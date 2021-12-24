Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Даже если вы не следите за футболом, вы наверняка слышали про «Барселону», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Такие клубы называют «грандами» или «топами» — у них много фанатов, они часто побеждают и каждый год борются за главные трофеи.
Сильные команды играют не только между собой (хоть и были попытки создать такую систему) — в каждой лиге мира есть клубы-аутсайдеры, которые часто проигрывают, даже не мечтают о чемпионстве и с трудом зарабатывают. Но, конечно, даже у неудачников есть фанаты.
The Village узнал у болельщиков клубов, которые часто проигрывают, зачем за такие команды вообще болеть и как привыкнуть к поражениям и боли.
«Аугсбург»
15-е из 18 мест в немецкой Бундеслиге. Последние шесть лет не поднимался выше 10-го места
Арина Гилилова
управляет мотосалоном
В 2015 году у меня было много свободного времени, и я играла в футбольный симулятор. В начале у тебя немного внутриигровых денег и можно купить только слабых игроков. Мне выпал Даниэль Байер, который играл намного лучше, чем стоил. В игре есть фишка — чем больше у твоей команды «сыгранность», тем круче она играет. Поэтому я начала строить состав вокруг Даниэля и собрала собственный «Аугсбург», хотя про настоящий клуб ничего и не знала. Я все думала посмотреть их игру, но «Аугсбург» почти не показывают на федеральных каналах. Когда все-таки увидела, сразу влюбилась в клуб — игроки харизматичные, ничего не боятся и борются за каждый мяч. С этого момента я стала смотреть все их игры. Правда, тот матч «Аугсбург», конечно, проиграл и пропустил три гола.
Благодаря «Аугсбургу» я заинтересовалась языком и культурой Германии.
Я не болею ради мазохизма, поэтому не расстраиваюсь, когда «Аугсбург» проигрывает. Красивая игра почти всегда важнее результата. Все мы хотим, чтобы клуб выигрывал, но хуже, если он играет трусливо. А если играют красиво, но проигрывают, то ругать игроков никто не будет. Мы всегда говорим: «Сегодня проиграли, в следующий раз — посмотрим». Когда болеешь за аутсайдера, можно радоваться уже тому, что клуб остается на своем месте. Все хотят подняться в турнирной таблице, а нам хорошо, если мы держимся на 14-м месте и не проваливаемся во вторую лигу.
Если мне что-то нравится, я подсаживаю на это своих друзей. Поэтому у меня есть знакомые, которые с удовольствием смотрят со мной матчи, и мы даже вместе ездили на стадион. Моей маме 61 и она тоже с удовольствием смотрит. Мы переписываемся в WhatsApp по поводу результатов. В прошлом матче с «Баварией» «Аугсбург» выигрывал после первого тайма. В перерыве мама мне пишет: «„Бавария“ разозлилась и сейчас их порвет». Я ей говорю: не дождешься. В итоге мы выиграли.
Благодаря «Аугсбургу» я заинтересовалась языком и культурой Германии. Мне никогда не нравился немецкий, но, когда появился «Аугсбург», я поняла, что хочу съездить на стадион в Германию. Начала к поездке учить немецкий и неожиданно поняла, что мне очень нравится язык. Теперь я смотрю матчи и интервью футболистов в оригинале. Не могу сказать, что хорошо понимаю, но твиттер могу читать без переводчика.
Аугсбург — типично баварский город: брусчатка на мостовых, пряничные здания, узенькие улочки. Но так только в центре, все окраины и жилые районы достаточно современные. Стадион находится за городом, в день матча туда ходит трамвай. Вся площадь — красно-зелено-белая — в цветах клуба. Бросается в глаза, что люди самых разных возрастов — от пятилетних детей до бабушек на ходунках. И все радостно в шарфах клуба садятся в трамвай и едут на матч.
Создается впечатление, что команду в этот день поддерживает весь город. Атмосфера доброжелательная — все радуются каждому футбольному дню, нет конфликтов и стычек, болельщиков других клубов никто не трогает, все вместе идут на стадион.
Один из самых запоминающихся живых матчей был в декабре. Я приехала в Аугсбург на Рождество, чтобы побывать на их знаменитой ярмарке. На улице минус 14 и противный снег. Игра такая же унылая — соперники выигрывают. Болельщики уже потянулись со стадиона, хотя обычно фанаты «Аугсбурга» не уходят до конца. Но тут была соответствующая погода, и казалось, что исход понятен: оставалось шесть минут до конца матча, и мы проигрывали два гола. И я думаю: «Как же так? Всегда, как я приезжаю, они играют вничью». И на последних минутах они забивают два гола. Счет 3:3.
В один из сезонов «Аугсбургу» нужно было обязательно не проиграть два последних матча, иначе они бы вылетели из высшей лиги. Один из этих матчей был с «Боруссией». Я сорвалась и приехала на один день на матч с «Дортмундом». И они сыграли вничью и в том сезоне удержались в лиге.
Я эмоциональная болельщица — могу и попрыгать, и поорать, и шарфом помахать. Стараюсь передать свою поддержку игрокам через расстояние, чтобы они бежали куда надо. Кричалки ору только на стадионе, потому что в квартире не хочу травмировать соседей. Не уверена, что все слова кричу правильно, но на стадионе это никого не волнует.
В какой-то момент из клуба начали один за другим уходить любимые футболисты, и казалось, что теперь будет неинтересно смотреть. Самый критичный момент — когда футбольную карьеру завершил Дэнни Байер. Тот самый, с которого все началось в симуляторе. Он много лет был капитаном и часто появлялся в медиа и рекламе — «местный Криштиану Роналду». И когда он завершил карьеру, я думала, что, может, не смогу дальше болеть. Карьеру он закончил год назад, а мне все еще интересно.
«Вест Бромвич»
В прошлом сезоне клуб вылетел из высшей английской лиги в более низкую, заняв предпоследнее место. Последний раз выигрывал чемпионат в 1920 году.
Андрей Яковлев
журналист
Главный прикол в том, что, когда болеешь за такой клуб, возрастает цена победы. У тебя нет уверенности в победе, но нет и нервяка перед игрой. Нет ожиданий. Они могут появиться только по ходу матча. Ты включаешь и думаешь: «Сейчас нам снова надерут жопу, ну и что». Зато если начинается равная борьба, то ты напрягаешься и матч превращается в финал Лиги чемпионов (главный клубный турнир. — Прим. ред.). Потом обидно, когда такие матчи проигрываем, но не так грустно, как если бы это действительно был финал Лиги чемпионов. Мы почти всегда слабее.
Поддерживая неудачников, чувствуешь, будто ты один против всех: про твою команду не пишут статьи, а в подкастах обсуждают максимум полторы минуты. Приходится искать информацию — это делает боление не пассивным занятием, а полноценным увлечением.
Если любите природу — выбирайте команду с птичками на эмблеме. Так лучше, чем болеть за тех, кто всегда побеждает.
К «Весту Брому» я пришел только в прошлом году — у меня появилась подписка на Okko (сервис, в котором показывают английский футбол. — Прим. ред.), и я стал думать, за кого мне болеть. К тому моменту «Арсеналу», за который болел с подросткового возраста, я уже не симпатизировал. Я в принципе болею скорее за игроков, а не за клуб. А в новом «Арсенале» мне никто по-человечески не нравился.
Тогда я решил, что буду выбирать команду из визуальных соображений — по клубным эмблемам. Моими фаворитами были «Брайтон», «Вест Бромвич» и «Лидс». Потом я почитал про каждый клуб — «Вест Бром» мне понравился больше всего. У них эмблема с дроздом на ветке боярышника. Меня всегда тянуло к природе и птицам. Если любите природу — выбирайте команду с птичками на эмблеме. Так лучше, чем болеть за тех, кто всегда побеждает.
Я начал смотреть обзор их последнего матча. Первый опасный момент — наш защитник не глядя дает пас вратарю, выбегает нападающий противника и забивает гол в пустые ворота. Думаю: «Бывает, у ребят не пошло». Второй хайлайт такой же, снова максимально абсурдно пропускаем. После этого я решил посмотреть турнирную таблицу и увидел, что «Вест Бромвич» после пяти туров на последнем месте.
Но я решил, что так даже хорошо: придется ждать побед и поддерживать, несмотря ни на что. В прошлом сезоне посмотрел все матчи — даже с телефона включал, когда был в дороге. Как-то «Вест Бромвич» обыграл своего принципиального соперника «Вулверхэмптон». Вообще-то, это важная встреча — называется «Дерби Черной страны». Вот только для всех, кто не болеет за эти клубы, то есть почти для всех, этот матч ничего не значит, потому что наши соперники тоже мало кому интересны.
Вскоре я купил себе футболку — долго искал на «Авито». Из Англии можно было заказать форму только этого сезона, а она выглядела отвратительно, даже комментаторы об этом постоянно говорили. В итоге я отыскал себе крутую красную ретрофутболку из 90-х. Потом нашел группу фанатов в «ВК» — у всех постов там по одному-два лайка. Я постоянно рассказывал о «Вест Бромвиче» одному своему другу и присылал телеграм-кружочки с яркими моментами игр.
Возможно, за такие команды болеют люди, которые хотят помогать слабым и любят выделяться. Для меня верно первое, но не могу сказать, что я много кому помогаю. У меня есть внутреннее ощущение справедливости. Быть может, своей поддержкой я пытаюсь уравновесить чашу весов сильных и слабых. Как будто, чем больше будет у команды болельщиков, тем чаще она станет побеждать.
Другой общей чертой фанатов слабых клубов может быть оптимизм. Сам я всегда верю в хорошее — и в футболе, и в жизни. Даже если сейчас все плохо, этот период пройдет. И плохие ситуации дают опыт.
Друзья удивляются и респектуют выбору команды. Один болельщик «Лидса» не понял, почему я выбрал именно «Бромвич»: они же скучно играют. У него другой принцип — он выбирает команды по красоте игры. Я так тоже раньше делал, но понял, что на таком чувстве далеко не уедешь. Что делать, если команда перестанет красиво играть? Перестать за нее болеть? Тогда, получается, ты болеешь не за команду, а просто за красивый футбол.
Я не верю, что клуб станет топом, и не уверен, что хочу этого. Если его купит кто-то богатый, то он может стать крутым за один сезон. С одной стороны, это приятно, но, с другой, мне не нравится современная система распределения денег в футболе. Мне куда ближе пример американских лиг, где из единого фонда распределяются деньги всем командам поровну. Все в равных условиях, нет команд, которые выигрывают потому, что у них больше денег. Так ты болеешь за клуб, а не за сплошные победы.
Мне нравится создавать легенду вокруг клуба. Например, придумывать локальные мемы: если кто-то из игроков покрасил волосы, я могу представить, что он супергерой, и придумать ему пару комичных диалогов. Или у нас был тренер Сэм Эллардайс — его называют «Большой Сэм», хотя он выглядит скорее как дядя Боря из соседнего подъезда. Над ним всегда приятно шутить.
«Ротор»
Занимает 17-е место в ФНЛ (второй лиге России)
Даниил Поспелов
Координатор в «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом)
Раньше мы семьей приезжали каждое лето в Волгоград. А в Волгограде все за «Ротор» — там нет выбора клубов, как в Москве. Плюс на 90-е пришелся расцвет клуба. Тогда «Ротор» даже прошел «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА. Это было 25 лет назад, а тот матч до сих пор вспоминают.
Возможно, я начал болеть за «Ротор», потому что мой брат болел за «Спартак». Я младше его и не мог болеть за тот же клуб, что и он, — хотел во всем отличаться. Противостояние «Спартака» и «Ротора» тогда было культовым. В настольном футболе дома я всегда играл за команду сине-голубых, а он — за красных. Потом мы перестали ездить в Волгоград, связь с городом нарушилась, плюс в тот момент «Ротор» играл все хуже — и я перестал следить за клубом.
После университета я поехал учиться в Германию на магистерскую программу. Выбрал город Эрфурт и, чтобы почувствовать себя частью сообщества, решил попробовать болеть за местный клуб «Рот-Вайсс». Тогда он играл в третьей немецкой лиге. «Рот-Вайсс» переводится как «красно-белый», причем в Германии есть минимум четыре клуба из других городов, которые называются точно так же. В советские времена клуб назывался «Турбина» — можно провести параллель с «Ротором», тоже вращающаяся деталь.
«Рот-Вайсс Эрфурт»
Сейчас играет в пятой немецкой лиге
Я учился в Эрфурте всего четыре месяца, потом у меня усилилась депрессия, и учеба оказалась ни о чем, так что я бросил программу и вернулся в Россию. Когда возвращаюсь в Германию, хожу на матчи «Рот-Вайсса». Даже сейчас я порой смотрю их игры, несмотря на то, что клуб упал в пятую лигу.
Когда я вернулся, вспомнил про «Ротор». Стало интересно, как они сейчас играют. Со времен моего детства «Ротор» вылетел из высшего дивизиона, потерял права на эмблему, поменял название и играл в самых низших лигах. Но когда я про них вспомнил, они уже успели вернуться в ФНЛ. Я стал следить за их играми, сгонял на стадион в Волгоград.
Футбол «Ротора» не лучше, чем в третьей немецкой лиге. Но меня всегда бесят болельщики, которые матерят свою команду и считают, что игроки должны в кровь разбиваться. Если «Ротор» выложит в инстаграм фотографии, где футболисты занимаются не тренировками, а чем-то другим, в комментариях сразу начнется кошмар: «Развлекаетесь? Да вы там должны, ******, тренироваться постоянно» — и все такое. Мне тоже обидно, когда мы проигрываем. Но я не отношусь к футболистам как к рабам фанатов.
Футбол — это драматическое искусство. Каждый матч — это фильм или спектакль, в котором ты не знаешь концовки.
Не могу сказать, что болею за клубы-неудачники, скорее, за клубы, у которых постоянно проблемы. В «Роторе», например, хреновое руководство, которое никто не любит. Еще мутные агенты приводят сомнительных игроков, и тренерская чехарда. «Ротор» прошел через банкротство — это вообще судьба всех клубов, которые я поддерживаю.
Футбол — это драматическое искусство. Каждый матч — это фильм или спектакль, в котором ты не знаешь концовки. Возможно, прикольно болеть за клуб, который часто выигрывает, но я не пробовал. Я не сильно расстраиваюсь из-за поражений, зато каждая редкая победа — это удивительные эмоции. Да и каждый удачный пас или неплохая атака мне уже эстетически приятны. Когда я смотрю матч, я не просто слежу за самыми опасными моментами, я вижу красоту в умных решениях. Я считаю, что футбол — это интеллектуальный спорт. А ФНЛ — интересная лига, не зря ее называют «лучшей лигой мира».
У меня нет формы «Ротора», но я выиграл фанатскую розу (шарф с символикой клуба. — Прим. ред.) на конкурсе стихотворений в группе «Ротора» во «ВКонтакте». Среди футбольных фанатов много правых или просто ксенофобии и гомофобии. Я не люблю кричалки вроде «Судья — ******». Мне странно, когда в клуб приходит африканский игрок и его сразу все называют «Максимка». Или в комментариях пишут, не ругая: «О, а негритосик-то неплох», — и называют его «уголек». Это дичь.
Фотографии: обложка, 2, 3, 5, 8, 9 – предоставлены героями материала 1 – FC Augsburg, 4 – West Bromwich Albion Football Club, 6 – СК “РОТОР”, 7 – Rot-Weiß Erfurt e.V.