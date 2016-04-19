Театр
Суды, менты и обнаженка: Что происходило с театром в 2010-е Как изменился российский театр
Театр
Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых15 драматических спектаклей, оперных и балетных постановок
Театр
Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых 15 драматических спектаклей, оперных и балетных постановок
Гид The Village
Наше всё: Театры, в которые нужно идти за русской классикойТрадиционные и экспериментальные прочтения Гоголя, Чехова и Булгакова на карте Москвы
Гид The Village