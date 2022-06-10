Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год
История эмодзи: Кто их придумал, боролся за честь баклажана и решил, что нам нужно столько картинок с поездами И почему в России стал опасен восклицательный знак
Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие
«Аэрофлот» с апреля начнет проводить интернет в самолеты. «Известия» пишут, что он будет платным
Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
МТС разрешит подключать виртуальные номера
Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств
«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе
При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов
Разработчики обещают снизить риски утечки
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе
Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию
Онлайн-конференции тоже популярны
Москвичам дадут четыре дня, чтобы онлайн проголосовать за поправки в Конституцию
Когда пройдет общероссийское голосование, пока не ясно
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве
Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России
Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей
«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке
И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями
Операторы потеряют 150 миллиардов от бесплатного доступа к социально значимым сервисам (обновлено)
Реализовать проект «Доступный интернет» поручили с 1 марта
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»
Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их
Истерия соцсетей и попытки заработать: Что не так с реакцией на китайскую эпидемию
Опасные бананы, молебны и реклама «эффективных» противовирусных
Цензура, беспредел и бедность российских городов в паблике «Переулье» «Батон нарезного хлеба в кредит»
Стали известны цены на Spotify в России
До сих пор неясно, когда сервис, наконец-то, запустится
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)
МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы
Месяц без спама обойдется в 229 рублей
Что москвичи покупали в интернете в 2019 году
Жители столицы покупают онлайн чаще других россиян
«Мегафон» и МТС сместили «МаксимаТелеком» по скорости интернета в метро
Рейтинг самых быстрых провайдеров составила компания TelecomDaily
РКН хочет создать единый счетчик аудитории для сайтов. Тем, кто откажется от него, отключат рекламу
Данными об аудитории нужно будет делиться с организацией, выбранной государством
Страны с самым свободным интернетом
Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры
«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети
Художник из Казани против закона об автономном интернете
Закон об изоляции Рунета вступил в силу. Но для установки всего оборудования нужен еще год
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники
МТС покрыла 4G-интернетом все станции московского метро
Максимальная скорость на станциях может достигать 200 мегабит в секунду, говорят в компании
Россияне предпочитают разговаривать в мессенджерах вместо сотовой связи
Мессенджеры стали главной причиной пользования смартфонами
Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)
Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
Разработчик выявил утечку данных сотен россиян и связал ее с оборудованием для прослушки
В открытый доступ попали мобильные телефоны, адреса электронной почты и GPS-координаты пользователей
Какие товары россияне покупают в интернете
Специалисты составили портрет российского онлайн-потребителя