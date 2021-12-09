«Мы не сожалеем о выпуске расследования и будем писать про насилие дальше»

Что произошло после публикации

Софья Вольянова

спецкорреспондентка «Холода»

Кобринский критиковал нас за то, что в текст вошли не все его слова. Но как я могу включить всю его речь из пятичасового интервью? Учитывая, что несколько раз он повторял одни и те же вещи, мол, я не виноват, это все пустые анонимки. Мы обсуждали и его политическую деятельность, но не добавили эти истории в текст — решили, что это перегружает материал. На мой взгляд, мы достаточно четко представили его позицию по поводу тех обвинений, которые описывались в материале. Мы показали его отношение к приглашению студенток домой, к БДСМ-практикам, к обвинениям со стороны конкретной героини, которая назвала свое имя.

Когда мы прислали прямую речь Кобринскому на визирование, он попросил переписать одну из цитат под предлогом того, что не хочет обидеть героинь, объяснив, что во время интервью высказался слишком резко. Но мы решили, что ничего переписывать не будем: на наш взгляд, его реакция на слова неанонимной героини прекрасно иллюстрировала, как он относится к девушкам. Он говорил, что не может ответить на анонимные обвинения, а когда мы предоставили неанонимные, он грубо отреагировал, а потом пытался отмотать назад. Так не работает.

После выхода статьи многие благодарили меня и «Холод». Мне написали несколько девушек, которые тоже пострадали от действий Кобринского. Они очень хотели поговорить, мы созванивались, они спрашивали, чем можно помочь. Одна история была особенно тяжелой — мы до сих пор на связи с этой девушкой. Когда прочла новость про суд, она написала: «Спасибо, что не проигнорировали и поговорили со мной». И хотя общение с героинями уже не входило в мои обязанности, я продолжала диалог: как автору мне было важно понять, что я все написала правильно.

Были члены «Яблока» (партия, в которой состоит Кобринский. — Прим. ред.), которые нас поддерживали. После публикации некоторые ее участники хотели провести внутреннее расследование, но инициативу отклонили. В итоге некоторые из них самоорганизовались и опубликовали доклад, в котором подтвердили результаты расследования «Холода». Представители «Яблока» поговорили почти со всеми героинями текста и еще с одной девушкой, которая связалась со мной уже после публикации. Но «Яблоко» проигнорировало этот доклад. Издание «Ротонда» опубликовало заявление лидера партии Николая Рыбакова. Тот сказал, что не будет читать доклад, хотя и выступает за гендерное равенство.

На текст реагировали и другие журналисты, были вопросы о количестве анонимных источников, объеме и структуре. Спрашивали, действительно ли я верю девушкам, не могли ли они меня обмануть. Меня выбили из колеи некоторые посты старших коллег в фейсбуке, там были довольно жесткие комментарии уважаемых людей: писали, что текст — заказуха, я сильно переживала из-за этих постов. Кто-то из них критиковал даже не конкретные истории из текста, а в целом движение #MeToo, новую этику и культуру отмены. Но, думаю, дело в том, что я просто не привыкла к широкому обсуждению своих текстов. Первый раз получился жестким.

Я писала, что во время работы над текстом у меня начались проблемы со здоровьем, потому что я пережила сильный стресс. До сих пор пью антидепрессанты и очень надеюсь скоро с них слезть. Но на этом все — то заболевание, которое у меня диагностировали незадолго до выхода текста, я вылечила, теперь все в порядке. Надеюсь, это больше никогда не повторится.

Таисия Бекбулатова

главный редактор «Холода»

После выхода материала начался скандал: обсуждения в соцсетях, посты людей, подтвердивших данные из текста. В то же время зазвучали голоса противников так называемой новой этики, готовых всегда заступиться за любого мужчину, обвиненного в насилии.

Я чувствовала раздражение из-за того, что некоторые решили лишний раз оттоптаться на жертвах, которые захотели остаться анонимными, словно не понимая, какую волну хейта можно получить за открытые выступления такого рода. Надеюсь, теперь они довольны — в интернете уже достаточно публичных свидетельств, подтверждающих информацию из текста.

Люди, которые просто встали на сторону сильного, особых эмоций не вызвали — это типичная реакция, и выдают ее как «простые мужики», так и демократы из фейсбука, включая представителей так называемой гендерной фракции «Яблока».

К счастью, адекватных людей больше. Мы получили очень много поддержки и писем от девушек, пострадавших от Кобринского. Стремно то, насколько сходились рассказы совершенно не связанных между собой женщин — до деталей, вплоть до конкретных выражений.