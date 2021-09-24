Требование дня
Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие
В России прошли учения по изоляции Рунета. Говорят, успешные
«Аэрофлот» с апреля начнет проводить интернет в самолеты. «Известия» пишут, что он будет платным
Цифра дня
Сколько россиян не пользуются интернетом
Предложение дня
Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно
Предложение дня
Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России
Мошенники создали десятки клонов сайтов сервисов доставки еды во время эпидемии