В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете Его подозревают в мошенничестве
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы А также в парках, музеях и переулках
МТС разрешит подключать виртуальные номера
Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств
МТС разрешит подключать виртуальные номера Они пригодятся для мессенджеров и сайтов знакомств
«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе
При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
«Мегафон» разрешил пользоваться мессенджерами при нулевом балансе При условии, что до этого вы не израсходовали все гигабайты
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов
Разработчики обещают снизить риски утечки
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов Разработчики обещают снизить риски утечки
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители Шоу пройдет в Zoom
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе
Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
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Онлайн-конференции тоже популярны
SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию Онлайн-конференции тоже популярны
Москвичам дадут четыре дня, чтобы онлайн проголосовать за поправки в Конституцию
Когда пройдет общероссийское голосование, пока не ясно
Москвичам дадут четыре дня, чтобы онлайн проголосовать за поправки в Конституцию Когда пройдет общероссийское голосование, пока не ясно
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства
Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Хакеры рассказали о новом кибероружии для ФСБ. Оно отключает интернет, взламывая умные устройства Вот почему у умных гаджетов нужно менять заводские настройки
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве
Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей