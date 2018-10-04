«Как я отметил день рождения в первый день карантина» «Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»
Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге
Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года
Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
Что едят профессиональные футболисты И как выглядит меню национальной сборной в день игры
50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу
Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»
50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»
Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году
В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира
Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира
Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh
Прийти в «Парк легенд» могут все желающие
Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh Прийти в «Парк легенд» могут все желающие
Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»
Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу
Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает» Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу
Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки
Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»
Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»
Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower
Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID
На баннере оценили, на что можно было потратить 6 миллиардов рублей вместо создания паспорта болельщика
Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID На баннере оценили, на что можно было потратить 6 миллиардов рублей вместо создания паспорта болельщика
Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя
Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба
Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба
«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse
Гостям не обязательно любить футбол
«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse Гостям не обязательно любить футбол
На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры
Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе
На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе
«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун
Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей
«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей
Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»
Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба