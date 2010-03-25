Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи И когда ждать начала сезона
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
И когда ждать начала сезона

Самые бюджетные горнолыжные курорты

Наиболее доступные варианты — в Беларуси, Грузии и Сербии

Самые бюджетные горнолыжные курорты

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников

И сколько тратят на катания в России и за рубежом

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить

Самые популярные российские горнолыжные курорты

Лидирует в рейтинге Красная Поляна

Самые популярные российские горнолыжные курорты

Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах

Туризм с патриотизмом

События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte

События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte
Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.

На ВВЦ появится горнолыжный склон

На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.

На ВВЦ появится горнолыжный склон

Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

Soelden. Альпийская Ибица

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии