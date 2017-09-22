В начале следующей недели в Москве резко похолодает
Южная жара сменится нормальным московским летом
В начале следующей недели в Москве резко похолодает Южная жара сменится нормальным московским летом
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Москвичам пообещали холодный август Особенно прохладно будет в первой декаде месяца
Москвичей ждет октябрьская погода с ветром и дождями Теплеть начнет только в середине недели
В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»
В понедельник температура начнет медленно расти
В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна» В понедельник температура начнет медленно расти
Пить глинтвейн только в крайнем случае
По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться
Пить глинтвейн только в крайнем случае По словам нарколога Евгения Брюна, горячее вино можно пить в небольшом количестве, чтобы согреться
Сколько россиян чувствуют осенью упадок сил Опрошенные рассказали, как справиться со стрессом
Со вторника в Москве начнут включать отопление (обновлено)
Сначала тепло дадут в социальных учреждениях
Со вторника в Москве начнут включать отопление (обновлено) Сначала тепло дадут в социальных учреждениях
На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»
На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности
На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу» На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 28 марта
Ночью ожидается похолодание до минус 12 градусов
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 28 марта Ночью ожидается похолодание до минус 12 градусов
Уровень погодной опасности в Москве изменили на «желтый»
Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 19 градусов
Уровень погодной опасности в Москве изменили на «желтый» Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 19 градусов
Москвичей предупредили об аномальных морозах 1 марта
До 28 февраля в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
Москвичей предупредили об аномальных морозах 1 марта До 28 февраля в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве вновь продлили предупреждение об аномальных морозах
Завтра в столице ожидается самый холодный день с начала зимы
В Москве вновь продлили предупреждение об аномальных морозах Завтра в столице ожидается самый холодный день с начала зимы
25 февраля стало самым морозным днем в Москве с начала зимы
Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля
25 февраля стало самым морозным днем в Москве с начала зимы Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля
В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 20 градусов
В Москве вновь продлили «оранжевый» уровень опасности Завтра ночью морозы могут достигнуть минус 20 градусов
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от обморожения
Перед выходом на улицу россиянам рекомендовали плотно поесть
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от обморожения Перед выходом на улицу россиянам рекомендовали плотно поесть
Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля
В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда
Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке