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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Холод» запустил клуб читателей — с мастер-классами и прямыми эфирами

«Холод» запустил клуб читателей — с мастер-классами и прямыми эфирами

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»
Ссылка дня
24 мая 2022

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»

SoundStream заблокировал подкасты «Холода»
15 апреля 2022

SoundStream заблокировал подкасты «Холода»

обновлено9 апреля 2022

РКН заблокировал сайт издания «Холод»

В Москву возвращаются холода! Горожан ждут морозные выходные
Прогноз
25 марта 2022

В Москву возвращаются холода! Горожан ждут морозные выходные

До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
Прогноз
обновлено22 декабря 2021

До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше» Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе
«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»

«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»
Журналистки «Холода» — о материале «Блистательный профессор», суде и штрафе

6 декабря 2021

Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте

3 декабря 2021

«Холод» запустил YouTube-шоу «Легко сказать»

«Холод» запустил тред о давлении на российских журналистов
Флешмоб
6 августа 2021

«Холод» запустил тред о давлении на российских журналистов

Мерч журнала «Холод» сняли с продажи из-за надписи
9 июля 2021

Мерч журнала «Холод» сняли с продажи из-за надписи

Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
Видео дня
10 февраля 2021

Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»

25 декабря 2020

Преподаватель Кобринский подал иск к журналистке «Холода» после текста о домогательствах к студенткам

обновлено22 марта 2021

Валерия Гай Германика снимет сериал про маньяка по расследованию журнала «Холод». Он выйдет в 2022 году

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

Южная жара сменится нормальным московским летом

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

Вагинокапитализм и полиция секса: Кто такие российские инцелы

Вагинокапитализм и полиция секса: Кто такие российские инцелыИ чего они добиваются

Вагинокапитализм и полиция секса: Кто такие российские инцелы

Вагинокапитализм и полиция секса: Кто такие российские инцелы
И чего они добиваются

Москвичам пообещали холодный август

Особенно прохладно будет в первой декаде месяца

Москвичам пообещали холодный август

Москвичей ждет октябрьская погода с ветром и дождями

Теплеть начнет только в середине недели

Москвичей ждет октябрьская погода с ветром и дождями

В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»

В понедельник температура начнет медленно расти

В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»

Пить глинтвейн только в крайнем случае

По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться

Пить глинтвейн только в крайнем случае

Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил

Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом

Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил

Со вторника в Москве начнут включать отопление (обновлено)

Сначала тепло дадут в социальных учреждениях

Со вторника в Москве начнут включать отопление (обновлено)

На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»

На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности

На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 28 марта

Ночью ожидается похолодание до минус 12 градусов

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 28 марта

Уровень погодной опасности в Москве изменили на «желтый»

Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 19 градусов

Уровень погодной опасности в Москве изменили на «желтый»

Москвичей предупредили об аномальных морозах 1 марта

До 28 февраля в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили об аномальных морозах 1 марта

В Москве вновь продлили предупреждение об аномальных морозах

Завтра в столице ожидается самый холодный день с начала зимы

В Москве вновь продлили предупреждение об аномальных морозах

25 февраля стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля

25 февраля стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности

Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 20 градусов

В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от обморожения

Перед выходом на улицу россиянам рекомендовали плотно поесть

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от обморожения

Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля

В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда

Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне

Когда в Москву придет зима?
Когда в Москву придет зима? И сколько еще теплых дней нам осталось
Когда в Москву придет зима?

Когда в Москву придет зима?
И сколько еще теплых дней нам осталось

Городские службы завершили подготовку Москвы к зиме

К подключению отопления готовы все здания и сооружения

Городские службы завершили подготовку Москвы к зиме

Синоптики предупредили о начале заморозков в Москве и области

В прошлый раз такое случалось в 2000 году

Синоптики предупредили о начале заморозков в Москве и области

Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды

По данным синоптиков, в Москве среднемесячная температура июня оказалась ниже нормы на 2,5 градуса

Продажи мороженого в столичном регионе упали на треть из-за непогоды

Четверг может стать самым холодным 15 июня за последние 138 лет

К воскресенью синоптики обещают потепление

Четверг может стать самым холодным 15 июня за последние 138 лет

С утра четверга в Москве снова начнут отключать отопление

К субботе в городе ожидается потепление до плюс 25 градусов

С утра четверга в Москве снова начнут отключать отопление

В праздники в Москве обещают снег и морозы

Температура в праздники опустится до минус 11 градусов

В праздники в Москве обещают снег и морозы

В Москве объявили штормовое предупреждение

К вечеру в столице усилится ветер

В Москве объявили штормовое предупреждение

Районные площадки «Путешествия в Рождество» закрыли из-за морозов

Центральные площадки работают по особому графику

Районные площадки «Путешествия в Рождество» закрыли из-за морозов

На станциях МЦК появятся теплые пересадки

18 переходов сделают закрытыми

На станциях МЦК появятся теплые пересадки

На новогодних праздниках в Москве может похолодать до минус 20

В новогоднюю ночь и первые дни января ожидается снег

На новогодних праздниках в Москве может похолодать до минус 20

В новогоднюю ночь в Москве ожидается похолодание

Температура опустится до минус 5 градусов

В новогоднюю ночь в Москве ожидается похолодание

Самый холодный ноябрь XXI века

Также нынешний ноябрь может стать самым влажным месяцем с 2012 года

Самый холодный ноябрь XXI века

В Москве ожидается похолодание и снег

В пятницу, 18 марта, возможна метель

В Москве ожидается похолодание и снег

В Москву в ближайшие выходные вернутся морозы

Пик холодов придётся на среду, 27 января, а затем потеплеет

В Москву в ближайшие выходные вернутся морозы

Катки в Москве начали работу после оттепели

22 декабря городские катки временно прекратили работу из-за плюсовой температуры

Катки в Москве начали работу после оттепели

В Москве похолодает до минус 8 градусов

Также в городе ожидаются гололёд и туман

В Москве похолодает до минус 8 градусов

Москву ждёт самая холодная зима за последние 24 года

При этом синоптики ждут резких колебаний температуры, например от минус 25–28 ночью до минус 5–8 днём

Москву ждёт самая холодная зима за последние 24 года

МЧС предупреждает о резком похолодании в Москве

По данным министерства, вечером во вторник температура воздуха в городе упадёт до минус семи градусов

МЧС предупреждает о резком похолодании в Москве

Зима в Москве

Горожане публикуют в интернете первые фотографии заснеженной Москвы

Зима в Москве

В Москву придут заморозки

Заморозки начнутся в Москве и Подмосковье в начале следующей недели

В Москву придут заморозки

В Москве зафиксирован рекорд электропотребления

24 декабря в Москве было зафиксировано рекордное потребление электрической мощности.

В Москве зафиксирован рекорд электропотребления

Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге
Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге The Village узнал, как петербургские фанаты Lady Gaga готовились к её «Балу монстров», а также снял танец «маленьких монстров» в Москве.
Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге

Люди в городе: Посетители концерта Lady Gaga в Москве и Петербурге
The Village узнал, как петербургские фанаты Lady Gaga готовились к её «Балу монстров», а также снял танец «маленьких монстров» в Москве.

Полное погружение: Крещенское купание в Москве
Полное погружение: Крещенское купание в Москве Минувшей ночью по традиции православные москвичи ныряли в прорубь — корреспондент The Village окунулся в ледяную воду сам и понаблюдал за эмоциями других.
Полное погружение: Крещенское купание в Москве

Полное погружение: Крещенское купание в Москве
Минувшей ночью по традиции православные москвичи ныряли в прорубь — корреспондент The Village окунулся в ледяную воду сам и понаблюдал за эмоциями других.

Чего боятся иностранцы в Москве: Бюрократия, националисты, бездомные собаки и еще 6 фобий The Village поговорил с экспатами из разных стран и выяснил, чего и кого они боятся в Москве.

Чего боятся иностранцы в Москве: Бюрократия, националисты, бездомные собаки и еще 6 фобий

В столицу приходят двадцатиградусные морозы В первые дни зимы в Москву придут 20-градусный мороз, сильный снег и порывистый ветер

В столицу приходят двадцатиградусные морозы

Гидрометцентр: зима будет теплой Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о том, что предстоящая зима будет рекордно холодной

Гидрометцентр: зима будет теплой