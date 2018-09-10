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Новости

«Свобода быть собой»: Футболки «Гоголь-центра» и «Смерча»

Совместная коллекция «Свобода»

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«Свобода быть собой»: Футболки «Гоголь-центра» и «Смерча» Совместная коллекция «Свобода»

Новости

В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества

У микрофона — новые герои времени

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В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества У микрофона — новые герои времени

Новости

«Страх и отв­ра­щение в Моск­ве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год

В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей

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«Страх и отв­ра­щение в Моск­ве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей

Новости

Актеры «Гоголь-центра» читают отрывки из книг про ВИЧ и СПИД

Проект посвящен всемирному дню борьбы со СПИДом

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Актеры «Гоголь-центра» читают отрывки из книг про ВИЧ и СПИД Проект посвящен всемирному дню борьбы со СПИДом

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Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей

Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

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Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

Новости

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке

День открытых дверей состоится 24 августа

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Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке День открытых дверей состоится 24 августа

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Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве

И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии

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Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии

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В «Гоголь-центре» пройдет литературный фестиваль «Вслух»

Дежурный по фестивалю Дмитрий Быков проведет паблике-токи и поэтический вечер

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В «Гоголь-центре» пройдет литературный фестиваль «Вслух» Дежурный по фестивалю Дмитрий Быков проведет паблике-токи и поэтический вечер

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Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов

Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге

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Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге

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В «Гоголь-центре» пройдет концерт композитора Azamat

Он сыграет на синтезаторах в сопровождении струнного ансамбля и хора

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В «Гоголь-центре» пройдет концерт композитора Azamat Он сыграет на синтезаторах в сопровождении струнного ансамбля и хора

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Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра»

В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая

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Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра» В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая

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Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»

Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта

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Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур» Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта

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В «Гоголь-центре» состоится российская премьера музыкального триллера Vox Lux

Картину с Натали Портман и Джудом Лоу номинировали на «Золотого льва» в 2018 году

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В «Гоголь-центре» состоится российская премьера музыкального триллера Vox Lux Картину с Натали Портман и Джудом Лоу номинировали на «Золотого льва» в 2018 году

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«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году

А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой

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«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой

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ВГИК обвинили в запрете акции в поддержку Серебренникова

По словам организаторов, в институте мероприятие назвали митингом

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ВГИК обвинили в запрете акции в поддержку Серебренникова По словам организаторов, в институте мероприятие назвали митингом

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Режиссеры фильма о «Гоголь-центре» проведут акцию в поддержку Кирилла Серебренникова

Читки слов режиссера из зала суда пройдут во ВГИКе

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Режиссеры фильма о «Гоголь-центре» проведут акцию в поддержку Кирилла Серебренникова Читки слов режиссера из зала суда пройдут во ВГИКе

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На фестивале лектория «Прямая речь» в «Гоголь-центре» прочтут известные стихи и прозу

Ведущим станет писатель Дмитрий Быков

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На фестивале лектория «Прямая речь» в «Гоголь-центре» прочтут известные стихи и прозу Ведущим станет писатель Дмитрий Быков

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Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска»

Победителей объявят 27 марта 2019 года

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Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска» Победителей объявят 27 марта 2019 года

Александр Горчилин — о театре, комплексе Иисуса и «Кислоте»
Любимое место

Александр Горчилин — о театре, комплексе Иисуса и «Кислоте»Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Любимое место

Александр Горчилин — о театре, комплексе Иисуса и «Кислоте» Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Новости

В предстоящем сезоне «Гоголь-центр» покажет новый спектакль Серебренникова

Больше года режиссер находится под домашним арестом

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В предстоящем сезоне «Гоголь-центр» покажет новый спектакль Серебренникова Больше года режиссер находится под домашним арестом

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