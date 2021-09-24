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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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Требование дня
24 сентября 2021

Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие

22 июля 2021

В России прошли учения по изоляции Рунета. Говорят, успешные

2 марта 2021

«Аэрофлот» с апреля начнет проводить интернет в самолеты. «Известия» пишут, что он будет платным

Цифра дня
1 декабря 2020

Сколько россиян не пользуются интернетом

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно
Предложение дня
11 сентября 2020

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно

Предложение дня
27 августа 2020

Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России

5 августа 2020

Мошенники создали десятки клонов сайтов сервисов доставки еды во время эпидемии