До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте
Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
Преподаватель Кобринский подал иск к журналистке «Холода» после текста о домогательствах к студенткам
Валерия Гай Германика снимет сериал про маньяка по расследованию журнала «Холод». Он выйдет в 2022 году
В начале следующей недели в Москве резко похолодает
Южная жара сменится нормальным московским летом
Вагинокапитализм и полиция секса: Кто такие российские инцелы И чего они добиваются
В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»
В понедельник температура начнет медленно расти
Пить глинтвейн только в крайнем случае
По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться
Со вторника в Москве начнут включать отопление (обновлено)
Сначала тепло дадут в социальных учреждениях
На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»
На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 28 марта
Ночью ожидается похолодание до минус 12 градусов
Уровень погодной опасности в Москве изменили на «желтый»
Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 19 градусов
Москвичей предупредили об аномальных морозах 1 марта
До 28 февраля в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве вновь продлили предупреждение об аномальных морозах
Завтра в столице ожидается самый холодный день с начала зимы
25 февраля стало самым морозным днем в Москве с начала зимы
Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля
В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 20 градусов
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от обморожения
Перед выходом на улицу россиянам рекомендовали плотно поесть
Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля
В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Городские службы завершили подготовку Москвы к зиме
К подключению отопления готовы все здания и сооружения
Синоптики предупредили о начале заморозков в Москве и области
В прошлый раз такое случалось в 2000 году
Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды
По данным синоптиков, в Москве среднемесячная температура июня оказалась ниже нормы на 2,5 градуса
Четверг может стать самым холодным 15 июня за последние 138 лет
К воскресенью синоптики обещают потепление
С утра четверга в Москве снова начнут отключать отопление
К субботе в городе ожидается потепление до плюс 25 градусов
В праздники в Москве обещают снег и морозы
Температура в праздники опустится до минус 11 градусов
Районные площадки «Путешествия в Рождество» закрыли из-за морозов
Центральные площадки работают по особому графику
На новогодних праздниках в Москве может похолодать до минус 20
В новогоднюю ночь и первые дни января ожидается снег
Самый холодный ноябрь XXI века
Также нынешний ноябрь может стать самым влажным месяцем с 2012 года
В Москву в ближайшие выходные вернутся морозы
Пик холодов придётся на среду, 27 января, а затем потеплеет
Катки в Москве начали работу после оттепели
22 декабря городские катки временно прекратили работу из-за плюсовой температуры
Москву ждёт самая холодная зима за последние 24 года
При этом синоптики ждут резких колебаний температуры, например от минус 25–28 ночью до минус 5–8 днём
МЧС предупреждает о резком похолодании в Москве
По данным министерства, вечером во вторник температура воздуха в городе упадёт до минус семи градусов
В Москве зафиксирован рекорд электропотребления
24 декабря в Москве было зафиксировано рекордное потребление электрической мощности.