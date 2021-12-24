Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Андрей Яковлев

журналист

Главный прикол в том, что, когда болеешь за такой клуб, возрастает цена победы. У тебя нет уверенности в победе, но нет и нервяка перед игрой. Нет ожиданий. Они могут появиться только по ходу матча. Ты включаешь и думаешь: «Сейчас нам снова надерут жопу, ну и что». Зато если начинается равная борьба, то ты напрягаешься и матч превращается в финал Лиги чемпионов (главный клубный турнир. — Прим. ред.). Потом обидно, когда такие матчи проигрываем, но не так грустно, как если бы это действительно был финал Лиги чемпионов. Мы почти всегда слабее.

Поддерживая неудачников, чувствуешь, будто ты один против всех: про твою команду не пишут статьи, а в подкастах обсуждают максимум полторы минуты. Приходится искать информацию — это делает боление не пассивным занятием, а полноценным увлечением.

Если любите природу — выбирайте команду с птичками на эмблеме. Так лучше, чем болеть за тех, кто всегда побеждает.

К «Весту Брому» я пришел только в прошлом году — у меня появилась подписка на Okko (сервис, в котором показывают английский футбол. — Прим. ред.), и я стал думать, за кого мне болеть. К тому моменту «Арсеналу», за который болел с подросткового возраста, я уже не симпатизировал. Я в принципе болею скорее за игроков, а не за клуб. А в новом «Арсенале» мне никто по-человечески не нравился.

Тогда я решил, что буду выбирать команду из визуальных соображений — по клубным эмблемам. Моими фаворитами были «Брайтон», «Вест Бромвич» и «Лидс». Потом я почитал про каждый клуб — «Вест Бром» мне понравился больше всего. У них эмблема с дроздом на ветке боярышника. Меня всегда тянуло к природе и птицам. Если любите природу — выбирайте команду с птичками на эмблеме. Так лучше, чем болеть за тех, кто всегда побеждает.