«Свобода быть собой»: Футболки «Гоголь-центра» и «Смерча» Совместная коллекция «Свобода»
В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества
У микрофона — новые герои времени
В «Гоголь-центре» пройдут публичные дискуссии о потребностях общества У микрофона — новые герои времени
«Страх и отвращение в Москве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год
В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей
«Страх и отвращение в Москве» и «Декамерон»: «Гоголь-центр» рассказал о планах на 2020 год В этом году в театре состоится премьера семи спектаклей
Актеры «Гоголь-центра» читают отрывки из книг про ВИЧ и СПИД
Проект посвящен всемирному дню борьбы со СПИДом
Актеры «Гоголь-центра» читают отрывки из книг про ВИЧ и СПИД Проект посвящен всемирному дню борьбы со СПИДом
Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей
Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре
Иван Вырыпаев откроет бюро «Okko Театр». Оно будет снимать видеоверсии спектаклей Их можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке День открытых дверей состоится 24 августа
Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве
И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии
Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии
В «Гоголь-центре» пройдет литературный фестиваль «Вслух»
Дежурный по фестивалю Дмитрий Быков проведет паблике-токи и поэтический вечер
В «Гоголь-центре» пройдет литературный фестиваль «Вслух» Дежурный по фестивалю Дмитрий Быков проведет паблике-токи и поэтический вечер
Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов
Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге
Gogol School запустила программу летних творческих интенсивов Актеры «Гоголь-центра» проведут занятия по актерскому мастерству в Москве и Петербурге
В «Гоголь-центре» пройдет концерт композитора Azamat
Он сыграет на синтезаторах в сопровождении струнного ансамбля и хора
В «Гоголь-центре» пройдет концерт композитора Azamat Он сыграет на синтезаторах в сопровождении струнного ансамбля и хора
Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра»
В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая
Напоясные сумки Никиты Грузовика к шестилетию «Гоголь-центра» В коллекцию вошло около 100 сумок по 3 тысячи рублей каждая
Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур»
Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта
Актеры «Гоголь-центра» приглашают на бранчи в «Доме культур» Команда театра приготовит свои любимые блюда 30 и 31 марта
В «Гоголь-центре» состоится российская премьера музыкального триллера Vox Lux
Картину с Натали Портман и Джудом Лоу номинировали на «Золотого льва» в 2018 году
В «Гоголь-центре» состоится российская премьера музыкального триллера Vox Lux Картину с Натали Портман и Джудом Лоу номинировали на «Золотого льва» в 2018 году
«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году
А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой
«Гоголь-центр» покажет 9 новых спектаклей в 2019 году А также проведет концерт, посвященный Алле Пугачевой
ВГИК обвинили в запрете акции в поддержку Серебренникова
По словам организаторов, в институте мероприятие назвали митингом
ВГИК обвинили в запрете акции в поддержку Серебренникова По словам организаторов, в институте мероприятие назвали митингом
Режиссеры фильма о «Гоголь-центре» проведут акцию в поддержку Кирилла Серебренникова
Читки слов режиссера из зала суда пройдут во ВГИКе
Режиссеры фильма о «Гоголь-центре» проведут акцию в поддержку Кирилла Серебренникова Читки слов режиссера из зала суда пройдут во ВГИКе
На фестивале лектория «Прямая речь» в «Гоголь-центре» прочтут известные стихи и прозу
Ведущим станет писатель Дмитрий Быков
На фестивале лектория «Прямая речь» в «Гоголь-центре» прочтут известные стихи и прозу Ведущим станет писатель Дмитрий Быков
Кирилл Серебренников трижды номинирован на премию «Золотая маска»
Победителей объявят 27 марта 2019 года