборной
Что творилось в Москве после победы сборной России над испанцами

Что творилось в Москве после победы сборной России над испанцами
Собрали самые яркие фотографии с празднования исторической победы российской сборной

В летнем кинотеатре Третьяковки покажут кино о зарождении немецкого футбола

Кинопоказы в музыкальном сопровождении пройдут 29 и 30 июня

В летнем кинотеатре Третьяковки покажут кино о зарождении немецкого футбола

«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ

«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3

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