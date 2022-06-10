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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России будут развивать 6G. Без 5G

В России будут развивать 6G. Без 5G

Россия заняла второе место среди стран по скачиванию VPN-сервисов

Россия заняла второе место среди стран по скачиванию VPN-сервисов

Предложение дня: Ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети

Предложение дня: Ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети

Предложение дня
10 июня 2022

Детализировать данные об онлайн-звонках

обновлено19 мая 2022

RuTube не восстановил работу после кибератаки

26 апреля 2022

Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год

В России снизилась скорость интернета
31 марта 2022

В России снизилась скорость интернета

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

Предложение дня
29 января 2022

Создать реестр токсичного контента

История эмодзи: Кто их придумал, боролся за честь баклажана и решил, что нам нужно столько картинок с поездами
История эмодзи: Кто их придумал, боролся за честь баклажана и решил, что нам нужно столько картинок с поездами И почему в России стал опасен восклицательный знак
История эмодзи: Кто их придумал, боролся за честь баклажана и решил, что нам нужно столько картинок с поездами

История эмодзи: Кто их придумал, боролся за честь баклажана и решил, что нам нужно столько картинок с поездами
И почему в России стал опасен восклицательный знак

Цифра дня
15 декабря 2021

Сколько россиян никогда не пользовались интернетом

Требование дня
24 сентября 2021

Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие

22 июля 2021

В России прошли учения по изоляции Рунета. Говорят, успешные

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

2 марта 2021

«Аэрофлот» с апреля начнет проводить интернет в самолеты. «Известия» пишут, что он будет платным

Цифра дня
1 декабря 2020

Сколько россиян не пользуются интернетом

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно
Предложение дня
11 сентября 2020

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно

Предложение дня
27 августа 2020

Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России

5 августа 2020

Мошенники создали десятки клонов сайтов сервисов доставки еды во время эпидемии

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете

Его подозревают в мошенничестве

В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

МТС разрешит подключать виртуальные номера

Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств

МТС разрешит подключать виртуальные номера

«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе

При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты

«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

Разработчики обещают снизить риски утечки

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Шоу пройдет в Zoom

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе

Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе

На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village

На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village
Все наши соцсети и рассылка в одном посте

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию

Онлайн-конференции тоже популярны

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию

Москвичам дадут четыре дня, чтобы онлайн проголосовать за поправки в Конституцию

Когда пройдет общероссийское голосование, пока не ясно

Москвичам дадут четыре дня, чтобы онлайн проголосовать за поправки в Конституцию

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки

Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

Россияне стали чаще сталкиваться с онлайн-угрозами

Вот что угрожает нам

Россияне стали чаще сталкиваться с онлайн-угрозами

Операторы потеряют 150 миллиардов от бесплатного доступа к социально значимым сервисам (обновлено)

Реализовать проект «Доступный интернет» поручили с 1 марта

Операторы потеряют 150 миллиардов от бесплатного доступа к социально значимым сервисам (обновлено)

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Истерия соцсетей и попытки заработать: Что не так с реакцией на китайскую эпидемию
Истерия соцсетей и попытки заработать: Что не так с реакцией на китайскую эпидемию Опасные бананы, молебны и реклама «эффективных» противовирусных
Истерия соцсетей и попытки заработать: Что не так с реакцией на китайскую эпидемию

Истерия соцсетей и попытки заработать: Что не так с реакцией на китайскую эпидемию
Опасные бананы, молебны и реклама «эффективных» противовирусных

Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье» «Батон нарезного хлеба в кредит»
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»

Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье»
«Батон нарезного хлеба в кредит»

Стали известны цены на Spotify в России

До сих пор неясно, когда сервис, наконец-то, запустится

Стали известны цены на Spotify в России

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

Месяц без спама обойдется в 229 рублей

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

Что москвичи покупали в интернете в 2019 году

Жители столицы покупают онлайн чаще других россиян

Что москвичи покупали в интернете в 2019 году

«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро

Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily

«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро

РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу

Данными об аудитории нужно будет делиться с организацией, выбранной государством

РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу

Страны с самым свободным интернетом

Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры

Страны с самым свободным интернетом

«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети

Художник из Казани против закона об автономном интернете

«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети

Закон об изоляции Рунета вступил в силу. Но для установки всего оборудования нужен еще год

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники

Закон об изоляции Рунета вступил в силу. Но для установки всего оборудования нужен еще год

МТС покрыла 4G-интернетом все станции московского метро

Максимальная скорость на станциях может достигать 200 мегабит в секунду, говорят в компании

МТС покрыла 4G-интернетом все станции московского метро

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами

Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки

В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей

Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки

Какие товары россияне покупают в интернете

Специалисты составили портрет российского онлайн-потребителя

Какие товары россияне покупают в интернете

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