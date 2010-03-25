Как отличается отдых сноубордистов и лыжников
И сколько тратят на катания в России и за рубежом
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.
Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...