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По следам Евро-2020
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По следам Евро-2020 Как футбол и арт объединились в проекте современных художников
По следам Евро-2020
Промо

По следам Евро-2020
Как футбол и арт объединились в проекте современных художников

«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
«Как я отметил день рождения в первый день карантина» «Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»
«Как я отметил день рождения в первый день карантина»

«Как я отметил день рождения в первый день карантина»
«Иногда проветриваю, а то то жарко, то холодно»

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге

Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года

Евро-2020 перенесли на год. Четыре игры должны были провести в Петербурге
Теперь турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

Что едят профессиональные футболисты
Что едят профессиональные футболисты И как выглядит меню национальной сборной в день игры
Что едят профессиональные футболисты

Что едят профессиональные футболисты
И как выглядит меню национальной сборной в день игры

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу

Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»

50 % на авиабилеты в города проведения матчей сборной России по футболу
Акцией могут воспользоваться держатели карты «Мир»

Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира

Сколько Россия потратит на чемпионат Европы по футболу в 2020 году
В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча турнира

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh
Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»
Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки
Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower
Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин

Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID

На баннере оценили, на что можно было потратить 6 миллиардов рублей вместо создания паспорта болельщика

Полиция начала искать фанатов, вывесивших на футбольном матче баннер против Fan ID
На баннере оценили, на что можно было потратить 6 миллиардов рублей вместо создания паспорта болельщика

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя

Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя
Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба

«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse

Гостям не обязательно любить футбол

«Интурист» музыкально озвучит трансляцию футбольного матча в Powerhouse
Гостям не обязательно любить футбол

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры

Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

На турнире adidas по уличному футболу покажут фильм о становлении рэп-культуры
Также 9 марта гостей ждут лекции о хип-хопе

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун

Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей

«Лужники» признали лучшим стадионом в мире по видимости с трибун
Реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»

Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»
Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба

В Москве пройдет открытый футбольный турнир в поддержку фонда «Нужна помощь»

Победителей ждет матч с участием Сергея Игнашевича

В Москве пройдет открытый футбольный турнир в поддержку фонда «Нужна помощь»
Победителей ждет матч с участием Сергея Игнашевича

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